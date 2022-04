美國藉俄烏戰爭警告中國　台灣真能充當台海的烏克蘭？

隨着俄烏戰事拉長且成僵持之勢,美國高官近日頻藉此警告北京,勿貿然武力攻取台灣。美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)4月7日在聯邦參議院軍事委員會作證說,他相信中國相當認真看待在烏克蘭的許多教訓,最好的嚇阻方式是確保中方了解,「攻擊台灣是極難實現的目標」。無獨有偶,美國財長葉倫(Janet Yellen)4月6日在眾議院金融服務委員會聽證會上對相關問題表態,稱美國已經在台灣問題上為中國劃出紅線,如果中國膽敢擅自改變兩岸關係的現狀並採取武力方式解決台灣問題,美國必將以制裁俄羅斯的措施對中國發起攻擊。



看得出來,美國認為透過金援、軍援但不直接參戰,以及制裁俄羅斯的「曲線援烏」方式取得成效,形成了可複製的「烏克蘭模式」,並試圖把台海打造為另一個烏克蘭,以此作為嚇阻北京解決台灣問題的新路徑。就密利與葉倫的發言來看,確保和強化台灣的軍事武裝防禦能力,並承諾聯合盟友實施大範圍的經濟制裁,無疑成為美國深信升級手上這張「台灣牌」的不二法門。

觀察台灣方面的反應,媒體輿論放大兩位美國高官的談話,顯然是將此視為美國保台「福音」,在美國高官的一言一行之間尋求心理上的安全慰藉。然而,兩人談話卻有着不該被忽略的另一面。

首先,密利的說法還包括了,要嚇阻中國的最佳防禦得要台灣自己來(The best defence of Taiwan is done by the Taiwanese),美國會像協助烏克蘭那樣提供武器協助台灣。他也強調,台灣人稠山多屬於「防禦型島嶼」,美國能做到的即協助台灣更好的防衛。

其次,葉倫在眾議院聽證會上的強硬表態之後,4月13日於美國智庫大西洋理事會發表演說,除了呼籲中國尊重主權和領土完整的原則,應對俄羅斯採取果斷行動、幫助結束俄烏戰爭之外,她的另一個重點在於希望中美不要以兩極系統而告終;葉倫表示,「我們需要非常努力地與中國合作,努力避免這樣的結果」。

若將兩人系列發言連貫起來理解,不難發現拜登(Joe Biden)政府無論軍方或行政部門,在美國政界遏制中國的集體氛圍下,勢必延續並鞏固利用「台灣牌」、將台灣這個美國台海「代理人」打造為「軍事豪豬」的策略來掣肘中國。儘管美方持續在台海增温、製造戰爭一觸即發的緊張態勢,但其自身也心知肚明,一旦捲入台海戰爭、成為中美直接對戰的局面,當然對美國的利益和元氣都是一大傷害,因此始終保持着避免與北京撕破臉的空間。葉倫期待中美合作是一例,另一例即特朗普(Donald Trump)執政末期對華惡言相向,事後傳出密利曾兩度密電解放軍高階將領,尋求緩和緊張、避免衝突。

3月26日,烏克蘭外長庫列巴(左二)與烏克蘭國防部長列茲尼科夫(左一)在波蘭華沙與美國總統拜登會面。(AP)

倘若兩手策略無效,兩岸擦槍走火到了戰爭無可避免之時,美國官員的「真心話」也已說得很明白,可以為台灣提供武器等援助,但這場仗還是得要台灣人自己打。就像今日美國隱身於幕後奔走遙控,把澤連斯基(Volodymyr Zelensky)推上誓死抵抗的英雄神壇,但砲火卻是落在烏克蘭人民的頭上。美國的代理人「陽謀」其實未曾隱藏,不僅是密利,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與防長奧斯汀(Lloyd Austin)都一再表明美國真正能為「挺台」做的事情,便是支援台灣得以「自我防衛」(to support Taiwan』s ability to defend itself)。

台灣軍事專家張競3月31日在一場演講中曾打趣說道,一旦兩岸發生衝突,美國必會現身台灣,但是為了「撤僑」而來。馬英九也曾於2月27日對記者提問直言,美國對台灣的態度是出售武器和提供情報,「但是不會出兵」。不過在「烏克蘭情境效應」的發酵下,不管是美國官員的實話,還是台灣人士的警言,恐怕都會在「抗中保台」的主流認知下被自動忽視。

美國國防部助理部長卡爾林(右) 3月10日在參議院聽證會上表示,若中國大陸選擇侵略侵犯台灣主權,烏克蘭對俄羅斯軍隊入侵的頑強抵抗,可作為台灣自衛的典範。(AP)

如同台灣資深媒體人陳國祥近日撰文指出「台灣小到不能打、美中大到不能打」,就算美國想在台海打造另一個烏克蘭,而民進黨政府為了選舉利益暗自迎合,真正關鍵之處在於台灣有沒有能力充當烏克蘭。先別說國際現實仍是以「一中」框架來理解兩岸問題,台灣的海島型地理與相對小型的面積與體量,又將如何效法烏克蘭「誓死抵抗」?密利有一句話可能是對的,他說「相信中國認真看待在烏克蘭的許多教訓」。俄烏殷鑑必會促使北京對解決台灣問題更為謹慎,並做好更為萬全的準備,若是發生軍事衝突,也會以最短時間與最小損失結束戰爭,做到「首戰即終戰」。美國高官藉烏克蘭在台海項莊舞劍,台灣真的有本錢遙相應和「臣請入,與之同命」?