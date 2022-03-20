習拜通話｜關於台灣　習近平警示的「顛覆性影響」有可能發生

3月18日晚上習近平與拜登（Joe Biden）通話，內容與外界能預料大差不差：中美關係基本面不變（中美兩國對彼此的基本態度仍穩固）、台灣問題，以及戰火交加的俄羅斯和烏克蘭議題。

拜登表示，50年前，美中兩國作出重要選擇，發表了《上海公報》。50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻。因此願意重申「美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧」。

習近平也表示，「中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。」

這些都是中美對彼此的基本態度，與之前通話大差不差。但對兩岸而言，真正的重點是習近平接下來的一段話。

習近平表示，「目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。」

「希望美方予以足夠重視。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。」

2021年11月15日，拜登在白宮與習近平一同進行視像會晤。（Reuters）

習近平這段話聽着耳熟，因為這與2月28日王毅在《上海公報》發表50周年紀念大會上的講話有些共同點。

那時王毅在講話時也率先表達了中美兩個大國面對彼此的基本態度：雖然有分歧，但基於共同利益合作等。然而話鋒一轉，「中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，很重要的原因就是《上海公報》確立的原則和精神沒有得到切實的遵守。」

「美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持台獨行徑，停止策劃以台製華的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，維護台海和平穩定。」

直白點說，就是對於現在被大陸視為台獨的台灣政府，與美國緊密勾連的情況，中方式非常警惕的，也會很大地給中美關係增加變數。美國儘管一再表達一中原則，但已經「虛化掏空」了，只停留在表面地承諾。

王毅在講話中也有提到過去的習拜通話，敦促美方「將兩國元首共識以及拜登總統表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。」

如果從王毅這段話，再看這次習近平表示的「美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，就不難想像，台海表面風平浪靜，但一直暗流湧動。儘管中美台三方都不希望台海出現意外，但當前美方想遏止中方、台灣政府對北京又缺乏了解，習近平警示的「顛覆性影響」在一些敏感時間點不是不可能發生。

比如，2023年後台灣真正進入總統大選的季節，而美國執政黨同樣在2024年面臨選舉。台灣與美國選舉之後的結果，可能會影響北京對台海未來的預期。

當前台灣衝在「以台製華」的第一線，若無意外，從社會主流民意到政府層面，都沒有踩下煞車的意思。台灣對於北京的判斷，還是停留在「若我不宣佈台獨，北京就不會有下一步動作」的層面。

台灣與美國再緊密，美國和台灣都不會宣佈台獨，只是最大可能地給北京「添堵」罷了，也可最大程度地給民進黨持續執政的能力。以上種種，應當是台灣政府的思量。

在二十年前，中美實力懸殊時，或許如此。但如今中美實力差距縮小，美國以最大力氣遏制中國，中國從民間到政府，也就更容易因為核心利益「可能被動搖」而警惕、而民粹高漲——這其實是基本的人之常情。

可以預想，若2024年被北京列為「頑固台獨」的政治人物高票當選，美國製華聲浪也持續高漲，台海會感生什麼波動。美國政府或許會換人，或許台灣在其眼裏就是籌碼，但北京對台海的態度與重視度，是會一直持續的。

此次習拜通話前，《路透社》（Reuters）獨家報道中國山東號航艦駛過台灣海峽，後面有一艘美軍驅逐艦尾隨。中美一次次通話，台灣身在核心風暴眼，心態卻猶如一次次看戲。