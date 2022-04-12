封城後求助訊息不斷　上海怎麼辦？

面對嚴格封控下的買菜難、就醫難等問題，上海應該考慮更多引入健康的市場化力量、社會力量，讓合適的機構和合適的人做合適的事情，才能儘可能減少次生問題。



目前，上海接近於封城狀態的嚴格防疫封控措施已持續數日，對民眾生活的影響正在凸顯，網上經常可以看到一些自稱生活在上海的居民講述買菜難、吃飯難的消息。

4月8日，一篇題為《求救！！！》的文章在微信朋友圈廣為流傳。據該文的描述，上海「發放物資是真，全國各地支援的救助物資也是真，這裏必須得感謝政府的努力，感謝全國各地對上海人民的支持」，但「物資還是稀缺」、「由於各種小區居委的管理調度能力參差不齊，每個小區收到的物資都不一樣，但是很多小區收到的物資很少，甚至有人沒收到過物資也是事實」。該文寫道：「現在最大的問題是，買菜越來越難，外省快遞全部發不進來，周邊外賣商家超市全部關門，只能靠叮咚、盒馬、美團整點守着搶菜，完全靠運氣，拼手速……然而現在小區團購買菜也越來越難，而且很多居委擔心外部團購帶來感染風險，不少居委小區都不讓團購了……年輕人還好些，可以通過各種軟件去折騰，然而很多老人手機都玩不明白，指望他們線上搶菜更不可能了。」文章結尾處呼籲：「防控疫情的同時，上海人民的基本生活保障不能再被忽視了」。在這篇文章底部的大量留言中，不少都是關於講述買菜難、吃飯難的問題，希望上海能想辦法，早點解決。

應該說，該文描述的情況是可以想象和預見的。上海是一座有着近2500萬人口的超大城市，維持居民生存每天所需的生活物資都是極其龐大的，哪怕在沒有疫情的平常時期，想要維持城市的基本生活物資保障，都沒有那麼容易。熟悉歷史的人都知道，上世紀80年代的上海進行經濟體制轉型已經數年，但仍面臨棘手的「菜籃子」問題。後來隨着朱鎔基擔任市長，狠抓「菜籃子工程」，歷經數年努力，逐漸建立一套現代化的副食品生產、購銷系統，居民的「菜籃子」問題才得以有效解決。今天距離那時已經30多年，伴隨着上海經濟騰飛的是，上海經濟體系越來越深度市場化，生活物資的供應越來越依賴於一套複雜而又精密市場體系。

如今，上海為了防控疫情，突然從早已熟悉的市場經濟體系臨時進入緊急計劃狀態下的配給制，難免出現各種不適應，一些問題隨之而生，其中就包括生活物資保障的難題。儘管目前中國正在以舉國之力支援上海防疫，那些衝在一線的幹部、公務員、基層工作人員和醫護人員都非常辛苦，但考慮到目前上海疫情仍在高位運行的形勢，估計上海還得需要一些天才能成功控制住疫情。在這個過程中，那些管理調度能力差的小區，那些不擅長智能手機的獨居老人，生活物資保障怎麼辦？一方面要嚴格封控，早日控制住疫情，回歸正常生活，另一方面嚴格封控措施下難免造成物資保障不及時不平衡（因小區而異）問題，這樣的兩難困境怎麼化解？

筆者看到網上有不少人建議上海因應實際情況允許超市對所在區域進行物資配送，更多引入外賣騎手、快遞員等專業配送力量。這樣的建議是有道理的，希望上海政府多考慮。既然上海綜合各種考慮後最終選擇了接近於封城的嚴格管控措施，決意打一場對新冠病毒的殲滅戰，那應該儘可能團結一切能夠團結的力量，其中就包括專業的市場化力量、社會力量。畢竟，對於上海這樣一座有着2500萬人口的超大城市而言，欲想在封城的同時充足保障民眾的生活物資，單單是靠數量有限的黨員、公務員、社區工作人員是不夠的。事實上，過去一些天，那些在基層的黨員、公務員、社區工作人員已經持續處於高負荷的連軸轉狀態，非常辛苦，非常不易。如果能引入更多市場化力量、社會力量，包括超市營業人員、騎手、NGO工作人員、志願者等，在儘可能降低他們被感染風險的情況下，鼓勵他們參與生活物資保障，保障民眾的民生需求，從而減輕黨員、公務員、社區工作人員的工作任務，讓後者能更加集中注意力防疫，不失為一種可供考慮的選擇。

在上海防疫的關鍵時刻，越是能夠最大程度保障基本民生需求，解決市民反饋最多的買菜難、就醫難問題，才能最大限度贏得民眾的認可和支持，才能早日達到防疫成效。而在這個過程中，只有引入更多健康的市場化力量、社會力量，讓合適的機構和合適的人做合適的事情，各司其職，相互補充和配合，才可能破解防疫和民生保障的兩難困境，進而讓日後防疫的成功不至於留下不必要的遺憾或唏噓。