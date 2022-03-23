疫情下那些往返於北京和燕郊的人

3月21日，一篇題為《回燕郊的路》的文章，在筆者的微信朋友圈流傳。文章講述了3月18日大雪天氣下，一些住在燕郊、工作在北京的人，由於過於嚴格的防疫規定，在返回燕郊路上經歷的無奈、心酸和不易，讓人讀後有種物傷其類之感。

燕郊是北京周邊著名的睡城，那裏住着數十萬的北漂，每個工作日都是起早貪黑，許多人凌晨五點左右便要起牀，穿越檢查站，跨城去北京上班，忙碌一天後，若運氣好，不用加班，又要長途奔波，再次穿越檢查站，晚上九、十點趕回家裏。他們當中許多人每日通勤時間在5到6個小時之間，一天又一天，一月又一月，一年又一年，周而復始，把自己的青春熱血，都灑在了漫長的通勤路上和北漂工作中。

是什麼支撐他們長年累月的奔波、勞累？答案只能是夢想和生活。為了心中的夢想，為了自己和家人過上更好的生活，他們從外地來北京打拼，但北京居大不易，他們又不得不選擇住房價格和生活成本相對較低，距離天安門僅30多公里的燕郊。作為一座源源不斷吸引外地人來此求學、工作和創業的大都市，北京有太多的人每天飽嘗着漫長通勤之苦，燕郊的北漂一族不過是其中最為突出的群體之一而已。某種程度上講，正是因為自古至今尤其是過去幾十年，有太多這樣的外地人來北京追尋夢想，貢獻自己的汗水和才華，才支撐着北京的經濟騰飛和城市大發展。

當源源不斷的有生力量成就了北京的崛起，北京自當在儘可能的情況下公平地對待每一位北漂、外地人，為他們的衣食住行、求學、工作、創業，創造友好的環境。只有這樣，北京才能持續保持吸引力與活力，才可能成為名副其實的首善之地。

從這個意義上再來看《回燕郊的路》，便能發現北京可以改進之處還有不少。《回燕郊的路》寫道：「『大數據』的精準定位、行程軌跡、時空伴隨，風險等級等概念一律失效，都敗給『一刀切』這個終極武器……在燕郊人回家的帖子的兩千多條留言中，人們講述着自己的故事。他們從五湖四海來到燕郊這個離北京最近的地方，勤懇地打拼，起早貪黑地奔波，卻動輒被封控、隔離、無法工作。為了繼續工作，他們在北京被彈窗趕得東躲西藏，回家進入燕郊時又被要求提供居住證、房產證、租賃合同、房東身份證等等他們顯然難以隨身攜帶的證明。有網友留言稱自己站在雪中排隊長達六個小時才通過出京的檢查站。他們生氣，無奈，難過。」

該文作者並非是一個偏激之人，他其實是理解防疫政策。他說：「作為對醫學知之甚少的我對於疫情防控政策無可置喙。我知道HK疫情嚴峻，五千二百多人身故，其中大部分是老人。我不希望同樣的事發生在身邊，因為我的長輩們也都老了。」這其實是當下中國大陸很多人的看法。縱使新冠病毒的毒性明顯降低，病死率已大幅下降，但還是對老人的威脅比較大，誰忍心看着老人暴露在病毒的危險之下？誰家又沒有老人？誰又能保證自己有朝一日不會成為老人？你今天如果讓老人暴露在本可避免的危險面前，那未來的年輕人是否可以將你暴露在危險面前？

作者說：「我只是希望，無論在何種情況下，應該平等地對待每個人，無論這人住在哪，做何工作，屬於哪個階層。因為無論一個人住在燕郊還是北京，一樣既需要健康，也需要工作；都需要被以同等的防疫標準對待，而不是被區別對待。人只有在受到尊重時心裏才有力量渡過難關。」是的，在面對病毒這一共同的威脅面前，只有儘可能讓每個人都感受到公平、尊重，才能凝聚起防疫的最堅實力量。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生說，凡是持久的，必是温和的與可持續的。筆者同樣多次寫過，一種防疫模式若想長久有效，經得住現實和人心的檢驗，必然是在人民生命健康和正常生活之間保持動態平衡，必然要尊重科學、專業，儘量保持人性化、柔性化。那些往返於燕郊和北京之間的人，為了夢想和生活，本就十分不易，疫情來襲後更是雪上加霜。多給他們一些關懷，讓防疫政策更精準和科學，少一些區別對待和「一刀切」，會讓北京在人心中更有敬意和温度。