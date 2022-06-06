「發展還是硬道理」 中國正在重建新共識

過去半年以來，中國內地的形勢在發生變化，一種新的共識或信號正在形成或傳出。

去年底，中央召開一年一度的經濟工作會議，重提了「以經濟建設為中心」這一鄧小平時代以來的基本路線。當時的會議通稿寫道：「必須堅持高質量發展，堅持以經濟建設為中心是黨的基本路線的要求，全黨都要聚精會神貫徹執行，推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長。」

通過檢索2014年以來的歷次中央經濟工作會議通稿不難發現，除了2014年重申「毫不動搖堅持以經濟建設為中心」和2018年強調「堅持以經濟建設為中心」之外，只有2015年提及「推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設取得重大進展」，剩下年份均未提及經濟建設四個字。當然，不提相關字眼絕不代表不重視經濟工作，但重提「以經濟建設為中心」，至少說明情況正在發生某種變化。正是在去年底的中央經濟工作會議上，一些市場整頓措施在執行過程中出現的問題得已被糾偏。

時間來到今年3月的全國「兩會」，政府工作報告既對過去一年存在的「形式主義、官僚主義」，「脱離實際、違背群眾意願現象」，政策執行的「一刀切、運動式做法」提出批評，重申去年底中央經濟工作會議說的「經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」，指出「今年我國發展面臨的風險挑戰明顯增多」，又強調「面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置」，「堅持實事求是，立足社會主義初級階段基本國情，着力辦好自己的事，尊重發展規律、客觀實際和群眾需求，因地制宜創造性開展工作，把各方面幹事創業積極性充分調動起來」，「堅持發展是第一要務」，要求各級政府「凝心聚力抓發展、保民生」。

同樣是在3月，因應經濟形勢和資本市場問題，國務院金融穩定發展委員會開會指出，「在當前的複雜形勢下，最關鍵的是堅持發展是黨執政興國的第一要務，堅持以經濟建設為中心，堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則」，「促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力」，「有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策」，「凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性」。

幾乎與此同時，3月、4月以來，中國內地多地出現疫情，深圳、上海、北京相繼遭受疫情襲擾，給經濟發展造成明顯衝擊。在此之際，國務院系統密集召開各類與經濟民生相關的座談會或專題會議，核心是「加大宏觀政策實施力度，穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放」。4月底中共中央政治局開會指出，「做好經濟工作、切實保障和改善民生至關重要」，「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，這是黨中央的明確要求」，「最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

一個備受關注的節點是5月25日召開的全國穩住經濟大盤電視電話會議，該會議既正視新形勢下的困難，指出「3月份尤其是4月份以來，就業、工業生產、用電貨運等指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大」，又重申鄧小平時代以來的發展路線，強調「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，做好疫情防控需要財力物力保障，保就業保民生防風險都需要發展作支撐」。某種程度上講，這是一場重建信心，回歸「發展是硬道理」的會議。

在官媒層面，同樣是在5月25日，人民網發表評論《切實擔負起穩住宏觀經濟大盤重任》，重申「堅持以經濟建設為中心是黨的基本路線的要求，發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵」，主張「將穩增長放在更突出位置，要尊重客觀實際和群眾需求做決策、出實招」，「真正讓人民群眾獲得實實在在的好處」。

中國經濟發展走勢受到外界關注。（新華社）

6月2日，《人民日報》頭版刊文《集中精力辦好自己的事情》稱：「對於中國這樣一個體量巨大、向上發展的國家來說，外部環境的不穩定、不確定、不安全因素歸根結底屬於外因，不是起決定性作用的。能不能在新徵程上實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，歸根結底要看內因，看我們能不能集中精力辦好自己的事情。」該文提到，「20世紀80年代末90年代初，面對蘇聯解體、東歐劇變的複雜國際形勢，我們按照鄧小平同志提出的『要冷靜、冷靜、再冷靜，埋頭實幹，做好一件事，我們自己的事』，頂住了壓力，打開了改革開放新局面」，「沒有改革開放以來我們聚精會神搞建設、一心一意謀發展形成的強大實力」，「我們就不可能有今天這樣的國際影響力、感召力、塑造力，就不可能在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機」，「發展是黨執政興國的第一要務，是解決我國一切問題的基礎和關鍵」，「集中精力辦好自己的事情，必須堅持以經濟建設為中心，穩中求進推動經濟高質量發展」，「不論世界發生怎樣的變化，中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變」。

上述種種，足以說明面對新的內外形勢，中國正在重新聚焦經濟民生、發展、改革開放這一鄧小平時代以來的共識。這是非常必要的。其實早在一年前，著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授便曾說過，「百年未有之大變局是由中國的快速發展引起的，要走出這個百年未有之大變局，仍然需要中國的快速發展」。今年以來他多次主張，「今年和未來相當長一段時間內，保持較高的經濟增速是政治，是大局」，「快速發展仍是中國未來30年關鍵中的關鍵」。

林毅夫教授認為：「中國在未來發展中會面臨不少問題，但絕不能因為有問題就放慢速度。從各國曆史經驗來看，每個國家都有自身的發展問題，發展快的時候有問題，但發展慢的時候問題通常會更多、更難解決，因為只有發展快的時候才可能創造更多資源、更具信心地解決問題。」誠如斯言，在當前這樣一個以國家競爭為基本單位的世界秩序下，面對中國依然是最大發展中國家，「有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣）」的國情，面對不計其數的中國人渴望美好生活的強烈意願，中國唯有踏踏實實地發展經濟，改善民生，才可能凝聚最廣泛的人心，進而解決長期困擾的深層次問題，從根本上化解日趨激烈的國際競爭壓力。

1992年鄧小平南巡時說過，「中國只要不搞社會主義，不搞改革開放、發展經濟，不改善人民生活，走任何一條路都是死路」。這句話是總結了中國建國以來的正反面教訓。過去半年以來，中國官方所一再釋放的信號顯示，關於改革發展、對外開放和經濟民生的共識正在回歸，接下來的關鍵在於能否轉化為實實在在的行動。