七中全會凸顯習核心廣東省長升中委　防疫政策將變？　另有一懸念

10月12日，新華社發布了剛剛閉幕的中共十九屆七中全會的公報。作為二十大前最後一屆中央全會，七中全會對於觀察、研判二十大報告的內容具有風向標意義。

從新華社發布的公報內容來看，七中全會至少有七個重點。第一，七中全會對以習近平為核心的中央，過去一年乃至十九大以來的五年工作進行了高度肯定和褒獎，重申了去年十九屆六中全會審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》裏面的「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）。這既反映出習近平核心地位的強化，說明二十大大局已定，又預示「兩個確立」將寫入黨章。

公報寫道，「黨的十九大以來的5年，是極不尋常、極不平凡的5年」，以習近平為核心的中央「審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就」。

2021年11月8日至11日，中共十九屆六中全會在北京召開。全會審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，正式提出「兩個確立」。（新華社）

公報裏面說，「兩個確立」反映了「全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義」。這些褒獎之詞有力顯示出，習近平將主導中共二十大政治議程，二十大上他的地位和影響力會進一步提升，習近平新時代中國特色社會主義思想則大概率會進一步拔高。

第二，七中全會關於疫情防控的描敘是，「統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，毫不放鬆抓好常態化疫情防控」，「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊新冠肺炎疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。這側重於對疫情三年以來工作的總結。可以料定，中共二十大上會繼續高度評價過去三年的防疫工作，將其作為十九大以來五年的重要成績。

但與此同時，考慮到七中全會延續了今年上半年中國經濟遭受超預期因素衝擊後高層所定下的基調「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，以及七中全會所強調的「着力保持平穩健康的經濟環境」，中國防疫政策依舊存在優化、改進和漸漸放開的可能。當然，縱使調整防疫政策，但大概率還是會在堅持「動態清零」的總方針之下。

2022年4月18日，上海市，社區市民接受新冠核酸檢測。（視覺中國）

坦率說，「動態清零」本就不代表過度防疫、層層加碼和絕對清零，只不過受制於現實因素，內地一些地區的防疫扭曲或異化為過度防疫、層層加碼和絕對清零。但在二十大召開後，在「疫情要防住」的同時，「經濟要穩住、發展要安全」有可能會被強化，進而為既有的「動態清零」注入更多彈性空間。而這將會影響內地和香港通關，影響整個海外世界與中國內地交流往來的深度和廣度。

第三，七中全會再次提及「發展全過程人民民主」、「自我革命」這兩個習近平多次提及並高度重視的概念，預料二十大可能會繼續提及這兩個概念，並將其寫入黨章。

第四，七中全會對於港台的描述，基本延續一貫基調。公報寫道：「依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。堅持一個中國原則和『九二共識』，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力。」考慮到近年來中共已經重塑香港政治秩序，而台灣問題日益成為中美博弈的核心議題，又加上十九大已經推出兩岸統一的時間表，故二十大關於台灣問題的表述尤其具有風向標意義。可以推測，二十大之後，中共大概率會騰出更多精力去着手解決台灣問題。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

第五，七中全會提及了烏克蘭危機，肯定中共高層「妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰」，並表示「堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權」。

第六，七中全會決定遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。其中，馬國強是曾任武漢市委書記的湖北省人大常委會副主任，王寧現任雲南省委書記，王偉中現任廣東省長。

第七，七中全會公報最後寫道：「全會分析了當前形勢和任務，深入討論了新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為召開黨的第二十次全國代表大會作了充分準備。」公報在此處沒有詳細說明，但預計此處討論的「新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題」，將大概率是二十大報告乃至今後中國政策走向的一個重點。這是七中全會公報留下的懸念，不妨等待二十大報告去揭曉。