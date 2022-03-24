東航空難｜突發事故與中共高層應對

最新消息顯示，東航空難現場，救援人員已經看見比較大的機翼碎片，並發現遇難者遺體。

3月21日東航空難發生當天，中共總書記習近平指示，「立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後」；中國國務院總理李克強批示「全力以赴搜尋倖存者」，「妥善處理善後事宜」，「實事求是、及時準確發布訊息」，並召開緊急會議部署；中國國務院副總理劉鶴和國務委員王勇已於當日晚間率隊赴事發地廣西梧州，指導事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。中國民航局已啟動應急機制，派出工作組於當日晚間抵達梧州，指導協助當地現場救援、善後處置等。

和西方政治體制不同，每遇到突發重大事故或者災難。不僅是事故發生地的主政官員、中共高層也多會在第一時間發出批示（指示）或親臨第一現場，當地駐軍也會視情況被安排奔赴事故現場進行相應的搜救工作。比如北京時間2015年6月1日夜間，載有454人的「東方之星」客輪遭遇風暴沉沒於水流湍急的長江中。當時尚且處於第一任期的中共總書記習近平和總理李克強也是先後就此案做出批示，李克強還親率當時的國務院副總理馬凱等要人前去指導救災。

東航空難現場：

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中共建政以來，從1966年周恩來三赴（河北）邢台震區，到2008年5月12（四川）汶川特大地震時温家寶一個多小時後就奔赴災區，再到2015年8月16日李克強從北戴河直接到天津開發區大爆炸現場「部署善後處置工作」。中國總理的政治角色中，一向包含「救災總指揮」這一形象。2013年4月20日中國四川雅安發生7.0級地震，李克強第一次以總理身份當天奔赴災區，至今9年時間，李克強至少六次奔赴各種災區現場，併為此獲得輿論的普遍肯定和好評。

最為權力最高層的中共總書記，一般情況下是在中南海發出最高指示。必要的時候，總書記也會親臨災難第一線。比如1998年夏季，中國的長江、松花江、嫩江等主要江河的干支流均發生特大洪水。當時的中共總書記江澤民曾親赴湖北長江防汛第一線。2003年非典（Sars）爆發後，胡錦濤曾在疫情猖獗的時候，親赴先爆發疫情的廣州，看望醫護人員後，在事先未打招呼的情況下出現在廣州繁華的商業街北京路，在街頭看望民眾。

這種每逢災難必有領導人親赴現場的表象背後，是中共對於自己政黨屬性以及執政目標的一次又一次證明。中共十八大之後，高層多次強調中共官員系統要「不忘初心、牢記使命」，這個初心和使命的答案是什麼？中共自己表述為「為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興。」

災情第一現場的中共高層們：

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這與美國等西方領導人更多遵循「個人自由權利」至上原則不同。在西方的政治體制下，即便發生重大事件，如果正遇政府領導人的假期，他們大多不會放棄自己的休假而奔赴事故現場。比如2020年5月23日，美國死亡人數即將突破10萬大關之際，美國總統特朗普卻現身位於弗吉尼亞州的高爾夫球俱樂部，興致勃勃地打起了球。這樣的現象在中國不可想象，如果有地方官員在其轄區發生災難性事件卻未能及時趕赴現場，甚至也不能隔空管控的話，這名官員毫無意外會被免職。

這種中西方的差異，客觀而言，似乎沒有絕對的對錯分界線。只不過一種更符合中國人一向對主政者「鞠躬盡瘁死而後已」獻身精神的期待，一種更能迎合西方人「不自由毋寧死」的自由至上原則。

北京時間2022年3月21日下午，中國東方航空公司一架航班代號MU5735的波音737-800飛機，在執飛昆明到廣州航線期間，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。消息稱，這架飛機在巡航高度上突然俯衝，在不到兩分鐘的時間內墜落25,000多英尺（約合7,620米），飛機已經解體，機上承載的9名機組人員和123名乘客生還可能性很小。中國東方航空公司當日發布公告稱，飛機失事後立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助專線。東方航空空難發生第二天，中國國務院在廣西舉行新聞發布會說明調查進展。官方表示，目前尚未發現倖存者，而飛機損毀嚴重，調查難度大，已對現場封鎖管控，目前無法判定失事原因。