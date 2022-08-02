《南華早報》前總編王向偉：如果佩洛西訪台，中國「要管」嗎？

編按：《南華早報》前總編輯王向偉認為，雙方產生誤解和誤判的風險很大，美方也很難讓步。如果佩洛西不去台灣，會被視為向中國屈服，等於拱手把勝利讓給中國。

他分析，在中國看來，佩洛西是眾議院議長，是美國總統之職的第二順位繼承人，因此其訪問台灣與同為民主黨的拜登總統和賀錦麗副總統訪台無異。這次中國警告的語氣和用詞亦比72年前國務院總理周恩來在韓戰中用「要管」一詞，要強硬得多。

香港01獲得《思考香港》授權轉載文章《如果佩洛西訪台，中國「要管」嗎？》，以下為文章內容。



當今世界，地緣政治不確定性無處不在，大眾在任何事上都難有共識。然而，對中美關係的判斷，各界卻有共識，即中美關係是世界上最重要的雙邊關係，現在卻處於上世紀七十年代兩國建交以來的最低點。

由於中美在貿易、技術和人權等一系列問題上公開對抗，外界在猜想兩國關係是否會進一步惡化。至於答案，似乎是肯定的。

美國眾議院議長佩洛西不顧中國一再警告，似乎執意要訪問台灣。據報道，她計劃8月初赴台，但行程尚未最終確認。有媒體7月28日報道稱，佩洛西辦公室已邀請多名議員，與她一道赴台訪問。

過去一周，中國外交部和國防部發言人多次發出警告，稱如果佩洛西訪台，將踐踏（一個中國）這一「紅線」，中方必將採取「強有力措施」。

28日晚，國家主席習近平與美總統拜登通電話時，警告美方不要在台灣問題上玩火，但並未直接提及佩洛西計劃中的台灣之行。習近平強調說，「玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。」

據白宮發表的聲明，拜登回應稱，美國對台政策並未改變，華盛頓強烈反對單方面改變台海現狀或破壞台海和平與穩定。

美國總統拜登於2021年11月15日在白宮羅斯福廳與國家主席習近平視像對話，討論雙邊問題。（Getty Images）

中國領導人常常引用「玩火」一詞，來警告那些鼓勵「台獨」的言行。這一次，習近平主席再次引用這個詞彙，顯然是針對佩洛西計劃中的台灣之行。

但美國官員或會辯解稱，佩洛西不過是一名資深議員，她訪問（台灣）並不等同於美政府高級官員訪台，因此認為這並不違反兩國間的協議，即美方不與台灣進行官方高層接觸。但在中國看來，佩洛西是眾議院議長，是美國總統之職的第二順位繼承人，因此其地位與拜登總統和賀錦麗副總統無異，況且他們還都來自民主黨。

佩洛西計劃訪台的消息讓北京和華盛頓都騎虎難下。在雙邊關係緊張之時，任何一方都不想退縮讓步，也不願示弱。這不禁令人擔憂，會否引發台海新危機。

假如佩洛西無視中方警告，在前國務卿蓬佩奧等反華鷹派的慫恿和鼓動下，執意赴台訪問，那麼其後果的嚴重程度將難以估量。且如若美方無視中方的一再警告，把警告視為「空洞的恫嚇」，將犯下嚴重錯誤。

目前，圍繞台灣問題的緊張局勢，某種程度上有一種似曾相識的感覺。這不禁令人回想起70多年前兩國間的那段血腥歷史。當時，由於美國把中國的一再警告視為笑談，置若罔聞，最終導致了抗美援朝戰爭。

（香港01製圖）

1950年6月，朝鮮戰爭爆發時，中國領導人並無意介入這場戰爭。然而，9月15日，麥克阿瑟將軍率美軍在仁川登陸，擊潰朝鮮軍隊之後，局勢發生了變化。

由於擔心美國把戰火燒到中國，中國領導人採取了密集的外交努力，通過前蘇聯和印度這些外交渠道，警告美軍不要越過三八線。

在意識到美軍將越過三八線後，總理周恩來多次發表公開講話，警告稱中國將不得不介入朝鮮戰爭。1950年10月3日凌晨，周恩來緊急約見印度駐華大使潘尼迦。周恩來告訴潘尼迦，如果美軍越過三八線，擴大戰爭，那麼中國將不得不介入朝鮮戰爭。

約見潘尼迦時，周恩來使用了「要管」一詞，來表達中方的意圖。這兩個中文字，看似簡單，卻有不同的意思。為了能準確傳達「要管」一詞的含義，周恩來在約見前甚至還與翻譯討論，以便準確翻譯「要管」一詞。

然而，周恩來的這番苦心並未得到回報。麥克阿瑟將軍及華盛頓政客把周恩來公開和私下警告視為空洞的恫嚇。時任國務卿艾奇遜甚至表示，周恩來並不能真正代表中國政府，而總統杜魯門則認為周恩來的警告不過是政治勒索，並把傳遞信息的潘尼迦視為「共產黨的傳聲筒」。

外交努力失敗，隨之而來的便是那場致數百萬人喪生的熱戰，以及接下來中美兩國間的冷戰。這場冷戰一直持續到二十世紀七十年代初。之後，兩國關係有了長足發展。雖然兩國間不時出現緊張局勢，但北京和華盛頓一直保持直接溝通，政府和軍方都自上而下努力管控好不穩定的雙邊關係。

然而，雙方產生誤解和誤判的風險依然很大。對佩洛西計劃訪台給予警告時，中方聲明的語氣和用詞，與警告時任眾議院議長金里奇1997年訪台時的語氣和用詞，的確並無太大差別。但要知道，當時中國領導人還不是習近平，且中國也沒有現在這麼強大。今天，習近平已成為繼毛澤東之後中國最強大的領導人。他肯定不希望外界認為他軟弱，同時中國軍隊也變得更強大了。

前國家主席胡錦濤、國家主席習近平和前國家主席江澤民於2017年10月24 日在北京人民大會堂舉行的第十九次黨代會閉幕式上投票。（Getty Images）

值得注意的是，對佩洛西計劃中的台灣之行，拜登公開表示，美軍方認為「現在（訪台）不是一個好主意」。據報道，五角大樓及白宮正遊說佩洛西，希望她能推遲訪台。對於中國軍隊的實力，美軍方最為了解，掌握最可信的情報。畢竟在緊急情況下，美軍方會首當其衝。

當然，現在美方也很難讓步。如果佩洛西不去台灣，會被視為向中國屈服，等於拱手把勝利讓給中國。

前國防部長埃斯珀等不少美國政客都認為，中國反應過度，小題大做，並懷疑兩國是否真的會因佩洛西訪台而開戰。

他們真想知道答案嗎？

從中國警告的語氣和用詞判斷，這次比72年前周恩來用「要管」一詞，要強硬得多。