二十大觀察・五｜習近平的「堅持」與「反對」

本周開始，兩場重量級外事活動陸續展開。第一場是15日在印尼旅遊勝地峇釐島開幕的二十國集團（G20）峰會，第二場是緊隨G20之後在泰國曼谷召開的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。剛剛在中共二十大正式開啟第三任期的習近平，將出席這兩場外事會議。

第一場會議之所以備受關注，一方面是俄烏衝突之下的衝突動盪與國際格局之變，另一方面是在會議召開前一天中美兩國領導人的會面，這也是拜登上台至今習拜首次面對面會晤。第二場會議習近平也將親自與會，這也是2018年以來APEC首次舉行實體會議。

根據中國官方公布的消息，期間習近平還將與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）、阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）等多國領導人舉行雙邊會見。

二十大結束後，中國外交活動陸續展開。（新華社）

在這兩場外事活動之前，中國主場外交已經刮過一陣旋風。二十大閉幕後，越共中央總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫、坦桑尼亞總統薩米婭·蘇盧胡·哈桑和德國總理朔爾茨接續訪華。中國會自我封閉、與世界脱鈎嗎？一系列的主場外交和外事活動似乎在告訴世界：雖然世界持續動盪，中國經濟疲軟，但中國還是那個中國，既不會走封閉僵化的老路，也不會走改旗易幟的邪路。

事實上，輿論之所以關注這幾場外事活動，是意圖從中管窺二十大之後的中國外交將如何展開，中美兩個大國將如何管控分歧避免從冷戰走向熱戰，中國將在持續拉鋸的俄烏衝突中扮演什麼角色，中國將如何在新的政治周期重塑世界格局，其他中小國家是否將不得不面對選邊站的難題……

通過習拜會、G20、APEC，外界的這些疑惑會得到解答嗎？其實這些問題，中國共產黨早在二十大報告中給出答案，習近平有關國際問題上的「堅持」與「反對」，也在報告中寫明。接下來的外事活動，只不過是對中國外交政策的具體展開。

習近平所做二十大報告，明確了中國方方面面的大政方針。(新華社)

比如二十大報告在總結十九大以來的五年時，習近平坦言「是極不尋常、極不平凡的五年」，並表示中國「全方位開展中國特色大國外交」，而面對國際局勢急劇變化，特別是面對外部訛詐、遏制、封鎖、極限施壓，一個總原則是，「堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，展示不畏強權的堅定意志，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。」

而在總結十八大至今的十年時，報告首先強調「實行更加積極主動的開放戰略」、「形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局」，言外之意是，這是過去十年的總基調，也會是未來的基礎戰略。緊接着，報告也延續過去五年的總結，談到「全面推進中國特色大國外交」，並坦言「旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑」，惟其如此，方可「推動構建新型國際關係」、「積極參與全球治理體系改革和建設」。

基於對過去五年、過去十年的總結，習近平給出了未來五年中國外交的方向和目標——中國國際地位和影響進一步提高，在全球治理中發揮更大作用。為了實現這一目標，習近平在「促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體」明確了若干個「堅持」和若干個「反對」。

具體來說，「堅持」包括：堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；堅持對外開放的基本國策，堅持經濟全球化正確方向；堅持真正的多邊主義，推行國際關係民主化；堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章尊重和原則為基礎的國際關係基本準則；堅持對話協商，推動建設一個持久和平的世界；堅持共建共享，推動建設一個普遍安全的世界；堅持合作共贏，推動建設一個共同繁榮的世界；堅持交流互鑑，推動建設一個開放包容的世界；堅持綠色低碳，推動建設一個清潔美麗的世界。

2022年10月31日，習近平向越共總書記阮富仲授予友誼勳章。（越通社）

「反對」包括：堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準；反對保護主義，反對「築牆設壘」、「脱鈎斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓；反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的陣營化和排他性小圈子。

作為五年一次黨代會的重要文件，二十大報告明確了中國方方面面的大政方針，外交層面的總基調已經寫明，習近平的「堅持」與「反對」也已經很清晰。接下來不管是習近平親自到場的G20還是APEC，以及其後勢必大範圍鋪展開來的外交活動，都不會脱離二十大報告這一總綱。從這個層面來看，外界對中國的疑惑與擔憂，包括中國威脅論、中國崩潰論的起起落落，只是基於諸多「現象」的刺激，更關鍵的「本質」，還是要回到二十大報告本身，以及透過中國共產黨治國理政的深層邏輯，才能看清楚。