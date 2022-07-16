講好香港故事　從力戒形式主義開始

承接「講好中國故事」，香港新任特首李家超上台後，也着力於「對外宣傳香港、講好香港故事」。在首次以特首身份到立法會出席行政長官答問會時，李家超聚焦社會普遍關注的七大範疇，其中之一便是加強外宣。用李家超的話說，「世界上面，我哋雖然系君子，但有好多小人」，指不能單靠「有麝自然香」，亦要「畫公仔畫出腸」。

李家超主講「國家主席重要講話精神」座談會。（政府新聞處）

對外宣傳香港、講好香港故事，自然是重要的，也是必要的。經過輪番社會運動的衝擊，香港曾經引以為傲的核心價值，包括法治、民主、文明、軟實力等，遭遇重創。雖然經由2019年的修例風波，香港被內地看見，被台灣看見，被世界看見，期間火光沖天、暴力肆虐的香港，也不斷被推上國際媒體的頭條，但圍觀的各方，卻只是看見了香港的一部分，或者只看見自己願意相信的那部分，香港的撕裂感由此更進一步。

在香港由亂轉治、由治及興之際，講好香港故事，對外呈現更全面、多元的香港，顯得尤為重要和迫切。但怎麼「講好香港故事」，卻是一道難題。

一方面，雖然北京反覆強調「一國兩制」不變，國家主席習近平七一在港講話亦開門見山給出新的政治承諾，「『一國兩制』是經過實踐反覆檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」但在視中國為主要威脅的國家和地區看來，今日之香港，已然是「一國一制」，故此當「香港故事」遭遇擁有話語權的國際敍事，要想講好，難度可想而知。

國家主席習近平為李家超及第6屆香港特區政府主要官員監誓，並發表重要講話。（聯合採訪／美聯社）

另一方面，在香港社會層面，人們普遍對「講好香港故事」缺乏共鳴。在修例風波的倒逼下，北京以雷霆之勢推出了港區國安法，並對選舉制度進行改革，雖然從北京的角度看，這是不得已而為之，是為了避免香港淪為不設防的城市，淪為反共基地，是為了將香港拖出泛政治化的泥沼進而着力於經濟民生，但在不少港人看來，北京落實全面管治權的同時亦進一步限縮了港人的自由。雖然今日香港之局面起自於反對派打破良性對峙結構，但很多人已經不願意回首過往尤其是修例風波，而只是單向度地將其歸因於「河水犯了井水」。在這樣的心理預設下，「講好香港故事」的主體，雖然是香港，但在不少人看來，最終目的卻是為了符合中央對香港的預期，與普通民眾的生活並無多大關聯。

基於以上兩點，一個是國際大氣候，一個是香港自身的小氣候，所以「講好香港故事」並不容易。而從各方目前「講故事」的實際作為來看，「講好香港故事」正在陷入到另一種形式主義的陷阱中。

習近平七一在港發表重要講話後，香港各界便掀起了一股「學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」的熱潮，包括中聯辦、建制派政黨、社團聯會等。不消說，習近平五年之後再次來港發表講話，且是在一國兩制「五十年不變」的中期，在香港經歷過大小風波衝擊人心思變之際，自然是非常重要的，是需要學習、領會的，時下的香港也需要這樣的定心丸、穩定劑。但具體到方式方法，是否通過這樣的形式來「學習宣傳」、「講故事」，有待進一步商榷，至少從目前的實際效果和社會觀感來看，並不盡如人意。

中聯辦舉辦學習習近平講話精神座談會。（梁鵬威攝）

香港教育大學香港社會研究講座教授呂大樂日前撰文指出，「虛詞不會幫助我們講好香港故事。要把香港故事講好，要認真認識和思考這個地方的生活、文化。」呂大樂同時也強調，講好香港故事要就人們普遍關注的具體問題給出實在的答案，比如「香港的『兩制』容許它對外保持哪種程度的開放？特區政府將會怎樣管理對外開放？特區的開放跟內地的開放有何差別？是程度上的差異？還是性質上的差異？在一國的框架底下，需要有怎樣的一致性？」

所以，對特區政府來說，「對外宣傳香港、講好香港故事」，需要從力戒形式主義開始，從實事求是直面具體問題開始，內地習以為常的一些做法並不一定適用於香港，「香港故事」需要根植於香港的生活、文化。就像習近平在七一講話中所言，「香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。」只要特區政府能腳踏實地、以實際行動回應這些民生訴求，任爾東西南北風，「講好香港故事」說難也不難，也是水到渠成的事情。