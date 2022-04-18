上海疫情問題頻發　討論探索更科學防疫路徑的努力不能停止

除了經濟與產業鏈遭受衝擊，上海疫情暴露的問題在輿論場也引發了強烈共鳴，有不少已經曝光的案例讓人看了極為痛心，這個城市正在經歷的一切再次發出了有力警醒：疫情要防控，因疫情防控產生的次生災害與承壓下行的經濟民生，也必須被放到更重要的決策次序。

種種跡象已經顯示，如果疫情防控產生的次生災害不能被有效控制下去，普羅大眾尤其是受疫情衝擊影響嚴重的家庭個人生計與中小微企業的生存等越來越嚴峻的問題不能儘快得到財政更有力救助，那麼現在所堅持的防疫路線就會面臨越來越大的質疑與挑戰，兩年多來因防疫成功所取得的體制信仰與自信，就可能會被逐漸動搖。

更嚴重的是，如果輪流封城持續發生，經濟繼續承壓下行，國家財政又因紓困思路和財政收支等考慮繼續只在供給端針對部分企業採取減免稅費措施，忽視對受疫情影響嚴重的家庭個人進行財政救助的話，改革開放以來很多城鄉家庭歷經兩三代人、幾十年所積累的家庭財富可能就要逐漸耗空。事實上，這種情況已經在不少家庭與個人身上發生，必須引起足夠重視。

所以，除了疫情本身，對因防控產生的次生災害與承壓下行的經濟民生必須進入決策核心。在經濟民生上，除了繼續在供給端針對企業採取更大力度的稅費減免措施，要儘快對受疫情影響嚴重的家庭個人進行財政救助，包括減免或緩繳房貸、房租，發放限期使用的數字人民幣或購物券等其它國家已經廣泛採用過的、經實踐檢驗行之有效的經濟民生救助措施。

在這個問題上，千萬不要被意識形態與政治正確所困，不管是哪個國家採用過的經濟民生救助措施，只要經實踐檢驗是行之有效的，就要採取「拿來主義」，大膽借鑑。

在對經濟民生的財政救助上，體制與社會需求應該儘快達成統一。要認識到，這些措施的採用不僅是在救助民生，也是在救助國家經濟、鼓舞士氣，是在鞏固社會對國家防疫政策的支持與過去多年的扶貧努力，也是在體現中國的社會主義制度價值。所以在經濟民生問題上，國家財政完全可以更大膽更有魄力，如有必要，甚至可以通過安排專項財政赤字。

當然，要解決經濟民生問題，最根本的方法還是要在疫情可控範圍內，儘快找到一條更好的防疫道路，儘快恢復社會生產生活。西方的「躺平」式防疫之路不適合中國，像目前這種各地輪流封城的方法從長期來看也肯定不行。所以必須根據變異病毒的特點與國際疫情現狀，走出一條更合乎中國人普遍要求，更能兼顧經濟民生的防疫之路。像上海這麼重要、有這麼多人口的經濟中心城市肯定不適合做防疫試驗城市，但是上海在此次疫情爆發期間積累的正反兩方面的經驗教訓，對接下來中國的防疫探索應該產生足夠啟示。

面對快速變化的疫情，輿論場應該停止那種非黑即白、非友即敵的攻伐式二元對立，要開放性吸收對方的顧慮和建議，在有建設性的討論中儘快形成共識，為中國防疫找到一條更科學、更有效、更能兼顧疫情防控與經濟民生的道路。輿論管理與防疫決策部門也應有底線思維，要根據國際疫情發展變化早做鋪墊準備，注意做好重大決策調整的過程管理。