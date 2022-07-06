湖北省對電影院直接補助　值得內地其他省市學習借鑑

據內地央廣網報道，為幫助電影院解決經營困境，湖北省將對正常營業的電影院進行直接幫扶補助， 補助標準為「每個座位每月補助25元、共補助3個月」。

據了解，本次對正常營業電影院的補助主要利用2022年省級電影專項資金和2021年結餘的省級電影專項資金。據內地電影票務綜合訊息管理系統數據顯示，目前湖北省正常營業電影院有450家、實有座位數為401,726個，以「每個座位每月補助25元、共補助3個月」的補助標準計算， 本次湖北省電影院共分配補助金額3,014萬元。

新冠肺炎疫情爆發以來，影院成為受影響和衝擊最大的市場主體之一。圖為2020年7月19日，廣西南寧市民族影城內，工作人員對觀影場所進行消毒。（視覺中國）

從湖北全省的情況來看，3,014萬的補助金額確實不多，分攤到每個影院每個座位，每個月只有25元，平均每天連1元都不到。對近幾年深受疫情防控衝擊的影院而言，可以說是杯水車薪，根本解決不了中國影院系統因疫情面臨的生存壓力與經營困境，問題的關鍵是如何儘快恢復自身造血能力。

儘管如此，我們還是應該給湖北省的做法以掌聲和鼓勵，錢雖然不多，但是它展現了一種態度，體現了湖北政府對受疫情衝擊嚴重的市場主體的關懷，而這種關懷在當下是很稀缺的。

湖北省並不是財政特別寬裕的省份，相對於其它一些在財政上更寬裕但是在市場救助措施上卻一毛不拔，一直空喊讓市場主體「不等不靠不要」「全力自救」的地方來說，湖北省在有限的財政能力下，還能擠一部分錢來做這樣的安排，尤為值得鼓勵與肯定。

事實上那些受疫情衝擊的市場主體，尤其是民營中小微企業等，沒有一個這幾年是在「等靠要」中度過的，沒有一個不是在想辦法「全力自救」的，那些把身家性命都投入到實體的大小企業主們，沒有一個在危機中不是在挖空心思，想辦法生存下去的。然而當下擺在大家面前最現實的問題是，連續近三年的疫情衝擊，早已超出了很多家庭與市場主體的承受能力，有不少市場主體與家庭多年積累的家底已經被掏空，若疫情與現有防控措施持續下去，就算是大家有心自救，恐怕也已無從救起。

三年來，為配合進行疫情防控，內地普通民眾與各市場主體做出了很大犧牲，這是中國成功防疫的其中一個最重要原因。但是，也因為疫情防控，不少普通民眾與市場主體現在過得非常艱難，他們正迫切需要在國家財政上得到幫助。尤其在一些地方，因為各種層層加碼的「一刀切」防控措施，給企業與民眾生活造成了極大衝擊。數據顯示，市場主體註銷數量和因無法按時償還貸款被拍賣的房屋自去年以來一直在大幅攀升。

每一次局部疫情的爆發，都在不同程度衝擊着影院。 （人民視覺）

內地雖然實行的是社會主義制度，也不是每個人無論開不開張都有固定工資可拿，大部分人還是要到市場上去通過工作找口飯吃，各市場主體也必須先生存下去，接下來才能談得上發展。所以無論防疫還是經濟決策，都應從多數社會大眾的實際情況出發，要儘量避免從體制本位的感知拍板行事，政府財政與社會救助體系要儘快及時跟進發力，因為疫情防控而產生的沉沒代價，決不能只由個人、家庭和中小微企業承擔。

中國疫情防控把人民生命健康放到第一位，已經體現了制度優勢與價值意識，在對普通民眾與市場主體的救助上，也可以更充分體現出來。在這個問題上，香港可以做到，那些西方資本主義國家已經做到的民生與經濟救助措施，中國完全可以做到，而且應該做得更好，更彰顯制度價值。

現在，在對市場主體的救助上，湖北省已經開了一個好頭，開始在財政可承受範圍之內對某些受疫情衝擊嚴重的特定市場主體進行直接補助，希望內地其他省市也能參考學習。