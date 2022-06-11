上海解封｜90後OL曾任「團長」今離開：不羨慕西方共存，但清零難

3月27日上海浦東開始封城，6月1日上海全面復工復產。在封城的最嚴峻的時間，90後滬漂嘎嘎跟上海這座城市一起經歷了季節的變換，一起度過了難以言喻的55個日子。在廣告公司上班的嘎嘎一天是這樣度過的：聽著著窗外的鳥鳴被6點的鬧鐘叫醒搶菜，摸索著網絡上各種能買到物資的方法。擅長統籌溝通的她，在封城期間更當起了居委會的團長，親身解決封城期間的物資問題，給小區帶來居家辦公必備的咖啡。



嘎嘎坦言不羨慕西方的共存，對於網絡上的「清零與共存之辯」她不站任何一邊，僅淡淡說了聲「做好自己能做的」。5月22日她踏上回家路，成為離滬大軍的一員。經歷魔幻的離開上海的過程，她在微信朋友圈寫下一段話：「夏天的尾巴希望能跟朋友在上海約咖啡約酒，盛夏我看是難了。」



封城第一週搶菜難 早上6點起身：恐慌下「將心比心」



嘎嘎透露，她3月9日就已經開始居家辦公，上海宣布兩階段封城前，她所在的小區已封區，老家在浙江的她一個人住在上海浦東區，封城前她囤了過往三倍的水餃。3月27日上海浦東開始封城，封城前兩日她點不到外賣，除了居家辦公，還需找各種網上平台補齊物資和生活用品，非常忙碌。

「關鍵是不要放棄」，嘎嘎嘗試過「叮咚」、「盒馬買菜」，但不是每次都會成功。她也會翻看抖音和微信小程式，多種方式尋找「菜源」，但封城頭兩日還是不順遂，嘎嘎說：「我花了很多時間刷手機但只搶到一點」。在封城第三日，她設了早上6點的鬧鐘起床搶菜，終於成功。

嘎嘎所在的地方是舊式小區，由於她是租戶，一開始並不知道封城期間的上海，社區的微信群組是買菜添購物資的重要渠道。她在「叮咚買菜」詢問是否有同區的居民可以一起購買時，被熱心居民拉近社區團購菜的微信群組，「找到組織」的嘎嘎順利在封城一週後透過社區團購吃到麥當勞，並且認識了可以在封城期間一起團購的鄰居和朋友。

封城兩週後，在「不確定要封控多久的情況下」，網上的情緒愈來愈高漲，各種抱怨的聲音和各種「慘況」接踵而至。網絡訊息真假難辨，官方訊息也不一定能即時傳達，嘎嘎說，自己買不到菜也會很著急，尤其是當在家鄉的父母看到電視裏說，上海政府「發菜了」，或是當局對外表示「如果不是要沒有確診陽性的樓，是每戶人家每一天可以放一個人出去買菜的」，她不知道如何回應。



嘎嘎無奈地說，「這種東西肯定到執行層就會變不一樣，我爸媽每天都在問我也很煩，我也很焦躁，如果正好聊天的那時我已經沒有菜吃了，我連大米都沒有，我連麵都沒有，那我是否要假裝無事？」

嘎嘎說她也只能寬慰自己，「我有10棵菜，我就按照10棵菜的活法去活，你自己得調節自己，不可能說我現在要封閉管理，還是和以前一樣的生活，我還看到有人天天在群組嚷著說要喝奶茶」。她認為自己搶不到菜，別人可能也搶不到，在封城期間將心比心，配合政府防疫政策等來解封，是當時的她唯一能做的。



封城第二週醫療「爆煲」 嘎嘎理解病患：鬧大是因為希望快點解決問題封城兩週後，未如外界預期解封，上海的確診數字卻屢屢飆升。醫療水平屬全國頂尖的上海，因醫療資源擠兌而「爆煲」，成為眾矢之的，癌末病人無法求醫，家屬跪地哭喊「救救我老公吧！」；洗腎病人無法按時接受療程；上海護士哮喘發作來不及救治而去世。很多網民發問：「上海怎麼了？」

嘎嘎分析，城市的醫療資源應與城市需求相匹配，以滿足正常情況下的需求。上海因為疫情的關係，也出現人手緊縮的問題；醫療資源和人員忙著去做核酸檢測，然後去做封閉管理，資源和人手肯定不夠用，「你說哪個城市會按照人口1:1來配置醫療資源？」，這本來就很正常，但上海醫療被關注的關鍵原因，在於上海是全中國最頂尖醫療資源集中的地方。



她解釋，上海不只是上海本身，「它是全中國的上海，上海的醫療資源一直是全國共用的」。難以醫治的病症、癌症晚期的病人許多會集中在上海，以便接受治療，因此即使沒遇到疫情下的極端狀況，上海最頂尖的醫療資源也是不夠的。

在上海封城期間，一位在英國留學的癌末學生歸國就醫，但因隔離無法獲得治療而透過網絡求助即是一例（相關閱讀：疫情｜上海21歲罹癌女留學生歸國 因隔離無法治療醫院發病危通知）。嘎嘎提到，自己可以理解這些病人和其家屬用各種管道努力在網絡上發聲，不認同網絡上批評這些病患的聲音：「如果真的是很緊急的情況，（在）中國用這些（方式）來獲得目光和關注，你把事情鬧大，總會得到一定程度的關注」更有解決問題的機會。

她又指一些網民缺乏同理心，「人和人的生命週期是不一樣的，你的一天就是一天，你可能刷刷抖音看看手機也就過去了，有人的生命是在倒計時的，所以每一天都很重要，你不能用（自己）去判斷他們。」

嘎嘎分享，如果是她或身邊的人發生這樣的事，自己也會想盡一切辦法能夠讓上面關注到，「只要能夠解決眼前最重要問題，是非常能夠理解的事情」。

但她也表示，無法指望著政府通過一個政策來專門解決你的需求，「因為這樣的情況（重症急症）肯定是個例，就算在上海這樣的城市，它也不會達到百萬級的需求，它肯定就是小幾萬或者小十幾萬的需求，所以你沒辦法指望說領導在這麼混亂的情況下，還能想到你。只能自己想辦法去發聲，現在輿論環境並沒有說平民百姓的發聲通道，重要的是你如何去運用。」

封城第三週：懶理清零共存之辯 不羨慕西方但認為清零無可能



封城第三週，上海沒有解封的跡象。嘎嘎認為官方可能還在等一個契機，「要解封是需要一個過程的，領導也是需要一些客觀的因素去推動他能說這句話的。可能領導心裏覺得應當解封，可是（合適的）情況沒有到。船到橋頭自然直，這個船還沒有來，你為什麼指望這個橋先給你直了？」

對於內地的「清零」政策，輿論開始有各種討論的聲音。作為國際都市的上海，聚集來自四面八方、各國的人，許多青年更曾在國外留過學，看著社交網站上各國友人旅遊玩樂、在外堂食打卡，特別容易有感觸。嘎嘎也曾在英國讀過書，對於湧現上海應該放寬共存的聲音，嘎嘎直言，不羨慕西方的共存，「你為什麼要羡慕別人？如果你羡慕也可以走啊，如果你不能改變你自己，就take it」。

2021年7月19日，倫敦解封，年輕人在夜店跳舞。 (AP)

但對於清零政策，她卻認為「不可能」，並自認不同於「極端的清零或共存派」。嘎嘎認為，關鍵還是未來如何理解「中國式共存」：「但是你說中國式的共存方法，我沒想好，我也不去想這件事情，因為我覺得我又不是領導人——他們總歸應該用更專業的方式處理。我都不了解這些東西，看了一些什麼知乎的文章，或者是『今日頭條』的文章，我就能下定論了嗎？」

封城第四週：自願當團長 嘎嘎替小區帶來「咖啡復興」

嘎嘎期待在封城第三週就能迎來解封。但遲未有解封的消息。5月1日勞動節當日，已封城超過一個月的嘎嘎發了微信朋友圈，分享自己當上了居委會的「團長」，親力親為解決物資難題，更為小區送上咖啡，一解當地居民的咖啡癮，她附上的照片有牆上盛開的花朵和明媚的春光。 她在微信公眾號引述一段復旦大學經濟學院副教授蘭小歡教授的話：「在公眾感覺最糟糕的階段，情況可能就已經開始好轉，實際最糟糕的部分已經過去了，把生活過得好一點，比大多數的宏偉更宏偉。」

封城第八週：離滬之路並不順遂，終於回家

封城兩個月後，想家的嘎嘎踏上回家的路。5月22日，她動身離開上海，但一路上並不順遂。離開上海需要具備48小時內核酸檢測報告。但她打包車拖著行李到上海虹橋火車站時，48小時核酸已經超時2個小時，要進虹橋火車站時被拒絕。她只能現場做核酸檢測，苦等新的檢測結果，沒想到自己在火車站晃了四個半個小時才查詢到結果。（點此看嘎嘎的24小時回家路影片）

從來計劃縝密的嘎嘎，面對這麼多的「無法預期」也只能認了。她先是在高架橋上走了近一個小時，在大橋下和流浪的人們一起「聽了一會兒風」。嘎嘎透露，自己差點就因為無家可歸，要在地下車庫的臨時安置點枯坐一夜。也因為自己48小時核酸證明已經過期，無法去公共場合，如廁都有困難，她只能用快速檢測劑「自證清白」才順利在加油站借到了廁所。

+ 1

否極泰來，嘎嘎幸運地當場候補到翌日的火車票；而原先載她到虹橋火車站的包車司機也願意回頭來接她，並幫她安排了住宿。翌日順利返鄉的她發了一個朋友圈，描述這一段遭遇她滿是感謝：「感謝借我抗原試劑（快速檢測包）的樓長，感謝提供我防護手套的好友，感恩流浪大上海時偶遇的武漢弟弟們，可以一起笑著走完這一段不平坦的回家路。」

嘎嘎陪上海走過封城難捱的55個春日，但她對所遭遇的一切也僅僅是以「魔幻2022」形容。嘎嘎在休養生息後，會在夏天尾巴與上海重逢，屆時又是一個新的季節。