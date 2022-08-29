中國到了調整疫情防控政策的時候｜專家有話說

由於特殊的考慮，中國目前採取的疫情防控措施可能是世界上是最嚴格的。在國內，中國目前採取的是「社會面清零」政策，即在政府劃定的疫情監控範圍之外，要實現「零感染」目標。對於一個14億人口的大國來說，實現這個目標的難度極大。除了需要中國政府有極強的社會動員能力和治理能力，還需要中國的老百姓高度配合政府的要求。

客觀來看，在2020年新冠疫情爆發初期，在全世界對疫情都知之甚少、缺乏疫苗和治療藥物的情況下，中國依靠強有力的社會管理方式（如封城等靜態管理措施），截斷了疫情大規模傳播的渠道；依靠中央政府強大的資源調動和配置能力（如全國醫護人員馳援武漢），集中力量救援疫情爆發地區，扼制了疫情爆發導致大量人員死亡的社會衝擊。這種模式在2020年取得了顯著成效，當年10月初的「黃金周」期間，中國境內旅遊幾乎完全恢復，景點遊客爆滿，與當時世界其他國家和地區深陷疫情困局形成極大的反差。

2020年疫情防控的成功和有效性，也使得中國政府越發相信，嚴格的社會管理方式對於疫情防控是非常有效的。因此，這種模式被作為原則，在此後的疫情防控中被堅持下來，直至2022年的今天。

中國目前採取的疫情防控措施可能是世界上是最嚴格的。

隨著新冠病毒的不斷變異，病毒特性發生了很大變化。與疫情早期的高致病性、較高死亡率的德爾塔變異毒株相比，目前已成為新冠疫情「主流」的奧密克戎毒株出現了變異，其具有高傳染性、低重症率、死亡率極低的特點，而且住院率很低。鑒於奧密克戎毒株的特點，且在多個國家並未導致醫療資源擠兌（但也有少數反例，如近期疫情高發的日本，造成醫療資源擠兌），中國以外的多個國家開始逐步放開疫情防控措施。到今年8月，世界上絕大部分國家已經從疫情中放開，進入較為穩定的恢復階段。

與其他國家不同，中國仍然沿用了兩年前的嚴格防控措施。2022年5月份召開的中共中央政治局常務委員會會議指出：我國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。可見，中國現行疫情防控的一個重要考慮是，以中國的國情特點，無法承受較大規模的疫情死亡病例。

中國的抗疫策略和舉措，與世界上絕大多數國家和地區形成了極大的反差。客觀來看，在新冠疫情的「奧密克戎階段」，中國的防控政策付出了很高的社會經濟成本。2022年上半年，深圳、上海、北京等一線城市都不同程度地遭遇了封城或局部封區，對經濟活動、城市運行和人員流動造成的「凍結」效果，要顯著高於2021年，甚至要高於2020年初疫情開始爆發時。2022年上半年，中國經濟同比增長只有2.5%，其中二季度只有0.7%。今年上半年，主要發達國家中，美國經濟同比增長3.2%，英國增長5.8%，法國增長4.5%，德國增長2.7%，日本增長0.9%。在東盟國家中，今年上半年，菲律賓經濟同比增長7.8%，馬來西亞增長6.9%，越南增長6.42%，印度尼西亞增長5.23%，新加坡增長4.1%。

不難看到，過去多年以強勁經濟增長見長的中國，在2022年上半年的經濟增長已經顯著放緩，甚至有經濟失速的風險。在下半年，中國經濟有兩大風險跡象值得高度警惕：一是下半年中國經濟恢復並未隨著放鬆封控而持續升溫，7月多個數據顯示出經濟增長仍然乏力。讓人擔心的是，如果疫情防控政策仍未放鬆，此起彼伏的疫情散發就意味著，國內經濟還會不斷局部猛踩刹車。二是由於經濟持續低迷，國內經濟長期存在的結構性問題不斷凸顯，房地產、地方債務、金融機構等領域的風險不斷惡化，正在向系統性風險發展。

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鑒於此，多家機構下調了對中國經濟的預測。高盛將今年中國經濟增長的預測從3.3%下調至3%。高盛表示，第三季度中國GDP增長可能只有3.5%，第四季度增長為3.3%。野村控股對中國經濟的預期比其他機構更差，將中國全年經濟增長預測由3.3%下調至2.8%；將第三季度經濟增長預測由4%下調至2.9%，第四季度經濟增長由4%下調至3.3%。要指出的是，如果今年中國經濟增長低於4%的速度，可能會加劇不少經濟問題和社會問題。

中國經濟面臨失速風險，最大的影響因素是疫情衝擊。對比國際社會的疫情和經濟發展現狀，所謂的「疫情衝擊」實際上不在於疫情本身，而在疫情防控政策的影響。由於差異化的防控政策，正如安邦智庫（ANBOUND）的研究人員此前所分析，面對高傳染率、低重症率、極低病死率的奧密克戎病毒，中國給自己設定了一個極高的抗疫標準。其結果是，當外部世界處於烏克蘭戰爭的衝擊之中時，中國卻陷於另一場「戰爭」之中——在嚴格封控政策之下的「抗疫之戰」。從全球政經形勢來看，在烏克蘭戰爭背景下，中國實際上面臨一次地緣政治與地緣經濟意義上的「窗口期」。但遺憾的是，疫情的拖累正在使中國錯失這次發展機會，烏克蘭戰爭拖住了歐洲，而「抗疫之戰」拖住了中國。

雖然烏克蘭戰爭仍在拖累全球經濟，歐洲更是首當其衝，面對嚴峻的能源危機問題，但需要承認的是，絕大多數國家正從疫情衝擊之下恢復，經濟與貿易活動、商務往來、跨國教育、旅遊的需求等等，都成為多數國家的普遍需求。這時候如果中國仍然一枝獨秀地維持高標準防疫要求，相當於在中國與世界之間，樹起了一道很高的防疫門檻。這種狀況如果持續下去，對於中國穩經濟大盤無疑非常不利。中國當前的目標是「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」，在安邦研究人員看來，當前面臨的最大的「不安全」就是經濟可能失速。

數據來源：中國疾病預防控制局。製圖：安邦智庫。

從國內傳染病的感染數和死亡數來看，新冠疫情與普通傳染病相比，也處於較低的水平。據中國疾病預防控制局公佈的數據，2022年6月，我國新冠肺炎感染數為1541例，遠低於流感（747038例）、手足口病（140661例）、病毒性肝炎（131857）、其他感染性腹瀉病（95012例）、肺結核（67901例）、艾滋病（5626例）。在病死數量上，艾滋病為1647例，肺結核345例，病毒性肝炎51例，流行性出血熱6例，狂犬病6例，流感4例，其他感染性腹瀉病1例，手足口病1例，新冠肺炎0例。6月份數量顯示，無論從感染數還是從病死數來看，新冠肺炎遠遠不及多種傳染病，甚至遠低於流感。是否可以認為，我們現在嚴格防控的新冠疫情，其危害與流感在一個水平？有人可能會說，新冠的低感染數與病死數，正是嚴格防控的結果。這似乎有一定道理，但其他傳染病同樣在防控之下，其數量仍大大高於新冠疫情。因此，可以認為，新冠疫情的致病數、病死數已經與兩年前有極大區別。

我們相信，以中國政府和中國社會的治理能力，即使中國調整了防疫原則和標準，也不太可能出現西方國家那樣的防疫失控現象，這同樣是因為國情不同——中國的體制、強調集體主義的文化、政府的資源動員與配置能力，都不會陷入糟糕的境地。這種特點，不僅是中國疫情防控的底氣，也是中國調整防控政策的底氣。國內需要達成共識的是，隨著疫情防控真正進入常態化，中國需要在更多方面與國際市場、國際社會接軌，要讓經濟要素、人員、信息、物資、服務等等流動起來。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

新冠疫情的致病危害已經大大降低，防止經濟失速風險應成為國內的頭號任務。中國如果要在複雜的國際地緣政治與經濟形勢下趨利避害，就需要根據疫情的最新變化，科學調整疫情防控政策，以恢復經濟為重，在常態化防控的時期逐步與世界接軌。

本文經安邦智庫授權發布。