俄烏衝突下的「台海冒險」：美國的好大喜功與自毀焦慮

5月5日，美國國務院網站更新修改「美台關係事實清單」（Fact Sheet），刪除原版本中「承認台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等表述，並新增「基於台灣關係法、中美三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」之語句。此一更動本未引發外界關注，畢竟美方並未發出正式新聞稿。但5月10日台灣媒體陸續報道此事後，輿論逐漸發酵，中美也開始了外交回應。

首先，中國外交部發言人趙立堅表示，美方已在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出鄭重承諾，如今修改「美台關係事實清單」，乃虛化掏空一中原則的小動作，「這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火焚身。」趙立堅呼籲，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，「把拜登（Joe Biden）總統有關美不支援台獨的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，搞以台製華。」

此後便是美國的多次澄清。5月10日當天，美聯社（AP）資深記者馬修·李（Matthew Lee）詢問國務院發言人普萊斯（Ned Price），美方修改表述究竟意味什麼？美國對台政策是否發生改變？普萊斯回應，美國的對台政策並未改變，此次不過「更新一份事實清單」，證明美台關係是「堅如磐石」的非官方關係。

但馬修·李繼續追問，若美國對台政策未變，又何需修改「事實清單」中的表述？如果涉台論述會引起中方高度關注，「為何現在更新，為何一定要更新？」對此，普萊斯回應，美國不會太在意他國是否對清單提出意見與「借題發揮」。

5月11日，美國印太平洋事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）亦在接受美國和平研究所特別顧問麥艾文（Evan Medeiros）訪問時重申，美國對台政策並未改變，美國並不支持台灣獨立，「一中政策」也仍發揮作用。如此表態，同樣是對修改「事實清單」的隔空澄清。

往復之間，此次風波已漸入尾聲，但其誘發的中美台海角力，卻相當耐人尋味。

美國國務院網站更新，在美台關係頁面首次出現「六項保證」，並刪除台灣是中國一部分等字句。（美國國務院網站截圖）

美國對台政策陷入混亂

首先，修改「事實清單」又多次澄清，暴露美國應對台灣問題不僅缺乏長遠規劃，更沒有內部統一戰線。

從美方修改網站後，並無國際媒體跟進報道，卻能被台灣媒體率先曝光來看，不論華盛頓此舉主要是為挑釁北京，或為助民進黨鞏固「美台友好」大內宣，其本意皆是操作「台灣牌」，否則便無需與台灣媒體連通一氣，借少有人關注的「事實清單」修改大做文章。

然由其事後頻頻澄清、且連美聯社記者也不解追問來看，此一舉措並非縝密規畫的戰略謀算，而是隻為短期目標服務的政治冒險，充滿了投機色彩：如若「事實清單」修改並被台媒報道後，北京置之不理，台灣政府便可強化「美台友好」的政治宣傳，同時渲染「台獨受美背書」、「百尺竿頭更進一步」的社會氛圍，台當局往後也必然更加「唯美是從」；如若北京有所回應，則美國尚有「對台政策未變」、「不支持台獨」等說法，足以在外交上四兩撥千金，彷彿一切皆是北京的過激反應。

但平心而論，衡量上述情境發展，不管北京作何反應，美國的戰略獲益皆是屈指可數。如若北京忽視其行動，則美國至多是收穫台當局的進一步忠誠，以及打擊中國的國際威信；但從現實視角觀之，北京本就不可能毫無反應，尤其是台媒報道發酵後，其必然會有所行動，故美國註定只能在政治冒險後回縮，無形之中自損大國威望，更不要提台灣如今已是美國高度介入、滲透的島嶼，將其對美忠誠度由85分提高至88分，究竟有何顯著意義可言？

新版本強調美國與台灣的交流，內容並提到美國持續支持台灣加入不須以國家為資格的國際組織。（美國國務院網站截圖）

然如此詭異操作並非罕見孤例。早在4月7日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）便傳出將於4月10日率團訪台，卻在北京表示將「堅決回擊」後，上演了「新冠確診」的巧合，訪台之行自然無疾而終。最後佩洛西選擇在5月1日出訪烏克蘭基輔，迴避了印太地區的灰頭土臉，美國則轉派6名眾議員「旋風訪台」。不論確診是否為真，美國的政治冒險因北京反擊而挫折，乃是不爭事實。

而從佩洛西訪台未遂，到修改「事實清單」網站表述後澄清，美國屢屢做出「必然引發北京回應」的政治突襲，即便所獲無幾仍樂此不疲，這般舉措或與俄烏衝突爆發後，部分官員的樂觀判斷有關。根據美媒彭博社（Bloomberg News）5月10日報道，數名拜登團隊官員向彭博社表示，俄烏衝突導致的損傷及莫斯科承受的大規模製裁，將使俄羅斯在未來幾年嚴重跛腳，並讓歐洲提高國防支出，局勢將有利美國專注對付中國。

如此樂觀氛圍，或已在華盛頓蔓延多時，由此導致了部分官員在台灣問題的躍躍欲試，卻又因未能與其他部門協調出統一共識，結果演變為外交系統的政治冒險，產生一場場毫無意義的投機盲動，並在事態擴大後，牽連其餘部門出面協助收拾善後。

4月7日佩洛西訪台爭議、4月14日改派眾議員團訪台後，解放軍東部戰區為此在4月15日展開軍演，中國國務委員兼國防部長魏鳳和則於4月20日，應約與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話，兩人重點談論了台海議題，魏鳳和重申，「台灣問題如果處理不好，將對中美兩國關係造成顛覆性影響」；5月10日「事實清單」修改爭議發酵後，是由有軍方經歷、主管印太事務的坎貝爾出面一錘定音：「美國對台政策不變，美國不支持台獨。」

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，圖為其2021年7月28日，在塔吉克斯坦出席上海合作組織成員國國防部長第18次會議。（新華社）

台海問題正在進入新時代

簡言之，美國或許存在「重返亞洲」、「圍堵中國」等大戰略，但在台灣問題上，眼下其似乎難覓集體方向，官員們只知美國不能在此失分，卻沒有長期佈局的共識；只知俄烏衝突似乎讓印太地區「情勢大好」，卻在好大喜功下，連番上演了幾場難看的外交鬧劇。

平心而論，細究美國混亂行為的根源，俄烏戰爭不過發揮了牽引作用，華盛頓內部對於台海情勢變化的認知分裂，才是導致一切的真關鍵。在部分短視政客眼中，台灣問題始終停在20年前的舊有情境：美國享受玩弄「台灣牌」的政治空間，中國則會在穩定中美關係、解決發展問題、寄希望於台灣人民等考量下，模糊處理「實質台獨」的寸寸進逼；與此同時，也有部分美國官員認為，中國軍經實力已在過去20年實現飛躍式成長，美國不僅難再氣定神閒操弄台灣問題，更該擔心，在台灣問題過度玩火將導致中美關係崩潰。

而上述兩種傾向，構成了拜登政府今日的台海困局。美國無法停下操弄台灣牌的慾望，畢竟其與遏制中國的大戰略緊密鑲嵌，但有鑑於中國國力大幅成長，特朗普（Donald Trump）時期又已嚴重破壞中美互信，兩岸如今互動氛圍也不如馬英九政府時期，部分官員由此擔憂，台灣牌正面臨「效用」與「保值」的互斥局面：在目前的緊繃局勢下，要讓台灣牌打出更強效果，便須跨出更大一步，但如此作法恐將導致台灣牌的自我毀滅。

美國眾議院議長佩洛西2022年5月1日突然訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。圖為烏總統辦公室發布的照片，顯示澤連斯基對佩洛西授勳。（AP）

以此視角觀之，佩洛西意圖訪台、修改「事實清單」表述，雖說皆是外交鬧劇，卻可謂是兩種不同的冒險類型。前者是「切香腸」空間分明已大幅限縮，卻還異想天開，意圖切出比過往更厚的香腸片；後者則是在擔憂切傷手指的恐懼下，自主控制了下刀力道，既要展現自己有意切香腸，更要小心翼翼、計較腸片厚度，結果動作還未結束，便因過於恐懼而抽刀離去。

歸根結柢，台海局勢正在進入新時代。在美國已大幅宰制台灣政壇、中國國力大幅崛起的局勢下，解決台灣問題的關鍵不在海峽兩岸，而是太平洋兩端。而美國雖屢屢重申「不支持台獨」、「對台政策未變」，但其過往20年的持續切香腸，已大幅損耗美國戰略承諾的可信度。由現實視角觀之，美國是否表態「不支持台獨」，與台灣是否堅持「九二共識」，現實意義所差無幾：北京既不會因這些保證而放棄促統，美方也不可能因外交話語的保證，而放棄支持「實質台獨」。故最終決定局勢走向的，並非外交話語，而是兩大國的實力佈局。

在可預期未來內，如若美國的台海冒險未見止歇力道，北京或有更大傾向「採取主動」，則台海的驚濤駭浪恐將難以避免。