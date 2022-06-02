國務院33招欠辣 能否拖住中國經濟底？
「受超預期的不利因素影響，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。」這是官方對當下中國經濟形勢的判斷。國務院確定6方面33項措施，從財政、金融、投資方面推出一系列措施進行大力度調節。緊接着，國務院召開逾10萬人參加的全國穩住經濟大盤電視電話會議。
這33項措施，效果如何？2008年中央曾經4萬億投資計劃抵擋當年次貸危機的衝擊穩定經濟，今朝比較，是否能起到同樣的效果，又會否留有隱患？
工具能用盡用 無辣招
首先，此番國務院33招包含六個方面：財政、金融、穩產業鏈供應鏈、促消費和有效投資、保能源安全、保障基本民生。保市場主體，就可以穩就業促進消費保民生，這是政策的基本邏輯。但坦白說，基本沒有新的辣招。特別是扶持企業部分，工具用盡，但效果不佳。
最大工程是體現在財政政策方面。留底退稅，就規模來看，目前來看還是最大的一項。誠然，留抵退稅是一個好政策，但最大的受益者是大企業，尤其是那些周轉較慢的裝備製造業，而中小微企業的受益較少。此外，對企業的紓困，其實最關注的是社保費的減免。然而，社保政策此次看「軟」了很多——緩交養老等三項社保費，只緩不免。當然，中國社保基金總體的運轉，不能夠支持大面積的大幅度免繳。
但其實這個部分體現出來的是，財政手段、財政工具，其實差不多用盡了，不論是中央還是地方，財政壓力都很大。此外，此次也有提到融資擔保基金再擔保合作業務，這次明確新增一萬億以上。但像這種這種優惠政策，一般的企業很難得到。
在金融政策方面保持了政策的一貫做法。增加給中小微企業、個體工商户的貸款。但需要注意到的是，其實強制金融企業、強制銀行提高對中小微企業貸款的額度、比例，對於銀行來說，不得不說這也是一個比較大的負擔。
在穩產業鏈供應鏈層面，這次提到了一句話，「完善對白名單企業服務」。事實上，白名單制度在當前復工復產形勢下是否落後了呢？是否更大幅度的放寬復工復產的要求，以復工復產為常態，而不應該是限定在白名單名單上面的復工復產呢？
事實上，新冠疫情以來，這兩年的政策重點都放在中小微企業和個體户上面的。對於大企業，政府的紓困手段容易到達。比如新增貸款、延期貸款、降利率、重點扶持項目等等，這些政策可以直達，一是大企業數量少，業務成本低，銀行也都願意做這種大型企業的生意。然而中小企業就不一樣了。中小企業的紓困政策不容易直接到達，效率容易形成折損。針對中小微企業的紓困的政策，很難達到那些真正困難的企業，另一方面，真正困難的企業，它本身的信用度比較低，風險較高，要強迫金融機構去提供服務也是不合理的，這不是市場化的手段，也會造成其他風險。
疫情來到第三年，中小企業已經非常疲憊，在預期無法提振的情況下，工具能用則用，也無辣招可用，但確實效果不佳，陷入一個惡性循環。
頭疼醫頭 央地矛盾如何破
是什麼影響政策效果？坦白說，為什麼政策不新不辣？這些政策還是以頭疼醫頭的方法來處理應急問題，沒有找到問題根源，沒有開出解決病根的藥方。
最近一次的中央政治局會議中指出，要加快構建新的發展發展格局，堅定不移深化供給側結構性改革，用改革的辦法解決發展中的問題。這句話，中央反覆強調過很多次。但六個方面33項政策裏面很難找到改革方法。
而這中間還有一個更大問題逐漸凸顯。中央在六個方面33項措施，基本上就是在現有的政策框架下，財政的、金融的政策框架下，而在地方，對問題的理解又是不同的。
房地產政策的差異性最為明顯，以此為例。中央財政以及獲得專項債補充的省級財政，對土地財政下滑的抗壓性要強，能夠與中央銀行及監管層面的限制性政策進行配合。但是，高度依賴於土地財政的地區市和縣則積極拯救樓市，希望增加地方財政收入和拉動經濟增長。地方政府現在第一需求是增加財政收入，盤活房地產是最直接的。這就是「兩種財政之下的兩種政策」。此外，在消費刺激方面也能看到。有消費，稅就會留在地方，比如汽車銷售也會是地方積極推動的。
在穩經濟、走出當前困境的大框架下，要看清楚政策的推動執行，這兩層關係必須要釐清，一層是中央想要做什麼，一層是地方想要做什麼。
更要注意存在的隱患。從表面的大賬上看，以專項債貼補土地財政下滑，似乎可以在表面持平。但其實，必須謹慎，隨着房地產市場下滑，土地使用權出讓金收入鋭減，與房地產相關的稅收收入下降，地方對專項債的依賴越來越大。這會增加地方政府，尤其是省級政府的負債率。地方不能一邊告別土地財政依賴症，另一邊又新增了專項債依賴症。此外，土地財政依賴度大的地區縣市政府，地方對省級財政的轉移支付需求增加，這可能導致專項債下沉和擴大化。
專項債，原本是「專款專用」，投資者給收益相對可靠、風險相對較小的項目提供的融資。不過，今年4月，中央財政部允許地方擴大專項債的使用範圍，包括城市網管、高質量基建、農村農業領域項目。這說明地方財政開始泛專項債化。假如專項債擴大到置換存量債務、經常性支出，那麼地方財政進入一般性債券化階段。當省級政府公共信用的債務融資能力下降到一定程度，只能依託於中央政府的公共信用來融資，即發行國債。
債務從來不是解決債務的辦法，終歸要回到發展問題上來。房地產市場下滑太大，對地方財政衝擊太大，造成專項債發行規模大，而如此後面餘量就更有限、效益遞減。其實，專項債，主要還是靠土地出讓金收入來償還，最終還是要落到房地產上。而政府所有的債務，最終還是要靠真實的稅收來償還。這定然也是接下來政府需要考慮的問題。
萬億投資 不能簡單類比
此番33條政策當中，發揮有效投資的關鍵作用再次成為穩增長的重中之重。事實上，中央政策傾向是有發生變化的。
2020年初，突如其來的新冠疫情給中國經濟造成嚴重衝擊。當年5月底，李克強在總理記者會上指出，「我們推出的規模性政策注重的是穩就業、保民生，主要不是依賴上基建項目，因為現在中國經濟結構發生很大變化，消費在經濟增長中起主要拉動作用」。事實上也是如此的，當時採取的規模性政策，用了70%左右的資金直接或比較直接地去支撐居民收入，這樣做可以促進消費、帶動市場。
2020和2021年，中國基建投資兩年複合平均增長1.8%，較2019年低1.5個百分點。而據國際清算銀行統計，2020和2021年中國政府部門槓桿率累計上升13.6個百分點，高於2009和2010年累計增加6.6個百分點。可見，過去兩年抗疫工作中，中國政府花錢多於上次危機應對，但投向主要轉為民生支出而非搞基建。
但今年以來，內地疫情多點散發，統籌疫情防控和經濟社會發展遇到新的挑戰。從高頻數據看，3、4月份，服務業生產指數連續按年負增長，服務業商務活動指數也持續低於榮枯線，服務業業務活動預期指數逐月下滑跌至2020年3月以來新低；社零總額名義和實際按年，以及主要分項數據連續按年負增長且降幅逐月擴大，尤其是4月份，限額以上企業社零和餐飲收入降幅按年高於平均水平，顯示疫情衝擊也開始波及大中型商貿企業。在此背景下，發揮有效投資的關鍵作用，全面和超前加強基礎設施建設，重新成為當前經濟穩增長的主要政策取向。
重回投資和外需拉動意味着經濟增長對製造業的依賴加大。但是，疫情暴發之前，中國就業結構已經轉為服務業為主。在這種情形下，擴大投資拉動就業的效果或沒有想象的那麼強。事實上，今年以來就業壓力有增無減。沒有就業就沒有收入，沒有收入就更不會有消費了。這是近年來居民消費傾向降低、儲蓄傾向上升，各種刺激消費政策效果不彰的重要原因。所以，不能活躍服務業生產經營及相關消費活動，即便擴大投資也將只是實現低水平的經濟均衡。
當前，發揮有效投資的關鍵作用重新成為擴大內需的重要抓手，但會受到結構性因素的約束，所以亦不能簡單類比次貸危機時4萬億投資應對時的效果。