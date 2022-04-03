中國新冠疫苗賺錢嗎？年報告訴了答案

隨着上市公司相繼公布年報，作為中國全民免費接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗提供方的相關公司的年報一經公布就引起了各方的關注。

中國生物製藥有限公司3月31日發布的2021年年報顯示，2021年收入268.6億元人民幣，按年增長13.6%；毛利215.3億元人民幣，按年增長16.6%；歸屬於母公司持有者盈利146.1億元人民幣，按年增長427.2%。

就在半個月之前，中國生物製藥在3月15日曾公布2021年業績預告，彼時預計歸母應占盈利按年增長超過4倍，約140億元人民幣以上。就盈利增長的原因，中國生物製藥在3月15日的公告中作出了解釋，表示主要是集團主營業務表現令人滿意，年內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，使集團整體收入及毛利率按年明顯提升；聯營公司財務表現強勁，集團應占聯營公司及合營公司盈虧按年大幅增加。

從剛公布的年報內容來看，盈利金額與早前預期一致。值得注意的是，中國生物製藥在年報中介紹，集團各主要聯營公司及合營公司的業務有序開展、表現符合預期，主要從事人用疫苗研發、生產和銷售的北京科興中維生物技術有限公司表現尤為突出。

全程接種新冠疫苗可以有效降低住院、重症、死亡風險，中國自2020年12月15日啟動重點人群新冠疫苗接種，由各級政府組織和安排費用保障，個人不承擔疫苗的成本和接種費用。企業按議定價格提供的疫苗費用，加上接種服務等全部的費用，由國家醫保基金和財政共同負擔。

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來自中國國務院聯防聯控機制3月25日召開的新聞發布會上的消息顯示，至3月24日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗32億4,359.9萬劑次，疫苗接種總人數達12億7,554.1萬，已完成全程接種12億4,077.7萬人，覆蓋人數佔中國總人口的90.47%，全程接種人數佔中國總人口的88.01%；完成加強免疫接種6億7,127萬人，其中序貫加強免疫接種1,219.1萬人。

科興中維是中國知名新冠疫苗生產企業之一，該公司開發的新冠疫苗克爾來福已在超過60個國家、地區及國際組織獲批緊急使用或附條件上市，並進入世界衛生組織緊急使用清單。至3月24日，全球累計供應28億劑，全球累計接種超24億劑。

全球已有多國領導人接種了中國新冠疫苗（請點擊大圖瀏覽）：

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官網顯示，「中國生物製藥有限公司及附屬公司是中國領先的創新研究和研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈」。公司於2000年在香港聯交所上市，2013年入選MSCI全球標準指數之中國指數成分股。中國生物製藥持有科興中維15.03%的權益，於中國生物製藥的財務報表被列為聯營公司並以權益法入賬。

中國生物製藥並未直接公布科興中維的收入或盈利，而科興中維也並非上市公司，按慣例，業內多會從中國生物製藥的年報來推算科興中維的業績表現。

中國生物製藥在2021年報中提到，由於個別聯營公司業績亮麗，聯營及合營公司年內為公司帶來合計約136.3億元人民幣的盈利貢獻，扣除相關稅項後實質盈利貢獻約123.8億元人民幣。基於此數據，中國生物製藥聯營及合營公司盈利佔總盈利的比例達到85%。

業內人士分析指出，如果將123.8億元人民幣視為主要來自科興中維一家聯營公司，那麼按照15.03%的比例倒推，科興中維2021年盈利約在820億元人民幣左右。據中國生物製藥2021年半年報推算，科興中維上半年盈利超過500億元人民幣，那也意味着下半年盈利約320億元人民幣。

疫苗是人類歷史上最重要的公共衛生干預措施，它曾幫助人類根除了天花等疾病，還有助於預防麻疹、風疹和破傷風等疾病，當下，疫苗也被視為終結新冠肺炎疫情，重啟世界經濟和正常生活最有力的科技武器。目前中國及國際上的新冠肺炎疫情防控形勢仍嚴峻複雜，疫苗顯然還有極大的市場。