不利因素「三期疊加」　中共或面臨「最嚴峻考驗」

3月18日，中國國家衛健委通報稱，17日當天全國共新增新冠肺炎本土確診病例2,388例，無症狀患者1,742例。數據顯示，這一波疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，特別在吉林等省份，還在持續發酵，防控壓力巨大。

3月17日，習近平主持召開中共中央政治局常委會議，「分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作」。習在會議中說，「要提高科學精準防控水平……統籌好疫情防控和經濟社會發展……最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

3月16日，中國國務院副總理劉鶴主持召開金穩委專題會議，「研究當前經濟形勢和資本市場問題」。劉鶴稱，「堅持發展是黨執政興國的第一要務，堅持以經濟建設為中心……統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間」。

3月15日，中國國家衛健委發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，對過去的診療方案作了多處調整，如縮短隔離時間，降低核酸CT值等。

新聞要連在一起看。近期疫情發展迅猛，中國多地重現大規模防控場景，一些城市還採取了「封城」這樣的嚴格手段，可見疫情造成的壓力空前，從中央到地方，那根經前段時間平穩期似乎鬆下來的弦，重又繃緊了。

與此同時，中共亦在持續釋放信號，試圖提升市場活力，從新版診療方案的出爐，到習近平、劉鶴在高規格會議上的講話，無不鮮明提示了這一點。

吉林省的新冠疫情仍在高位運行。（新華社）

有觀察者指，這一輪疫情來的很急，正在給中共造成嚴峻考驗。如中共能在這波疫情防控中探索出更有效路徑，找到控制疫情與發展經濟之間的平衡點，則對應對疫情仍不明朗的當下及至「後疫情時代」，都將是可貴經驗。

新冠疫情已在全球流行兩年多時間，世界應對疫情的總體形勢已與疫情爆發初期產生極大不同，特別是西方國家採取「群體免疫」策略徹底放開，時至今日在承受巨量人口傷亡的損失下，大體上已與疫情達成某種「共存」。作為世界經濟的循環中心之一，西方國家的做法無疑對其他國家的疫情防控策略造成反向壓力。

另一邊，中國也在自身疫情防控策略的指導下堅持了同樣長的時間，並維持了比西方低得多的染疫傷亡損失。不過隨着時間的推進，嚴格的疫情防控措施也阻滯了經濟的復甦，不唯中外交流受阻，中國自身的經濟活力也逐日屢低，特別在民生領域，一些行業遭受嚴重打擊，不少個體的受損經歷在網路發酵，形成了一股不容小視的悲觀、消極的輿論風潮。

要注意的是，之所以出現這種情況，並不完全是因為防控疫情所必須。總體防控方案在落實上缺乏靈活性、個別地方政府只知「講政治」不知顧「民生」、基層防控層層加碼「一刀切」……類似情況加劇了疫情對經濟運行的影響程度，某些時候甚至成為妨礙經濟活力的首因。

疫情複雜、經濟緩滯、落實走樣，前述觀察者將這些疫情相關的不利因素稱為「三期疊加」，並指它們共同構成了一個複雜的課題，亟需中共給出答案。

這個課題的複雜性甚至遠遠超過2020年初疫情爆發初期的嚴峻程度，彼時疫情迎面襲來，各方都措手不及，其他一切社會生活、事務都要必然讓道。但如今情況不同了，一些「拖不得」的因素正在逐漸擺上決策層的案頭，就看中南海能否精準找到平衡點，為這個「三期疊加」解題。