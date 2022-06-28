回歸25年︱「what if」不妨成為全面反思香港問題的起點

雖然歷史沒有如果，不能假設，但小到個人、某個地區，大到一個國家，在某個節點回看過去的時候，卻又不免開始假設：What if……適逢回歸25周年的香港，正是如此。

比如即將卸任的行政長官林鄭月娥日前在接受電視節目訪問時，就回答了一個「What if」的問題。林鄭月娥坦言，從來不認為修例風波前做了什麼「跪低」的行為，就可以避免整場衝突，當時的社會環境已經「一觸即發」，例如一些反中央情緒、外國勢力對香港的介入，香港過去一些政治問題就像「濃瘡」般早已存在，無論做什麼事都會爆發。更指當日衝突中沒有一名「暴徒」或封法人員死亡，所有無辜死者都是因暴動者的行為而死。

香港自由黨榮譽主席田北俊在接受《香港01》訪問時，以時下流行的「多重宇宙」為例，分析 「What if」（假如）2015年政改通過，事情的走向會是怎樣：「2017年特首有普選——縱使不是完美，起碼有民意授權，當選的不一定是林鄭，可以是曾俊華。阿John（曾俊華）一定不會執意修例去移交陳同佳，有其他很多方法。即使假設修例是北京的旨意，他也懂得向中央say no（提反對意見），表達香港的關注。就算2017年曾俊華入不到閘，林鄭繼續當選，但她揹負幾百萬選民的民意，考慮問題的因素肯定不同，會更多站在市民一方。

香港自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》訪問時表示，香港正在逐漸內地化。（資料圖片／張浩維攝）

長期研究香港問題的北京大學法學院教授、博士研究生導師陳端洪2021年12月撰文《香港精神的驗證與續造》，其中這樣「What if」：假設香港及早制定23條立法，哪有後來那麼多的鬧劇？政治風氣哪會那麼墮落？年輕人怎會深度中毒而耽於其中？假設8.31決定得以完成本地立法，2017年就已經實行行政長官普選了……

在連續「What if」之後，陳端洪總結道：香港真正的轉折點不是2019年，而是2013—2014。可惜香港轉運的良機被「公民抗命」給斷送了！香港的反對派若真有政治智慧和政治底線，怎麼會黯然地退出歷史舞台？所謂「泛民的百分之六十的選民」，若是想明白這些事情，還會繼續做泛民的信徒和支持者嗎？每個選民都是獨立的精神主體，沒有誰是天生的不可改變的泛民的選民。

如果願意，圍繞香港問題還可以有很多個「What if」：假如港英政府在上世紀80年代到90年代撤走前沒有「埋雷」；假如香港回歸之初，中央就以積極的、融合的、主動的「一國兩制」取代消極的、區隔的、被動的「一國兩制」；假如23條立法能在2003年順利通過，而非引發50萬人上街後戛然而止；假如2012年的反國教運動沒有將國民教育這一人心工程扼殺在搖籃裏，而是藉此逐漸培養起港人的身份認同和國家認同；假如「8·31」普選方案沒有在佔中運動的推波助瀾後被戲劇性否決；假如那個名叫陳同佳的年輕人沒有刺激港府啟動修訂《逃犯條例》……

2017年11月16日，基本法委員會主任李飛出席基本法研討會時，主動提及23條，直言未能立法的不良影響已經「有目共睹」，強調香港就23條立法「責無旁貸」。（香港01）

放在今天，看上去所有的「What if」都顯得蒼白無力，毫無意義，但就像陳端洪所言，「雖說歷史不容假設，但要反思就不得不假設。」假設不是為了陷入到悲情中走向虛無，也不是為了推卸責任，更不是為了假設而假設，而是直面問題與矛盾，進而全面反思香港問題的起點。想想看，如果從中央到特區政府，從學界到社會大眾，各方都沒有了「What if」的意願，香港如何「開新篇」、「謀新局」？

雞湯文常常告訴我們：所有的經歷都不會白費，都會最終轉化為生命的原力。過去25年，香港曾有過「亞洲四小龍」時期的輝煌，一首《獅子山下》唱盡了港人的不屈不撓與拼搏精神，也有過超出外界預想的混亂與衝突，遍佈港九新界的暴力衝突將整座城市推向失控的邊緣，這些經歷最終會不會白費，最終能否轉化為香港接下來再出發的原力，既取決於新一屆特區政府能否對過往的經歷全面反思，汲取該汲取的教訓，總結該總結的經驗，也取決於香港普羅大眾能否真正放下成見，從現實出發，認識到這些經歷對個體對香港乃至對國家的意義。

「What if」今天的全面反思可以成為集體共識，香港終將不可替代。