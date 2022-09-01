01柬埔寨連線｜當地華人組隊月救20人　嘆脫困者返鄉路上恐再被騙

華人在柬埔寨遭詐騙案引起廣泛關注，一年半前開始在其微信公眾號揭露柬埔寨電訊詐騙、人口販運、警察與犯罪團夥結黨及綁架案頻傳等情況的當地華人阿龍接受《香港01》訪問，分享他的見聞和看法。

阿龍指，他和當地華人組建人數過百人的華人救援微信群組，協助救援受困民眾並幫助他們安排聯繫返鄉事宜，「只要是華人我們都會幫忙」；他表示與群組成員以「一個月20餘名受害者」的速度救援，足見受困者多。



阿龍指，被騙到柬埔寨的人多半是「被同胞所賣」，「台灣人騙台灣人，馬來西亞人騙馬來西亞人」，而目前當地的詐騙集團仍是以兩岸民眾為主，港人團夥在當地未成大氣候。

阿龍協助救援的案例中，有不少人已經逃出詐騙園區但又被騙回去，也有人在警局保釋過程或返鄉途中再被騙。為防止類似情節一再上演，阿龍和熟悉當地「社會規則」、人脈網絡的華人協助去警局保釋這些民眾，並協助辦理手續回國；若人已經過世，他們則協助辦理後事，將骨灰寄給家屬。

他說，尤其在今年3月初，此前是救援當地詐騙園區「豬仔」主力的中柬義工隊陳寶榮隊長被捕後，當地的華人組織更成為重要救援力量，當地華人在柬埔寨金邊開的一間酒店更被稱為柬埔寨版「和平酒店」，若遇到脫逃出來但財力無法負擔的民眾，一律免單。

阿龍提供詐騙園區外觀、內部景象、對業績不達標者懲罰及販賣人的單據：

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阿龍提到，救援不是單一人的功勞，而是環環相扣多人接力：有人幫忙保釋、有人開車幫忙接送到金邊、亦有籌錢幫助無力負擔民眾買機票歸國的人。他又指，對於「現今救援者時常會被栽贓或是被政治因素干擾」等情況感到很無奈，認為柬埔寨和其餘國家的政府要讓民眾相信「求救是會有意義的」，要暢通求救管道，讓民眾知道「求救有用」，才有辦法透過官方力量救出更多的人。

阿龍曾目睹有人逃出後被保安捉回園區；又或者園區四周一片荒蕪，根本無法出逃：

助脫困民眾安頓如柬版「和平飯店」

阿龍介紹每個救援案件的情況不同，有自己逃出的亦有民間組織聯繫政府救出。此前，阿龍也曾接到「全球反詐騙組織」（GASO）訊息，到柬埔寨警局去保釋台灣女孩皮皮，根據皮皮自述，她被台灣朋友騙到柬埔寨後在7日內被轉賣4次，期間被毆打性侵。她最後求助YouTuber「好棒Bump」獲救。

阿龍表示，「好棒Bump」隨後聯繫反詐騙組織，透過柬埔寨當地的省長和秘書長來營救，後來皮皮被帶到警局做筆錄，但需要人保釋。「大大」和「大大」的哥哥、懂高棉語的嫂嫂先後兩天去保釋皮皮才把人保出來。

把人保釋出來看似是簡單的行政環節，但卻有不少人在這個環節被詐騙，例如聲稱要幫忙保釋脫困者的人反吞了錢跑路，或受害人求助警方卻「遇到黑警」。當地的華人熟悉柬埔寨門道，對於要不要塞錢給警察、要怎麼把人保出來、若人被移送到移民局要給多少小費把人帶出來等問題，他們都有相應的經驗。

除了與民間組織合作去警局保釋受害者，阿龍也與當地華人接送逃出園區的人，但阿龍表示，園區門口常常都是保安，更有保安配槍。阿龍曾目睹有人逃出後立刻被捉回去；加上園區大都位於荒涼的地方，「走路5小時都看不到一戶人家，沒有人開車接送是逃不出來的。」

救出後的安置亦是相當重要的一步。阿龍稱，他們在救援出皮皮後，先把帶她到當地醫院驗傷，並開始查找機票、安排等待航班期間的住宿。阿龍透露，共有5名當地華人協助救援皮皮，並幫助她查找機票回台灣，之後他們將皮皮送到柬埔寨金邊一家華人經營的愛心旅館。

阿龍稱，該愛心旅館收容許多脫困的華人，如果房客真的無力負擔房費，可以免單，該旅館「在中國駐柬埔寨機構的默許下」，成為類似1995年周潤發主演港片《和平飯店》中的安全避難所。門口有憲兵駐守，沒有柬埔寨當地勢力可以進去「搶人」，許多從詐騙園區逃出的「豬仔」在旅館等待航班起飛或籌措飛機票錢，成為返鄉後最後待的地方。阿龍指，該飯店至少接待過上百個脫困的人。

安排過世者體面下葬 阿龍：華人注重身後事

對於不幸過世的人，由於華人注重身後事，妥善辦理喪事亦是一項課題。阿龍指柬埔寨當地許多的寺廟是由私人經營，兩間能協助存放遺體的寺廟由外國人經營，但存放遺體所費不貲，一具屍體放一個月的存放的話是1500美元，放一年的話是1.8萬美元，後來也是中柬義工隊的陳寶榮隊長出面斡旋，讓遺體存放金不論放多久僅以1個月計，讓許多死者家屬得以負擔。

此前《香港01》曾報道「小米」案件，（柬埔寨詐騙｜28歲男瘦到皮包骨 多次轉賣後被網投公司丟路邊等死），事緣有人路過看到瘦成皮包骨的小米被丟在路邊，發到當地華人的微信群組中，熱心群組成員「大大」就立刻開車，帶著5000美元去接小米，將他送到醫院救治，但最終小米仍因長期營養不良、多病纏身而不幸過世。

阿龍指，小米父母對其不管不顧，後小米的喪葬費是靠著老家江蘇的鄰里和當地的柬埔寨華人募捐，把遺體存放費、喪葬費和骨灰運送回家鄉的費用一併湊齊，讓小米能在故鄉安葬。

阿龍表示，當地華人組建的救援微信群組中現在有許多受騙者的親屬，無論「豬仔」已順利返鄉或不幸過世的人，這些親屬仍留在群組裏幫助其他困在柬埔寨的人。「他們時常捐款幫助其他受困或剛脫逃的人，籌錢購買機票回家、或幫忙一起籌喪葬費」，這些家屬將當時收到的幫助以「接力」的方式再幫助其他受困的人。

阿龍：沒人是金庸筆下「大俠」 救援不只一個英雄

在柬埔寨詐騙園區一事揭露後，港台兩地都有許多救援者現身。但阿龍指，從上述救援過程中可以看出，任何救援絕對不是單一組織或一個英雄能辦到的，每個過程環節都需要很多人和政府的援助，「不是人逃出園區就好，到了警局要怎麼保釋？怎麼回家？」——返鄉路上可能又會再遭遇詐騙，又或者沒有錢根本無力返鄉，關關都是難題。

尤其柬埔寨當地人脈網絡複雜，警察與犯罪團夥勾結等貪污瀆職情況屢見不鮮。日前「好棒Bump」曾透露，過去他透過聯繫柬埔寨西港省長救人，但不能報警否則會影響救援；不過在中柬義工隊被捕後，西港省長管道也因政治因素無法幫助，目前救人的管道只剩下台商。熟悉當地環境、社會網絡的台商、當地華人和華僑遂成為救援的重要力量。

近日，皮皮順利返回台灣後接受台灣傳媒訪問。針對有台媒報道「救援皮皮的人逼她唱中國國歌、承認台灣是中國」，阿龍感到氣憤，稱不樂見一群匿名的民間人士進行人道主義援助「被染上政治色彩化」。

阿龍救援皮皮過程：

但阿龍認為自己「很坦然」，他稱「栽贓、質疑是救援者都面對的課題」，他不是金庸筆下的張無忌或是英雄人物，「一個成功救援背後有許多官方、非官方的力量幫助，不會是一個人的功勞。」

阿龍說，不會因為這場風波就停止救人，此前，柬埔寨邊境一間賭場8月18日發生大批越南籍員工逃跑事件，網絡流傳影片顯示有數十人狂奔逃出一幢大廈，據他所知，該園區也有不少台灣人受困，此外柬埔寨波哥山上有「台灣盤」，上面約有3千人，包括馬來西亞人、中國大陸人，以及百餘名台灣人受困其中。

柬埔寨波哥山：

阿龍：柬埔寨非遍地罪惡 「自己人騙自己人」

阿龍曾在泰國經商，2018年輾轉到了柬埔寨金邊。2020年他的生意疫情等影響，加上他見識到柬埔寨當地綁架、詐騙園區的惡行，開設公眾號開始「寫故事」，揭露柬埔寨電訊詐騙所引發的一系列問題。他回憶，當時許多人懷疑他寫的是小說，不是真實發生的，然而在電訊詐騙猖獗柬埔寨和緬甸當地有過類似經歷的華僑華人，終會覺得他所言不虛。

過去追蹤他的多是海外華人，直到今年3月初的他在公眾號揭露「血奴案」後，才有更多網民關注到受高薪工作誘騙，到柬埔寨詐騙園區後卻被虐待、販賣的情形。雖然柬埔寨當局咬定該案「造假」，但由於情節與近日大量受騙案事主處境相似，因此亦有許多聲音質疑警方說法。（延伸閱讀：柬埔寨詐騙｜血奴案被法院認定造假 救人的中柬義工隊長遭判兩年）

關於血奴案的真偽，阿龍如今已不願多談。只說「清白也好，無辜也好，都被官方定性了。」血奴案後，中柬義工隊的陳寶榮隊長被捉，中柬義工隊也隨之解散。營救當地受困的華人現在只能靠柬埔寨華人自發性的幫忙，「救過馬來西亞、台灣人都有」。阿龍表示，他們只要是華人都會救助，「本著人道主義精神，也想著華人一家親，能幫就幫。」

陸男赴洪森FB直播上求助 阿龍：政府應給信心

近日阿龍經手一個21歲中國大陸男子小陳的救援案。據了解，小陳已在柬埔寨兩年，今年5月份受困於柬埔寨貢布某詐騙園區的他在柬埔寨總理洪森的FB直播上直接留言求救，阿龍和柬埔寨記者也前去貢布幫忙營救，目前小陳已經順利離開園區。

阿龍指，小陳的例子說明，政府管道求救的重要，他表示，柬埔寨當地「黑警」貪污嚴重，許多人會擔心求救失敗，他認為柬埔寨政府和營救受困民眾的各國政府都該暢通政府社交平台等管道，「至少要讓民眾『敢求救』」。

21歲陸男在柬埔寨總理洪森的直播間求救。（AP）

8月25日《柬中時報》報導，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶宣布親自領導一項執法專案行動，以期動員所有資源，重拳打擊人口販賣犯罪，揪出和嚴懲幕後主謀。而在蘇慶8月26日發布的聲明中也公開了柬當局的救援聯繫方式。

柬埔寨《VOD News》報道指，在國際輿論壓力下，柬埔寨當局展開一系列突襲行動救援詐騙園區中的外國勞工，當局稱今年迄今已有近1000人獲釋。但柬埔寨官方仍繼續駁斥或淡化有關在園區內勞工被拘禁和遭到酷刑的說法。

阿龍表示，近日有許多傳媒在揭露事件時，往往把將柬埔寨形容成只有罪惡的地方，但他認為當地雖然社會環境複雜，但也有願意提供幫助的人，當地人也大都純樸友善，「詐騙園區都是自己人騙自己人，香港人把香港人騙來，台灣人騙台灣人。」

他也表示，東南亞的旅遊景點其實並非如此不安全，「別只信脫逃民眾的說法」。阿龍提到，若有人稱只是單純去東南亞去遭綁到詐騙園區其實可以再思考一下。阿龍解釋，「詐騙園區所在地通常附近幾公里什麼都沒有，根本不可能去那裡旅遊。」他認為，只要是東南亞知名旅遊勝地，還是可以去走訪觀光的。