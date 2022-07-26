「二舅」影片刷屏背後：中國普通人的堅韌令人動容

7月25日晚，一則名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片在內地朋友圈和網路平台刷屏，講述者通過文學性的旁白與畫面，記錄了二舅苦難而飽滿的一生。短短一天，影片便登上了B站熱門第一，播放量突破600萬，實時在線人數一直保持在3萬以上。有人說，這是影片版的《活着》，也有人說二舅像是從故事裏走出來的小說主人公，重疊了無數平凡人的身影。

每隔一段時間，總會有爆款影片或是文章刷屏，而且刷屏背後都有一個共同點，那就是其內容能極大引發普羅大眾的共鳴。比如上海疫情期間的《四月之聲》、《上海人的忍耐已經到了極限》，正是在於喊出了受疫情封控的人們的心聲。而細看「二舅」影片，之所以能迅速刷屏，主要原因有三：

7月25日晚，一則名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的視頻在內地朋友圈和網路平台刷屏。（視頻截圖）

首先是文學性的旁邊以及自然而然流出的很多打動人心的金句。影片講述者以細膩、幽默、動人的筆觸，描摹了山村裏的二舅，一個意外殘疾、生活艱難卻堅強樂觀的能工巧匠，以及他苦難而飽滿的一生。在講述中，作者並沒有特意煽情，而是讓感情自然而然地流露出來，看似波瀾不驚，卻足夠打動人。比如其中說到，「這個世界上第一快樂的人是不需要對別人負責的人，第二快樂的人就是從不回頭看的人」，「遺憾誰沒有呢？人往往都是快死的時候才發現，人生最大的遺憾就是一直在遺憾過去的遺憾。遺憾在電影裏是主角崛起的前戲，在生活裏是讓人沉淪的毒藥。」「都說人生最重要的，不是胡一把好牌，而是打好一把爛牌。二舅這把爛牌打得是真好，他在掙扎與困難中表現出來的莊敬自強，令我心生敬意。」

其次是「二舅」面對生活苦難時堅韌自強的向上力量，喚起了普羅大眾的共鳴。不消說，面對新冠肺炎疫情這個最大的外部不確定性，在洶湧而來的時代洪流面前，很多人已經疲態盡顯，生活的壓力、就業的壓力紛至沓來，時代的一粒沙，落在個人頭上就是一座山。面對越來越大的不確定性，以及經濟下行帶來的各種生存壓力，無數普通人拼盡全力、耗盡精神，不再是為更美好的生活而努力，而只是為了活下去。上海復旦大學哲學系教授王德峰教授在疫情之前曾說過，我們已經從一個物質上普遍不滿足的時代，進入到了精神上普遍不安寧的時代。面對這樣的精神不安寧、精神內耗，人們迫切需要「二舅」這類普通人的勵志故事來撫慰，雖然感動過後，「二舅」可能也無法最終治好人們的精神內耗。

視頻主人公「二舅」的堅韌不屈打動了很多人。（視頻截圖）

最後是該影片透過「二舅」這個平凡的普通人表現了中國人的堅韌與自強不息，這也是最令人動容的地方。「二舅」的確很普通，就像很多普通平凡的中國人一樣，但是在「二舅」身上，卻有着一股令人動容的堅韌不屈的力量，這也是中華民族得以綿延至今的最大力量之所在，也是中國崛起的最大底氣之所在。歷史學家許倬雲此前在提到抗日戰爭往事時，忍不住老淚縱橫，他含着淚說出的一句話是「所以我知道中國不會亡，中國不可能亡。」這份自信從哪裏來？正是源自於那些生生不息、紮根黃土地的、像「二舅」一樣的一個個具體的人。也正是許倬雲口中的這些普通平凡卻堅韌自強的中國人，構成了中國得以真正站立起來的最大底層和支柱。雖然中國的歷史書寫往往會聚焦於帝王將相，但普羅大眾尤其是像「二舅」這樣的中國人，才是最可愛、可敬的人。

《活着》的作者餘華在韓文版的序言中說，作為一個詞語，「活着」在中國的語言裏充滿了力量，它的力量不是來自於喊叫，也不是來自於進攻，而是忍受，去忍受生命賦予我們的責任，去忍受現實給予我們的幸福和苦難、無聊和平庸。作為一部作品，《活着》講述了一個人和他的命運之間的友情，這是最為感人的友情；他們誰也無法拋棄對方，同時誰也沒有理由埋怨對方。他們活着時一起走在塵土飛揚的道路上，死去時又一起化作雨水和泥土。與此同時，《活着》還講述了人如何去承受巨大的苦難，就像中國的一句成語：千鈞一髮。讓一根頭髮去承受三萬斤的重壓，它沒有斷。

有人說，這是視頻版的《活着》，也有人說二舅像是從故事裏走出來的小說主人公，重疊了無數平凡人的身影。（視頻截圖）

雖然「二舅」註定無法治好我們的精神內耗，但至少他讓我們再次看到了普通中國人身上的堅韌與自強，這難道不是比治好「小我」的精神內耗更「大我」的收穫嗎？