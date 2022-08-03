佩洛西訪台｜香港修例風波的瘋狂正在台灣重演

很多港人對時下處於輿論風暴眼的佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）並不陌生，沒錯，她是美國眾議院議長，也是將香港修例風波期間發生的黑暴事件形容為「一道美麗的風景線」的知名政客。

在香港修例風波期間，蔡英文和其帶領的民進黨不間斷地喊着一句口號——「今日香港、明日台灣」，既用以表達對香港激進示威者的支持，也藉此抗拒北京已經提出的「一國兩制」台灣方案，進而鼓動台灣民意，謀求台灣獨立。如果說「今日香港、明日台灣」在彼時還只是一種想象和工具，那麼待到佩洛西不顧各方反對貿然訪台之後，「今日香港、明日台灣」則從想象走向現實。

2019年8月3日，香港修例風波期間，一名示威者舉着美國國旗遊行。（Reuters）

人們常說，上帝要其滅亡，必先使其瘋狂。香港修例風波爆發後的很長一段時間裏，激進示威者乃至黑暴勢力的確很瘋狂，他們衝擊立法會、焚燒國旗、塗抹國徽、縱火、阻塞交通、對陌生人動用私刑、打砸商鋪、自制武器、毆打不同意見者……面對這樣的瘋狂舉動，中央始終沒有出手止暴制亂，更沒有順應彼時的輿論聲音貿然出動解放軍，而是在特區政府確實管不了、管不好之後，才從依法治港的維度推出香港國安法，並對選舉制度進行修改。國安法出台後，昔日瘋狂的施暴者，要麼流亡他國，要麼鋃鐺入獄，香港自此進入由亂轉治、由治及興的階段。

同樣的瘋狂，正在今天的台灣上演。8月2日晚間，佩洛西在巨大的爭議和關注度下降落台灣松山機場，當晚台北101挾台灣民意點燈並附言「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「美台友誼永固」。佩洛西作為1997年紐特·金裏奇之後訪台的最高級美國官員，在台灣的活動頗為密集且高調，其中包括參訪景美人權文化園區，與六四學運人士吾爾開希、曾在大陸判刑的NGO工作者李明哲、前香港銅鑼灣書店老闆林榮基等人會面。而在與蔡英文的會面中，佩洛西還獲頒特種大綬卿雲勳章，並被蔡英文讚譽為「台灣最堅定的友人」。作為回報，佩洛西則當即表示，「訪團必須向外界清楚表達美國絕對不會背棄對台灣的承諾。」

面對佩洛西的高調訪台，大陸民間輿論不滿足於事後的強烈譴責以及聯合軍事行動，因為在不少人看來，只要佩洛西落地台灣，北京就輸了，最解氣的做法，至少應該是伴飛、攔截，又或者直接擊落，順勢統一台灣。大陸民眾對統一台灣的熱切期盼可以理解，但現實政治要複雜得多，發動戰爭更不是兒戲，越是在危急時刻，越不能意氣用事，越要抱持足夠的戰略定力，我們的最終目標是統一，而不是與美國開戰。佩洛西訪台後，北京隨即開始多層面的回擊，包括軍事手段、切斷經濟貿易、中斷機構交流等，採取的措施遠比1996年更為嚴厲。這些措施可能不如民間輿論場期待的那般解氣、痛快，但卻是利長遠的。

解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓。（微信公眾號＠東部戰區）

早在40年前，鄧小平會見美國參議院共和黨副領袖史蒂文斯和美國總統出口委員會副主席陳香梅時，就表達過中國發展中美關係的原則立場。鄧小平說道，「如果美國政府對蘇聯採取強硬政策，像台灣這樣的問題，中國可以吞下去。吞不下去，不會吞下去的。如果真的出現這樣的情況，由於台灣問題迫使中美關係倒退的話，中國不會吞下去。中國肯定要做出相應的反應。我們說中美關係停滯不好，倒退更不好，但是一旦發生某種事情迫使我們的關係倒退的話，我們也只能正視現實。至於倒退到什麼程度，那要看導致倒退的來勢如何。這種話說多了並不好，但要明確一點，即在台灣問題上如果需要中美關係倒退的話，中國只能面對現實，不會像美國有些人所說的那樣，中國出於反對蘇聯的戰略會把台灣問題吞下去，這不可能。」

今天，中國的經濟實力和軍事實力都不是40年前的水平，會吞下佩洛西公然挑釁這顆苦果嗎？不會吞下去的，中國肯定要做出相應的反應，實際上已經在做出反應，且反應並不會侷限於佩洛西訪問的這幾日，而是會從統一台灣的長遠戰略維度出發來制定對策，包括常態化飛越海峽中線，進一步強化中共軍事力量在台的實質存在等等。概而言之，台海現狀已經被佩洛西已一己之私打破，北京接下來可做的有很多。

對此，中國前駐美大使崔天凱去年底在出席「2021年國際形勢與中國外交研討會」的發言，放在今天的情勢下很值得參考。崔天凱說，「中國要有清醒的頭腦，充分的準備，應對好中美關係今後的曲折、動盪，甚至是坐過山車的場景。」他主張「要在中華民族偉大復興戰略全局中認識和運籌對美工作」，「既然鬥爭的目的，是為了維護人民利益和戰略全局，那麼在鬥爭的過程中，就應該盡一切可能，減少涉及我們利益和全局的代價和影響。原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗。人民的每一點利益都來之不易，我們絕不能讓任何人掠奪，也絕不能因為我們自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失。」

2021年3月17日，時任中國駐美國大使崔天凱在美國阿拉斯加州安克雷奇接受新華社等中國媒體聯合採訪。（新華社）

中國改革開放至今，取得的發展成果來之不易，必須倍加珍惜。再加上新冠肺炎疫情的衝擊，今年經濟下行壓力明顯，社會各個層面的問題與矛盾也在不斷湧現。時下的中國是否能承受得起一場戰爭的消耗？風物長宜放眼量，謀定而後動。而對已然一邊倒向美國的台灣來說，不妨以香港作為教參，來重新咀嚼一下「今日香港、明日台灣」這句話，也不妨以還在戰火中的烏克蘭作為例子，來重新解讀一下佩洛西那些口惠實不至的承諾。又或者，只需打開手機或電視，看看西方輿論場對佩洛西此行是如何惡評如潮，以及這場不必要危機可能導向的更大危機對台灣而言將是怎樣的一場災難。