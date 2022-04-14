重要信號傳出？中國開始試點防疫政策優化吗

大約一個月前，在《事情正在起變化 中國何時調整防疫政策》一文中寫過，「中國國家治理有一個特點，那就是『草蛇灰線，伏脈千里』，重大政策的調整許多時候都會有一些線索」，「中國大概率正在為防疫政策更大幅度的調整作準備」。

目前來看，中國嘗試優化防疫政策的跡象日趨明顯。4月13日，財新網報道，「近日，國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門和青島8個城市作為新冠疫情防控措施優化試點研究工作試點地區，於4月11日正式啟動，為期四周」。據財新網的說法，試點措施包括：入境人員隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，密接接觸者隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，封控區和管控區的解封標準由「連續14天檢測陰性」調整為「連續10天檢測陰性」。不過，比較奇怪的是，目前財新網已經刪除這一報道，中國大陸網絡上一些轉載財新報道的鏈接同樣已經失效。

然而，從中國網絡上一些網民的分享來看，至少廈門應該已收到防疫措施優化試點的通知，財新的報道大概率是真實的。除了財新，4月12日、13日，包括台灣《旺報》、新加坡《聯合早報》在內的多家海外媒體都有報道中國選取8個城市進行防疫措施優化的試點研究。從中國國家治理的行事邏輯和中國防疫形勢來看，允許一些條件合適的城市先行先試，為優化防疫政策積累經驗，是可以預期的。

眾所周知，過去數十年，每當中國嘗試進行政策調整或啟動重要改革時，往往都會選擇一些條件合適地方進行試點，以積累經驗，為日後的政策調整或改革進行探路。這是因為中國實在太大，人口眾多，國情複雜，若貿然在全國範圍內啟動重大改革，有可能因經驗不足或準備不足而出現混亂，故為了規避風險，提升改革的成功率，選擇一些地方進行相對可控的探索。這樣做的優點是審慎、可控、漸進、務實，兼顧改革和穩定，規避保守和冒進，改革開放的巨大成功與此密不可分。

至於當下中國的防疫形勢，同樣需要允許一些條件合適的地方在現行防疫政策下摸索。筆者多次寫過，因為中西現實情況不同，中國不僅人均醫療資源和醫療科技水平相對有限，沒有像西方那樣民眾由於自然感染，在造成大量人死亡後形成群體免疫，目前中國依然有大量老人未充分接種疫苗，而且中國人的觀念、價值傾向和西方有所不同，以人員密集接觸為特徵的製造業在中國經濟結構中的比重又遠超西方，所以中國今後防疫政策總體上還是會比西方嚴格許多，但這並不妨礙中國根據疫情的形勢、病毒的特點和支撐日後防疫政策鬆動的準備工作的進度來優化防疫政策。

畢竟，從改革開放以來經濟騰飛和對外開放中獲益極大的中國，自上而下都不缺乏繼續發展經濟和對外開放的強大意願，這就意味着只要條件允許，中國必然會更大力度開放國門，讓經濟社會秩序早日恢復正常。但與此同時，中國從上到下的絕多數人都不想像西方那樣，由於自然感染造成大量民眾染疫身亡，所以中國防疫政策調整必然是審慎的、有序的和漸進的。在這種情況下，允許一些條件適合的地方為防疫政策優化探路，不失為一種務實可行而又可控的策略。

事實上，過去一段時間，在中國大陸整體防疫政策呈現比較嚴格的面相的同時，事情正在發生微妙變化。今年2月18日，中國國家藥監局批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（即Paxlovid）進口註冊。該藥品為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎患者。3月7日，身兼中國國家傳染病醫學中心主任的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發文主張「下階段的工作應該是力求防控工作的科學性、精準性，力爭在常態化防控和疫情處置的各個環節採取最優的防控措施，做到以最小的防控成本達到最佳的防控效果」。3月15日，中國國家衛健委醫政管理局發布《關於印發新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，優化病例發現和報告程序，核酸Ct值≥35時不再算作陽性，減少隔離時間和防疫投入。

觀察和分析中國，既要看到那些大大小小、多種多樣的實際問題，不能因為宏大敍事而忽略或消解具體的問題，又不能被一時一地的具體問題遮蔽，忽略更為宏大和主要的面相。今年「兩會」上，中國總理李克強談到改革開放時說道：「中國太大，你要找個案都能找得到。但是從總體上看，中國經濟已深度融入世界。」的確如此，中國實在太大，只要你願意，幾乎任何觀點迥異的人都能找到支撐自己觀點的案例和論據。但在這些具體而瑣碎的面相之外，中國一定有更為主要的面相。以防疫為例，不論各地防疫有多少存在爭議之處，有一點可以確定的是，那就是在中國經濟已經深度融入世界體系，中國的發展有賴於對世界開放，而中國人的價值觀和現實國情又決定了中國不能也不應該像西方那樣由於自然感染造成大量民眾染疫身亡的情勢下，中國越來越需要一些條件合適的地方先行先試，積累經驗，為防疫政策的優化，為遲早要來的對世界的開放和人民生活回歸常態探路。

面對當前新冠病毒的新特點，曾在中國抗擊SARS、新冠肺炎疫情過程中作出重大貢獻的鍾南山院士，最近提出中國應該在「動態清零」基礎上逐步放開的觀點。這一觀點值得當下中國決策層重視，目前中國大陸的嚴格防疫應當建立在為日後防疫政策優化和逐步開放贏取準備時間的基礎上。從這個意義上來說，中國在情況允許的條件下，選取一些條件適合的城市為防疫措施優化探路，是一件既非常必要又順理成章的事情。希望中國好運，早日探索出一條更合理更持續的防疫路徑。