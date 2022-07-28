吳啊萍是個可憐人：對她的處理應充分考慮精神疾病因素

7月24日晚，南京市委市政府調查組公布了「關於南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件調查處理情況的通報」，供奉者叫吳啊萍，曾在南京生活和工作，「她到南京後了解到侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生了通過供奉5名侵華日軍戰犯『解冤釋結』、『脱離苦難』的錯誤想法；同時了解到美國傳教士魏特琳（Minnie Vautrin，中國名是華群）女士在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，想通過供奉幫其解脱」。據調查，「2017年3月以來，吳啊萍曾因失眠、焦慮等症狀，先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物」。

南京市委市政府調查組的通報表示：「吳啊萍出於自己對因果釋結的錯誤認知和自私自利的動機，在明知5名被供奉者為侵華日軍戰犯的情況下，仍出資在宗教活動場所為其設置牌位，嚴重違背了佛教揚善懲惡的教義教規，嚴重破壞公共秩序，嚴重傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。」目前，網上不少人認為應該對吳啊萍予以嚴懲。

南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位，引起高度關注。7月24日，南京官方發布《關於南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件調查處理情況的通報》。（資料圖片）

毫無疑問，吳啊萍的供奉行為非常不對，是對眾多慘遭日本戰犯屠戮和傷害的受難者及後代的冒犯和刺痛。吳啊萍供奉牌位的六個人中有五個，都是臭名昭著、罪惡滔天的罪犯和殺人惡魔，他們是南京大屠殺這場人類歷史上駭人聽聞、慘絕人寰的浩劫的罪魁禍首。吳啊萍僅因個人對因果釋結的片面認知，竟然去供奉犯下反人類罪的罪犯，實在非常不應該，有向惡魔屈服以換取精神解脱的惡靈崇拜之嫌。中國輿論場上因吳啊萍的供奉行為而產生的不滿和義憤，完全是可以理解的。

但與此同時，吳啊萍又是個可憐人。她1990年出生，還很年輕，本來在南京一家醫院工作，只因「了解到侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞」，「先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物」，患上精神疾病，後來辭職去五台山某寺廟當居士。儘管她的供奉行為非常不對，理當被批判，但她是因接觸南京大屠殺暴行產生心理創傷，又很可憐。

筆者在《「南京寺廟供奉日本戰犯」真相大白後最令人細思極恐之處》一文中寫過，凝視深淵當然是應該且必要的，但不能凝視太久，不能沉於其中難以自拔，因為深淵同樣在凝視你、影響你，時間一久，甚至可能會吞噬你。當年在中國有義舉和善舉、被吳啊萍供奉的美國魏特琳女士，便是受日本侵華戰爭期間太多罪惡的刺激而自殺。在全世界面前揭開日本侵華暴行、耗盡心血寫下《南京大屠殺》的張純如據傳便因了解太多日軍侵華的罪惡而精神崩潰，年紀輕輕就選擇了自殺。這說明當年日本侵華戰爭期間的罪惡實在過於血腥、殘忍和慘絕人寰，一個人若沒有足夠強大的心理素質，是難以承受、難以直視。這也是今天回看歷史最令人細思極恐之處。某種程度上說，吳啊萍的精神創傷和美國魏特琳女士、張純如有相似之處，只不過魏特琳女士、張純如受人尊敬，而吳啊萍卻傷害到中國人民族感情。

吳啊萍當然應該被批判，她的錯誤行為理當警示世人。一個國家只有銘記歷史災難，守住最起碼的歷史是非底線，發奮圖強，以實力來守衛和平，才能讓罪惡不至於重演，才是對受難者亡靈的最好告慰。

但除此之外，考慮到吳啊萍是個患有精神疾病的可憐人，不具備正常心智，已經多年被噩夢纏身，苦不堪言，對她的處理應該慎重，須依據法律對於精神疾病患者的規定，不宜貿然處置。目前她因「涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留」，這是否妥當，南京當地應該考慮清楚。尋釁滋事罪是一個很寬泛、模糊的罪名，一直以來在法學界備受爭議，而吳啊萍是個精神疾病患者，是否適用尋釁滋事罪，不能不慎重。當然，這樣說絕不是替吳啊萍辯解，而是說應該有法必依，遵循法治原則，得考慮吳啊萍是了解南京大屠殺暴行後出現心理創傷的精神疾病患者。對於中國這樣一個法治建設任重道遠的國家來說，尤其應該在重大社會事件的處理上引入法治原則，普及法治。