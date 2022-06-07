內地多地糾正過度防疫　應給予更多鼓勵

隨着上海與北京疫情得到控制，對社會流動面開始逐步放鬆管控，最近有部分省市部門，也開始針對此前民怨反應過大的過度防控措施着手進行糾正。

比如，江西省就在近日印發「關於疫情防控措施調整的緊急通知」，要求各地各部門精準落實疫情防控舉措，嚴禁層層加碼、過度防疫，努力用最小代價實現最大防控效果。江蘇省委、省政府還將派出專項督導組進行督導，對貫徹落實不力的嚴肅問責，並進行通報。江蘇省也發布通報，對於低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地已全面取消防疫通行限制，高速公路不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。

此外，針對高校學生離校返鄉疫情防控工作，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組日前對各地提出明確要求，有疫情的地區，高校內如果沒有疫情，實施7天以上封閉管理結束後，學生可持48小時內核酸檢測證明和高校開具的相關證明離校返鄉。滿足以上條件的高校學生，不再集中隔離。對於確需隔離的，各地免除集中隔離費用。

以上這些變化是好事，說明至少在內地部分地區或部門，已經開始認識到此前疫情防控存在的問題，並且開始着手解決這個問題。對於深受過度防控折磨的社會面來說，這些調整措施將有利於緩解社會矛盾，提升社會流動性與市場信心。

雖然進行這樣積極調整的地區和部門還不多，具體調整措施也太明確，但是部分地方能矯枉過正，就值得鼓勵。有人可能認為這本來就是應該做的，過度防疫本來就不對，沒什麼值得鼓勵。但其實社會治理進步有點像培養孩子，努力學習是孩子們的本分，但是對於孩子們的些許進步及時予以肯定和鼓勵，會更有利於他們的身心健康與學習進步。

過去三年，儘管中央在部署疫情防控時多次強調，要把經濟民生放到更重要的位置，「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。但是在實踐操作層面，因為疫情防控是一把「硬尺子」，各地對防控不力的追責明確而嚴厲，對如何同時兼顧經濟民生與社會活力的要求缺乏明確要求，是一把地方可以自己掌握的「軟尺子」，所以很多地方為了烏紗帽安全，片面追求「清零」而忽視掉「動態」二字，習慣於把各種防疫措施推向極致，有些地方甚至連農民種地、收割小麥都不允許，給經濟社會正常運轉與基本民生帶來巨大沖擊。

總結過去三年，尤其是過去幾個月的經濟社會運行情況，對不少地方和領域來說，一個必須承認的事實是，過度防控及由此產生的次生災害已經成為一大禍害，成為招致社會怨氣上升的最主要因素，也是社會流動性喪失，人們對經濟未來「預期轉弱」與信心低迷的最主要原因。這種情況甚至在一些原本社會治理應該更現代的省份城市反而更嚴重。

所以，在接下來的疫情防控中，如何在追責機制上進行完善調整，以防範過度防疫頻繁發生，同時讓基層政府與官員更加認識到經濟民生與社會流動性的重要性，讓他們有空間、有信心更好平衡疫情防控與經濟民生，真正做到「用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」 ，絕對是個值得思考的議題。