「親子」收治模式考驗上海疫情防治水平

4月1日晚，網上傳出一些疑似上海被隔離嬰幼兒哭鬧的照片和視頻，引發廣泛關注。在視頻和照片中，一個嬰兒牀上擁擠着三名嬰兒，有的孩子頭上還被牀單遮住，稍大一點的孩子有的躺着，有的扶着牀欄杆站着，甚至有些孩子直接在地上坐着、爬行，髒亂擁擠的環境讓人很難想象這是上海的嬰兒隔離點。當兩段這樣的視頻在社交平台上開始流傳後，很多網友，特別是有孩子的網友徹底憤怒了，大家不敢相信，單獨隔離嬰兒，而且條件如此惡劣，竟然發生在以精準防疫和現代化精細治理聞名的上海。

4月2日上午，上海市婦女聯合會對媒體表示，已經關注到此事，「正在協調處理」。

雖然從防疫規定的角度，感染者應當與非感染者隔離，但嬰幼兒感染者是疫情下最特殊的一個群體。他們小小年紀就遭受了病毒的侵擾，本應得到最好的呵護。而父母是嬰幼兒最堅固的避風港，他們在基本生活和精神情感上都嚴重依賴於父母的貼身照顧。考慮到嬰幼兒群體的特殊狀況，保障陽性感染幼兒可以在父母的陪護下一起接受診治，符合最基本的人道主義要求。

好在上海政府及時對這個規定進行了調整。據上海市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，根據《傳染病防治法》、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

對於兒童感染者，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。

據上觀新聞4月5日報道，上海新國際博覽中心方艙醫院是目前上海最大的方艙醫院，這也是上海首次開設「親子方艙」，採用「親子」收治模式。截至4月5日上午8時，該病區已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人，收治工作繼續進行中。

上海兒童醫學中心相關負責人表示，該中心在入駐世博展覽館方艙醫院時，就計劃將330張牀位用作親子患者的隔離收治。下一階段，在新國際博覽中心方艙醫院，也將沿用「親子」收治的模式， 近千張牀位可以滿足近500個家庭的隔離收治 。

從目前收治的患兒情況來看，八成以上其家長也是陽性（屬於家族聚集性感染），這樣就會採取「同收同治」； 而針對很小一部分核酸陰性的家長，他又不願意和孩子分離，從人道主義的角度考慮在家長充分知曉風險的前提下也會有相應安排。

這一消息讓不少人感到欣慰。當前，新一輪疫情蔓延多地，防疫形勢嚴峻複雜。在此背景下，保障好最基本的民生需求，儘量減少防疫對於經濟社會發展的影響，顯然變得更具挑戰。疫情常態化防控以來，中國政府始終強調，要着力保障好防疫期間居民的正常醫療服務需求，要杜絕防疫政策的「層層加碼」，要「統籌好疫情防控和經濟社會發展」等，都是對基本底線的重申。而像嬰幼兒感染後能不能得到最妥善的照料，能不能最大程度減小父母的擔心，反映了防疫政策的彈性空間和靈活調整。

防疫工作千頭萬緒，每個群體的需求也往往千差萬別，這給防疫的科學性、精準性、人性化都提出了較高的要求。但儘可能維護好最基本的民生需求，哪怕是在防疫最吃緊之時，讓人們依然能夠感受到防疫政策的人性化底色，是每一個致力於治理現代化的政府所應該堅持的。