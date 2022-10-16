「歷史自信」寫入二十大報告　「四個自信」正式進階「五個自信」

習近平在二十大開幕當天所做報告中，在報告主題之後就提到「歷史自信」，凸顯其對於歷史自信的重視，這也意味著，中共的「四個自信」正式進階為「五個自信」，且歷史自信居於重要位置。誠如《香港01》在《二十大報告前瞻｜習近平頻提「歷史自信」 「五個自信」或將出爐》中所預測的，今次「歷史自信」寫入報告，早已有跡可循。

胡錦濤曾在中國經濟社會持續快速發展的背景下提出「道路自信、理論自信、制度自信」，即「三個自信」。習近平上任後，在承接胡錦濤「三個自信」的基礎上先是多次談到「文化自信」，後來將「三個自信」擴充為「四個自信」。

2017年中共十九大將「四個自信」寫入黨章，成為全黨需遵守的精神指引。過去一年以來，習近平多次提及「歷史自信」，與數年前多次提及「文化自信」十分相似。今年中共二十大將「四個自信」擴充為「五個自信」，也在預料之中。

中共二十大正式開幕。（央視網截圖）

今年初，《香港01》便刊發文章《習近平密集強調歷史自信 「五個自信」呼之欲出》指出，習近平密集談及「歷史自信」以及中共官方的陸續報道，或可視為習近平和中共有意推出「五個自信」，進而更新和豐富中共全黨的精神指引。

文章分析稱，數千年中國歷史創造了大量影響深遠、璀璨耀眼的文明成果，極大豐富了人類文明，「在今天西方文明面臨一系列挑戰，人類被物質主義膨脹、消費主義氾濫、個人主義和享樂主義大行其道、新殖民主義和狹隘民族主義盛行、全球嚴重的政治經濟不平等深深困擾之際，中國歷史上所形成的一系列文明成果更是具有現實意義和啟發意義」，「習近平作為一個對於中國歷史傳統有着強烈認同的中共領導人，在今天這樣一個中西意識形態博弈的時代」，自然會強調「歷史自信」。

正如當時這篇文章所寫的，誰掌握了過去，誰就掌握了未來，歷史往往是當前的合法性來源，所謂「滅人之國，必先去其史」。蘇聯的解體，在某種程度上便與蘇聯領導層頻繁陷入對過去歷史的簡單否定之中，以至於造成思想混亂密不可分。關於這一點，中共一直以來都是非常敏鋭和警惕。

這也是為何去年中共十九屆六中全會通過的歷史決議，將百年黨史建構為「為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興」的歷史，儘管犯過一些嚴重錯誤，出現一些問題，比如反右、大躍進、文革和改革開放後出現的一些深層次矛盾、新問題，但都只是發展過程中次要的插曲，大方向還是數代中共領導層為了實現「中華民族偉大復興」前赴後繼，持續接力。

「歷史自信」是「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」的載體和支撐，尤其是對於「文化自信」來說，最主要的呈現形式便是數千年以來的歷史傳承。畢竟，無論道路自信、理論自信，還是制度自信、文化自信，終究得靠歷史來證明。歷史是一個國家、一個社會、一個政黨，回首過去、總結經驗、面向未來所不可分割的部分。