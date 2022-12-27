為什麼一些人聽不得說美國疫苗好？

《美國願意向中國提供疫苗，是明知故問的政治攻擊》一文引述世衛組織的數據說美國疫苗的有效率更高。在《美國疫苗是好疫苗，但不能拯救中國疫情》一文同樣指出，美國疫苗獲得醫學界的認可。

不過這些文章發布後，一些中國內地讀者質疑美國疫苗有效率，認為有效率數據都是美國的單方面說法，不承認美國疫苗的有效率比中國疫苗高。一句美國疫苗是好疫苗，刺痛了不少人的脆弱的愛國心。在他們眼裏美國疫苗不可能是好疫苗。

中國人過去數年愛國熱情日漸高漲，這是可以理解的。但是形勢發展到一些人聽不得美國一句好這一步，就沒意思了。

中國工程院院士鍾南山說，科興疫苗在土耳其的有效率達83.5%，同時沒有出現因為接種疫苗而產生嚴重不良反應和死亡的報告。（北京日報）

廣泛意義上各方所說的美國疫苗比中國疫苗優越，指的是美國已經投入使用的輝瑞疫苗和莫德納疫苗保護效率高於中國已經廣泛投入使用的科興疫苗和國藥疫苗。

不同技術路線決定了疫苗的安全性能是不同的。中國目前已經推出的滅活疫苗技術路線是成熟的，同樣其安全性等數據也是有一定保障的。基因疫苗技術是一項新的技術，中國研發的基因疫苗也尚未在中國內地投入使用。該疫苗的研發是有一定難度的。自然其副作用等各方面的數據也是需要慎重評估的。

美國疫苗保護效率高於中國已經廣泛投入使用的科興疫苗和國藥疫苗。這一點不只是世界衛生組織的數據，也是新加坡、台灣等多地的使用經驗得出的結果。無法接受美國疫苗防護效率更好，就如同無法接受美國很多方面比中國做的好一樣，是非常幼稚的。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，美國藥廠輝瑞研發的疫苗，臨牀測試有效率達95%，認為成效理想。（資料圖片）

沒有任何一個國家在所有領域都是先進的，中國也不例外。中國進一步發展首先要做的就是實事求是，只有實事求是才能有清晰的目標和方向。中國作為一個發展中大國，各方面都有待進一步發展。承認這一點，絲毫不影響中國的大國形象。

美國的絕對霸權在相對衰落，但是美國的綜合實力仍然是比較強的。不敢承認和世界有差距，聽不得美國在某些領域比中國走得更遠，這是不可取的。這是狂妄的大國優勝心理。

面對中國崛起，美國的危機感很強，處處感受到中國的挑釁和逼近。中國口口聲聲說無意挑戰和取代美國，事實上中國社會暗湧着一股超越美國，和美國比拼的潛在潮流。不能承認比美國差，必須比美國強，這種心態不在少數。連美國的基本的優勢都不願意看見，美國很難相信中國有無意取代美國的誠意。

台灣流行病學家陳建仁分析各國新冠疫苗接種數據，其中接種疫苗普及率最高的五國中，以色列、美國、英國主要以西方疫苗為主，疾病發病率和致死率呈顯着下降趨勢；但以中國疫苗為主的智利、烏拉圭兩國，疾病發病率和致死率卻居高不下。（Facebook＠陳建仁）

人民群眾對美好生活的嚮往，是中國政府的奮鬥目標。中國作為世界第二大經濟體，有比肩美國的志向，這是好的，但是不願意看到美國的優勢，就是不願意正視中國的短板。這無異於掩耳盜鈴。

近年來中國社會風向有很大的轉變，民族自信心高於一切的風潮下，任何渲染他國優勢的言論都被斥為崇洋媚外。人們要反思的是這種目空一切的狂妄自大為什麼會日漸興盛，該如何營造一種踏實奮進的社會新風尚。