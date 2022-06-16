大數據: 香港無憂被取代　國際教育或為港瓊合作焦點｜專家有話說

文 / 梁海明、馮達旋 （海南大學「一帶一路」研究院院長、名譽院長）

海南自貿港法實施1周年以來，香港對海南的關注度越來越高！通過大數據分析發現，香港過去一年對與海南相關的新聞報道數量，比上一年增長約27%，更有香港輿論呼籲，香港特區政府應向海南省政府學習如何扶持、發展產業。香港各界人士建議香港與海南合作的產業集中在金融、醫療衛生、會展、旅遊、零售、珠寶、糧食和教育等八大產業。大部分港人也相信，海南自貿港建設並不會取代香港，反而香港和海南如能加強合作，將創造共贏局面。

2021年6月10日，十三屆全國人大常委會第二十九次會議表決通過《中華人民共和國海南自由貿易港法》。這部法律對接國際高水平經貿規則，聚焦貿易自由便利、投資自由便利、財政稅收製度、生態環境保護、產業發展與人才支撐等，在國家立法層面為海南自由貿易港建設作出一系列制度安排。為挖掘海南自貿港法推行1周年以來，香港各界對海南的關注情況，我們通過大數據搜索發現，從2021年6月10日至2022年6月9日這一年期間，全香港的傳統媒體、網絡新聞媒體和社交媒體等，共有44,120篇報道和話題涉及海南，平均每天是約121篇，比上一年度的34,766篇多出26.91%，日均多26篇涉及海南。上述數據反映出，香港各界人士對海南的關注度愈來愈高。

在這近4.4萬篇報道、話題中，獲得香港各界人士最多關注的前十大報道，由第一名至第十名分別如下：《習近平於海南三亞調研：只有攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗》、《梁振英博鰲論壇演講 冀瓊港兩地加深合作》、《向海南自貿港學習如何扶持產業》、《海南新機會》、《海南自貿港11個重點園區 營收增長134%》、《全球首款吸入式疫苗 副作用較肌肉注射低》、《高新技術企業遷入海南最高獎500萬元 9月11日起實施》、《TOMO Holdings與海南省充電產業投資合作 建全島新能源驛站》、《海南香港經貿頻繁 今年將於珠寶產業及零售業等領域更緊密合作》、《海南列虛擬幣挖礦為淘汰類產業 實行差別電價每度貴1元》。

上述每篇報道均獲得了超過100萬個的點擊量，其中排行第一位和第二位的《習近平於海南三亞調研：只有攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗》、《梁振英博鰲論壇演講 冀瓊港兩地加深合作》，更是有超過800萬點擊量。而且，從上述報道中可以發現，香港各界人士除了關注海南的產業發展情況、海南香港的合作情況和海南未來發展機遇之外，有輿論還呼籲香港應該向海南學習——如何扶持、發展產業。

例如，《向海南自貿港學習如何扶持產業》在文中指出，「……除了直接提供稅收優惠之外，海南有什麼「板斧」扶持產業？《通知》列舉了「簽訂對賭協議」、「設立產業投資基金」、「建設孵化器、加速器」等眾多措施，但是最值得港人注意的，就是它亦提到政府可以透過加強基礎設施建設、減輕企業運營成本、提升公共服務水準與簡化審批評估程序來吸引企業進駐，無奈偏偏就是這些與基本管治相關的環節，特區政府近年表現都做得不夠好……香港如果不想被其他的地方拋離開去，必須跟海南一樣以建造公平高效的市場環境為目標，而其首要基礎則是一個做好其管治本份的政府」。

通過大數據分析香港各社交媒體、網絡討論區也可發現，關注海南新聞、話題的香港各界人士中，男市民佔了70.3%，女市民佔29.7%。而關注海南新聞的香港各界人士所居住或工作的區域，主要分佈在中西區、大埔區和灣仔區等十個區（按比例劃分，具體如下圖所示）。中西區是香港最重要的金融、商業中心區。大埔區是香港主要的創新科技產業中心，香港科學園、大埔創新園均處於該區。灣仔區則是香港主要的大型會議及展覽、購物娛樂區。由此可見，在金融、商業、創新科技、大型會議及展覽、零售領域工作的香港市民，更加關注與海南相關的新聞及話題。

與此同時，通過挖掘從2021年6月1日至2022年5月31日期間與海南相關的25,293篇中英文新聞報道、評論文章發現，除了本屆香港特區政府官員之外，對海南與香港合作公開發聲最多的前10名香港各界人士（按比例劃分）分別為：梁振英、梁海明、張留興、李文俊、劉炳章、黃紹基、張學修、朱鼎耀、洪為民、周文港。

雖然自從海南自貿港實施「免稅新政」以來，香港就出現不少憂慮聲音，認為海南或會取代香港「購物天堂」的地位。但通過分析上述的人士的公開言論可發現，他們認為海南的崛起不僅不會「取代香港」，還能夠與香港優勢互補，對兩地發展都大有裨益。

例如，全國政協副主席梁振英表示，香港作為「一國兩制」下的自由貿易港，有著長期開放、參與內地改革和促進國際國內合作的豐富經驗，可為海南自貿港建設提供借鑒，也可與海南優勢互補，共同推進國家的全面開放。梁振英並相信，瓊港合作將推動建設一個更開放的中國，而更開放的中國將進一步提升亞洲的合作水平，更大範圍促進亞洲的共贏。

又例如，港區全國人大代表洪為民認為，自2018年香港交易所推出第18A章，允許未有收入的生物科技公司赴香港上市以來，香港現已發展成為亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心，並造就了一批專注投資生命科技和大健康產業的基金在香港集聚。對大力發展大健康产业的海南自貿港而言，如果海南省能與這些基金展開合作，並吸引這些基金開設專門針對海南的引導基金和提供配套和綠色通道，這不僅可推動海南自貿港的大健康產業發展，也能鞏固和發展香港作為亞洲第一的生物科技集資中心的地位。

上述10名香港各界人士建議海南和香港未來的合作領域，從上一年度的金融、醫療衛生、會展、旅遊、零售和珠寶等六大產業，增加至今年度的金融、醫療衛生、會展、旅遊、零售、珠寶、糧食和教育等八大產業的合作。

推進海南與香港在更多的產業合作，相信可為兩地帶來更多的發展機遇。以海南和香港進行教育合作為例，近年來環球高等教育領域的出口貿易已成為增長速度最快的產業，教育服務貿易的出口不僅可以為接受國和地區每年帶來逾300億美元直接的經濟效益，還能帶動相關上下遊產業的發展，並增加更多的就業機會。

隨著國際教育愈來愈成為名符其實的新產業、新經濟增長點，正在推進國際教育創新島建設的海南，如香港的大學能與之合作，通過在海南合辦大學，乃至合作建設新的大學，以此吸引「一帶一路」沿線國家的留學生，尤其是東南亞國家的留學生前往海南就讀，相信海南和香港合作大力發展國際教育服務貿易，不但可藉此推動海南本地經濟發展、創造更多就業職位，也能為海南帶來更多的自貿港建設人才，更能推動兩地攜手共同參與日趨激烈的國際教育市場競爭，將香港和海南打造成為國際教育樞紐。

大數據顯示，越來越多港人相信海南自貿港建設不會取代香港的角色、地位，未來如能將海南自貿港和香港的優勢結合，還可以推進兩地進一步在不同領域合作。而且，兩地互聯互通的程度越高，就越有利於兩地通過合作實現共贏。