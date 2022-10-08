深圳華強北淘金夢：10元買入晶片過千元賣出　全村湊數百億來豪賭

「進口芯片（編按：晶片）那9個月的行情，就是擊鼓傳花，看誰是最後一個接盤俠。」在華強北做了20多年電子元器件生意的李政説。



從2020年開始，因供貨緊張引發的「斷芯片潮」，在華強北激起千層浪。

2021年，隨着芯片價格水漲船高，華強北芯片行業迎來了幾十年未遇的行情，各式各樣的造福神話在此上演：95後採購員辭職後炒芯掙了幾百萬，90後老闆半年賺下幾千萬……

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大量的資金和投機者，從全國各地湧入華強北。在華強北芯片相關行業工作的吳宇聽説，華南某個村湊了數百億來此賣芯片。隨着芯片價格逐漸回落，炒作者眼看着囤積的芯片砸在手裏，從高歌猛進到哀鴻一片，只有區區幾個月的時間。還有不少資金有限的投機者，貸款炒芯失敗後，最終欠下鉅債。

「一波資金刮來，留下一地雞毛，然後就拍拍屁股走人」，對於華強北芯片行業的老生意人來説，席捲而來，拂袖而去的炒作者，攪亂了市場的正常運轉，也損壞了華強北在下游客户中的信任度。

淘金者的豪賭

張明飛2008年來到華強北，在此做了十幾年的進口芯片經銷商，2021年這波漲價行情，是他入行以來頭一次遇到，「就是幾十年一遇的短期態勢」。作為亞洲最大的電子元器件集散中心，華強北芯片行業的生意人，承擔的大多是小代理商和經銷商的角色。過去幾十年裏，這行的利潤很穩定，「三到五個點，撐死了能到十個點」。

芯片漲價的苗頭，始於2020年疫情初期，從醫療相關的芯片緊缺，蔓延到多個細分領域。貿易戰升級以後，進口芯片在市場上愈加緊俏，價格都有不同幅度的上漲。部分型號的芯片，因市場緊缺，價格幾十倍、上百倍地上漲，吳宇記得有款芯片，正常時價格只有10來塊，市場最缺的時候，漲到1000多塊。

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第一波賺到錢的人，是漲價前就有大量芯片囤貨的經銷商，「因為這波偶然的行情，給外界造成了這行很好賺錢的誤解」。大批來自全國各地，不同行業的淘金者，開始湧入華強北，租辦公室，招人，賣芯片。

吳宇負責華強北一家芯片主題咖啡館的運營，這家咖啡館由華強北幾個芯片行業的老生意人合資成立，主要承擔信息共享、經驗交流等功能，日常頻繁地舉辦着不同主題的芯片行業交流會議。在這波過山車般的芯片漲價潮裏，吳宇目睹了投機者們的境遇。沒有人知道這一年裏，到底有多少資金流入華強北芯片市場。有些淘金者原本做餐飲等其他生意，因疫情生意難做，便拿着手裏的剩餘資金，一股腦扎進了華強北芯片一行。

關於資金量，最驚人的數字來自華南某個村子，「全村湊了幾百個億，跑到華強北賣芯片，現在情況怎麼樣，就不好説了」。「這波人在我們看來就算是外行，投機心理加上經驗不足，很容易在高位接盤。芯片價格回落以後，虧得最慘的也是這些人」，吳宇説。

2022年，隨着原廠產能恢復，貿易政策寬鬆，芯片供貨慢慢進入市場，價格逐漸回落，很多投機者在這個過程中，虧得血本無歸，「他看到高峯時賣到1000塊的芯片，跌到300塊，就把錢全部砸進去囤貨，很快，這款芯片價格掉到了30塊，一旦一片貨壓死，整個生意就運轉不了了」。「市場瘋狂的時候，信息的及時性、來源，你對市場的判斷都很重要，外行沒有這個能力。華強北做芯片生意的老人，很少人會參與這樣的炒作。」

李政將被炒作者攪亂的市場形容為「一地雞毛」。價格瘋漲，終端廠家因買不到芯片而停產，給張明飛這樣的進口芯片經銷商帶來不少困擾，「一旦客户在價格、供應週期上吃了虧，那損害的還是我們這些老人的信譽」。

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無「芯」下鍋之後

對於產業鏈下游的終端產品廠家，芯片短缺，意味着「巧婦難為無米之炊」。在這波漲價潮中，一批終端產品創業者、小廠商，由於成本暴漲或買不齊產品零部件，經營受到重創甚至倒閉。吳宇認識一個做測温筆的廠家，產品用到的一款芯片，正常時價格9毛，高峯期漲到8塊，這款測温筆的出廠價也僅有8塊多，這款測温筆只能暫時停產。也有一部分終端廠家，搖身一變轉為「投機者」。一款電子產品需要用到的芯片，可能有幾十、上百款。一些終端廠家，因缺芯產品停產後，將手裏的部分芯片存貨出售，在市場上大賺一筆。「這兩年遇到不少終端工廠，再另外註冊貿易公司，專門轉型賣芯片。」

也是在這波「漲價潮」中，一些國產芯片開始嶄露頭角。「國產替代進口，是在這個階段發展起來的」，吳宇介紹。國內產品中，用於消費類電子的芯片技術已經相當成熟，替代進口產品不成問題。

中國是全球最大的芯片需求國，從供給端來看，目前中國大陸芯片生產原廠能力較差。中國芯片的短板在於高端芯片產品、先進製程、半導體設備與材料、工業軟件等方面。眼下的華強北市場上，汽車、軍工等行業所需芯片依舊搶手，價格也居高不下，這也是國內技術上尚待突破的領域。到今天為止，缺芯對汽車行業的影響依然巨大。2022年9月份2022年9月，汽車行業數據預測公司AFS發佈數據，截至9月25日，受芯片短缺影響，今年全球汽車市場累計減產約337.68萬輛汽車。而在2021年，全球汽車累計減產量高達893.4萬輛。而在電子消費領域，全球芯片巨頭美光科技今年9月份透露，由於手機、PC的個人消費端市場萎縮，相關領域的存儲芯片進入下行週期。

不變的電子第一街

走在華強北街頭，過去兩三年間，一度火爆過的美妝市場、零食市場已經蕭條不已，明通化妝品市場裏，一樓營業的店鋪不足4成，2樓只剩下寥寥幾家。不遠處，曼哈零食廣場的情形，與明通相差無幾。

近十年來，華強北在外界眼中浮浮沉沉，礦機、美妝、零食等生意，亦是你方唱罷我登場的短期逐利。對於華強北沒落的説法，吳宇不以為然。「其實沒落的是手機市場。華強北的電子元器件行業，這幾十年非常穩定，這裏還是亞洲最大的貿易集散中心。」變化在於商業形態，商家們不再依賴電子市場的一米櫃枱，「線上的交易平台非常成熟，真正的交易量，都體現華強北的寫字樓裏。」

在實際交流中，吳宇也發現，最近一年來，從華強北美妝、零食生意中流出的採購員、業務員，慢慢地開始流入芯片行業，「去年賺到錢的芯片經銷商們，也在擴大公司規模，剛好接收了這部分人員」。

因為這波漲價潮，華強北一部分芯片經銷商的確獲利頗豐。漲價潮的另一面，則是瘋狂湧入的資金和投機者，給市場帶來了諸多衝擊與傷害，「因為這些，華強北市場承擔了很多罵名。可市場只是一張晴雨表，你説這張表有問題嗎？」

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