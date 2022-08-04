佩洛西訪台｜愈是國事艱危的關鍵時刻　愈要保持清醒和理智

佩洛西已經抵達台灣了，這勢必將對台海局勢、和平穩定的中美關係造成負面衝擊。

連日來，「佩洛西會不會竄訪台灣」、「台海會不會打起來」的問題受到輿論場廣泛關注。許多中國人對於佩洛西挑釁行為的不滿和義憤情緒非常值得理解和尊重。

儘管佩洛西在美國政治體系下並無實際的行政權和外交權，她根本不能代表美國的國家意志，她的挑釁行為在實質上改變不了什麼，在相當程度上只是她個人在強烈意識形態驅使下為了中期選舉的政治表演，但她畢竟是美國眾議院議長、第三號人物，她的挑釁行為是置中美建交以來關於台灣問題的共識、中美關係穩定和平大局、台海和平於不顧，非常不負責任。這件事在某種程度上暴露出美國政治體系的問題，口口聲聲宣稱自由民主和平的美國，竟然會有佩洛西這樣故意激化區域矛盾、製造戰爭風險的議長，且她可以只顧着自己的意識形態和選舉需要，而將收拾爛攤子的補救工作全盤甩給行政系統，簡直是對美國民主的諷刺。對於佩洛西的挑釁行為，中國民眾的強烈反應，中國政府的反制措施，都是正當合理的。所謂人在做天在看，舉頭三尺有神明，一個人要為自己的不負責任行為付出代價。

但除此之外，愈是在這樣國事艱危的關鍵時刻，中國人愈要保持清醒和理智。筆者在早前一篇文章《遠比佩洛西訪台更根本更關乎中國國運的事情》中認為，人們關心佩洛西訪台一事時應該多從歷史和國家發展的戰略高度思考。從歷史維度來看，國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。在今天這樣一個和平價值深入人心的時代，道理更是如此。曾經盛極一時的蘇聯，被阿富汗戰爭拖入泥潭，埋下國家崩潰的引雷。美國在9·11事件後發起的伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，同樣嚴重耗損國力，讓美國的世界霸權地位由盛轉衰。而在此過程中堅持韜光養晦的中國，抓住和平與發展的寶貴時間窗口，一躍而成世界第二大經濟體。用新加坡開國總理李光耀的說法，中國「成為世界最強大的經濟體指日可待」。

毫不誇張地說，若不是過去數十年中國頂住壓力，一心一意發展和壯大自己，改善人民的生活水平，今天中國根本不可能有與美國博弈的條件。不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。對於中國而言，不論對美工作還是對台工作，都應該服務於國家發展大局，即近代以來無數中國人孜孜以求的民族復興與人民美好生活。所謂行百里者半九十，今天中國已經是世界第二大經濟體，愈是這樣的時候，愈要保持冷靜、理智，愈要清楚認識到什麼是大局、什麼是對人民福祉最有利的選擇。

帶領德意志帝國統一和復興的鐵血宰相俾斯麥說過，國家是時間河流上的行船。目前來看，中國大陸最需要的是時間，是全面成為高科技強國、不再被別國卡脖子的時間，是人民生活水平持續改善、安居樂業的時間，是社會公平、人盡其才的時間，是國家富強、和平崛起的時間。不論「十年生聚，十年教訓」的歷史經驗，還是「三十年河東，三十年河西」的諺語，都說明時間會改變一切，成就一切。時間既會摧毀驕傲好戰、欺壓弱小的霸權，又會成就發奮圖強、堅守道義的民族。

佩洛西訪台：圖為台灣「外交部」發布照片中，2022年8月2日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）晚上約10時43分在台北松山機場落機，台灣「外交部」部長吳釗燮迎接，兩人在停機坪上交談。（AP）

他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。中國根本不值得為了一個不負責任的政客的挑釁行為而耽擱更為根本和關乎國運的民族復興與人民美好生活。就像去年底，中國前駐美大使崔天凱在「2021年國際形勢與中國外交研討會」上說的，一方面「中國要有清醒的頭腦，充分的準備，應對好中美關係今後的曲折、動盪，甚至是坐過山車的場景」，另一方面「要在中華民族偉大復興戰略全局中認識和運籌對美工作」，「既然鬥爭的目的，是為了維護人民利益和戰略全局，那麼在鬥爭的過程中，就應該盡一切可能，減少涉及我們利益和全局的代價和影響。原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗。人民的每一點利益都來之不易，我們絕不能讓任何人掠奪，也絕不能因為我們自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失。」

正因這樣，中國的上策是既要開動腦筋，有理、有利、有節地反制佩洛西的挑釁行為，讓以佩洛西為主要責任人的相關方切切實實地感受到痛處，「打得一拳開，免得百拳來」，又要確保反制措施可控，留有餘地，不被牽着鼻子走，不被情緒裹挾，不影響國家發展大局。

8月2日， 共青團中央發文《比「她會不會？」更重要的三個問題》說，「在當前的緊張局勢下，我們既要讓國內外充分認識到中國不怕鬼、不信邪的堅定決心，也要讓國內外充分了解中國始終懷有改善中美關係的最大誠意」，「佩洛西竄訪是一顆『棋子』，中美大國博弈是一盤『棋局』」，「對於違規越界的『棋子』，我們當然要狠狠打擊，以此樹立規矩」，「中美大國博弈畢竟是一盤『大棋』，沒有必要為了一顆『棋子』而掀翻整個『棋盤』」，「有人觸碰台灣問題底線，我們就讓他們在這個問題上感受到痛，但遠遠不到任由事態失控、讓中美完全走上軍事對抗的程度」，「歷史是延續的，不會濃縮於一個晚上」，「佩洛西『竄台』不是個案，也不會是外部勢力挑戰中國紅線的最後一次」，「在一個充滿不確定性的國際環境中為中華民族偉大復興贏得最大的確定性——台灣就在大陸的對岸，搬不走，也跑不掉，中國統一是歷史的必然。但無論是統一前，還是統一後，要徹底消除外部勢力對我們的干擾，最終還得靠繼續不斷增強的綜合國力」。

有一種勝利叫隱忍，有一種失敗叫挑釁。只要有和平崛起的可能，只要有讓人民過上美好生活的希望，今天中國都應該盡力爭取。因為時間會證明一切，公道自在人心。《左傳》中鄭伯克段於鄢的故事說明，有些事情不是不做，而是時機未到。前秦君主苻堅貿然伐東晉以至於亡國身死的歷史教訓警示，保持清醒和定力的重要性，否則一手好牌，恐會打得稀爛，非但最初的理想無從實現，反而誤國誤民。

前車之鑑，後事之師。今天中國能成為世界第二大經濟體，多數人民能過上小康生活，十分來之不易，理當好好珍惜，沒必要為了一時一刻的義憤而因小失大。只要情況未到萬不得已的時候，中國在保持強有力威懾的同時，還是應該集中精力發展和壯大自己，努力彌補高科技的短板，讓月收入在1,000元人民幣左右的6億人同樣過上殷實的生活，讓國家治理更現代更法治更民主，讓社會更包容更開放更理性，實實在在推動公平正義、共同富裕，藏富於民，藏力量於農業、工業、高科技與世道人心。所謂「上下同欲者勝」、「上兵伐謀」，只要中國能通過發展經濟和改善民生讓人民團結起來，讓國家真正強大自己，那麼不論台灣問題還是中美博弈問題，終將得到最好的解決。尤其是在今天這樣一個和平價值深入人心、核戰爭將毀滅人類的時代，懂得風物長宜放眼量，從長遠和大局着眼，從人民福祉、民族復興與世界和平的道義出發，才能得道多助，才能始艱危，終克定。