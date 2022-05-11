三年僅錄得一宗新冠確診　中國這地緣何成「獨善其身」淨土？

內地本輪疫情來勢洶洶，自4月以來已新增逾55萬宗本土感染，但值得注意的是，有這樣一個省份面積是香港的1000多倍，邊境線更是長達近4000公里，不僅未受本輪疫情波及，就連疫情發生至今近3年的時間內亦僅錄得1宗確診，可謂幾乎「零疫情」。

那麼，這片淨土是哪裡？答案就是西藏。西藏是全中國最後一個「失守」、首個「清零」的省份，它又是如何在疫情大爆發時「獨善其身」？《香港01》將以此文為您進行梳理。



2020年，西藏首位新冠肺炎確診患者為當地醫護寫下感謝信。（網易新聞）

全國最後一個「失守」、首個「清零」的省份

2020年1月25日，新冠疫情爆發初期，從湖北武漢搭乘火車抵達西藏拉薩的張某某，因出現咳嗽、發熱、乏力等疑似新冠症狀，自行前往醫院就醫，後被收治並集中隔離。4天後，張某某被確診感染新冠肺炎，西藏亦因此成為全國最後一個「失守」的省份。

在經歷19天的治療後，張某某符合出院標準，於2020年2月12日下午正式出院，西藏亦因此成為全國首個確診個案和疑似個案「清零」的省份，並一直持續到800多天後的今天。西藏究竟靠什麼維持疫情「零新增」，或與其自然環境因素息息相關。

空氣稀薄、紫外線強烈

西藏是中國的5個自治區之一，平均海拔在4000米以上，素有「世界屋脊」之稱。除此之外，西藏境內海拔在7000米以上的高峰有50多座，8000米以上的有11座，包括世界第一高峰珠穆朗瑪峰，因此，西藏還被稱為除南極、北極以外的「地球第三極」。

而正是這獨特的地理優勢使得西藏空氣稀薄、紫外線較強。有內地傳媒指出，西藏未有爆發疫情或與強烈的紫外線照射相關，因為它可以有效抑制新冠病毒的活性，降低其傳染性。有內地醫生表示，西藏空氣新鮮、病毒密度小等因素，亦可降低病毒傳播風險。

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事實上，全球除了西藏之外，包括秘魯的庫斯科（Cusco）、玻利維亞的拉巴斯（La Paz）等在內的高海拔地區的感染人數均較低海拔地區感染人數低數倍。

美國《華盛頓郵報》因此引述科學家推測指，高海拔使人血液中的含氧量低，加之高原地區空氣乾燥、高紫外線輻射，或受到氣壓低等自然環境因素影響，使得病毒不易存留在空氣中。但是，亦有專家對此表示遲疑。

地廣人稀：人口密度是香港三千分之一

另一重要的自然環境因素則是地廣人稀。面積122.8萬平方公里的西藏僅次於新疆是全國第二大的省份，更是香港面積的1110多倍。除此之外，西藏還擁有近4000公里的邊境線，有21個邊境縣、104個邊境鄉，以及5個國家邊境口岸，並與緬甸、印度、不丹、尼泊爾、克什米爾5個國家和地區接壤。

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雖然幅員遼闊、邊境線長，但西藏的人口卻極為稀少。據統計數據顯示，西藏常住人口僅300多萬，平均人口密度為每平方公里2人（香港的平均人口密度為每平方公里近7000人），其中大部分人口集中在首府拉薩市，其他縣鎮有的更只是靠幾條街貫穿，這亦在相當大的程度上減少了人口流動，降低了病毒傳播的幾率。

「非典」同樣無確診，與藏民信仰相關？

除了自然環境因素之外，西藏「零新增」還與藏民的信仰有關？在「全民」信奉藏傳佛教的西藏，擁有1700多座寺廟，與其他地方的長者打麻雀、跳廣場舞的退休生活不同的是，藏族長者幾乎每日都會到寺廟附近或寺廟內轉經、誦經祈福，這與疫情傳播之間又存在怎樣的關係？

受信仰及當地文化因素影響，寺廟及個人家中都有燃點藏香的習慣，據了解，藏香通常使用柏樹泥為原料，以藏紅花、麝香、白檀香、冰片、沒藥等融合製成。曾參與2003年「非典」及2009年H1N1流感救治的西藏人民醫院感染科專家石荔在談及西藏何以維持「零新增」時透露，「我們平時就多（燃）點藏香，這個雖然不能有百分之百的作用，但是對於病毒傳染的防控，還是有作用的。」

據了解，藏香的藥用機理是解毒、殺菌、抗感染和抗病毒，可以殺滅空氣中的致病微生物，淨化空氣，預防病毒的傳播。內地傳媒報道，藏醫的藥物香熏療法從古至今對防治瘟疫等烈性傳染病「有著無可替代的作用」。其中，藏香中藥物的揮發氣味會對鼻腔和呼吸道黏膜進行刺激，從而激發人體的防禦力和調節機制，達到預防呼吸道傳染病和治療疾病的效果。或許「非典」時期西藏就無一宗感染者可以為上述觀點作出佐證。

圖為今年3月1日，西藏楚布寺舉行跳神儀式中手持藏香的楚布寺僧人。（新華社）

不容小覷的還有西藏當地的防疫政策。2020年1月27日，在未發現一宗確診個案時，西藏就暫停所有旅遊景區接待遊客，並嚴格檢查進藏人員，林芝市還曾勸返5000多名遊客。發現首宗確診個案後，當局更是即時佈置了嚴密的防控政策，包括暫停宗教場所、活動等措施都被視為是防治疫情強有力的支柱。

原本神秘的淨土在疫下再添一絲純淨，令不少人心馳神往，「疫情結束一起去西藏」近日亦成為人們的熱議話題之一，有網民還羨慕地說，「西藏的陽光和空氣，都透著自由的味道」。