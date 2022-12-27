走吧！2022｜盤點內地超長「靜默」的三座城市　看暫停鍵下的中國

2022年，「靜態管理」、「封城」時常伴隨著內地民眾。以高速發展稱著的上海、深圳、廣州等沿海發達城市，亦多次因疫情停下腳步；北京、河南、山西、東三省等內陸省市「靜態管理」已成常態；新疆全域從秋日開始封閉，直至冬季民眾才陸續走出家門。

當「封城靜默」習以為常，2022年哪些城市「封城靜默」時間令咋舌？

《香港01》推出「2022年中國大事回顧」系列報道，本文為系列報道第三篇，介紹2022年全域連續「封城靜默」的三座城市。



第一篇：走吧！2022｜從十大「中國製造」防疫詞 看靜默到放寬的步步轉變

第二篇：走吧！2022｜由大海到天空到太空 盤點挑戰世界的三大中國製造

上海全域靜態管理65日 （3月28日~6月1日）

在3月1日上海通報1宗本土確診個案後，病例活動地普陀區石泉路街道被列為中風險區。隨著本土病例的不斷增加，上海展開多輪全員核酸，城市裡不斷出現上海將「封城」、「停擺」等聲音，官方多次闢謠，並對2名傳播封城消息的男子立案調查。

但3月27日晚上海政府卻突發公告，將於28日凌晨5時起，以黃浦江為界，先封浦東、浦南等區域，再封浦西。民眾戲稱「鴛鴦鍋式封城」。3月30日晚，上海舉行全市領導幹部大會，會上指出採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施；習近平將此稱之為「大上海保衛戰」。

經歷封城期間民眾斷糧、「團長」組織採購、市民抗議等各種情況後，5月，上海民眾終於看到解封希望。5月15日上海疫情防控發布會上，副市長陳通介紹，從5月16日起，分階段推進複商復市。

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當月月末，隨著單日新增感染者的逐漸減少，6月1日上海正式解封，全面復工復產復市、恢復正常生產生活秩序。上海市政府發表一篇《致全市人民的感謝信》，表示「將全力推動正常生活秩序全面恢復」。持續65日的「封城」終於畫上句點。

吉林省長春市封閉式管理77日 （3月11日~5月27日）

自2月底起，吉林省延邊發現1宗本土感染病例，長春市、吉林市、遼源市等均受到波及。3月11日，長春市疫情防控指揮部宣布，自即日起全市啟動三輪全員核酸檢測，各交通工具停運，企業單位關閉，長春全市小區、村、單位實行封閉式管理。吉林在3月14日開始禁止人員跨省、跨市州流動。自此，長春開始了長達77日的封城。

期間國務院副總理孫春蘭曾考察當地疫情情況，要求做好感染者收治、密接人員隔離、資源調配等工作；完善學校常態化防控措施，各學校展開抗原檢測等。同時，推進徵用酒店、保障房等擴充隔離房間，加強方艙醫院建設、抽調醫護人員等。

據《央視新聞》報道，4月3日長春市在疫情防控新聞發布會上稱，將用5天時間，全面實施清零攻堅行動，實現全社會動態清零。然而直至4月末《財經觀察報》報道，當地市民活動仍然受限，即使是「無疫小區」也僅可以用一張「小區出入證」外出2小時。

5月29日《吉林日報》消息，在持續了14日連續無新增病例後，長春市終於迎來全面解封。當月27日零時開始，全市劃定的封控區、管控區全部解除封控管控；28日各類生產經營主體全面恢復營業。

新疆伊寧市「封城」107日 （8月3日~11月16日）

中國疫情2年多以來，2022年夏天新疆迎來罕見「旅遊旺季」，民眾在各大社交平台曬出塞外風景，位於疆北的伊寧市也以濃濃的異域風情吸引內地遊客。但情況卻在8月急轉直下。

8月1日，新疆維吾爾自治區單日新增本土感染激增至28宗，其中伊寧市22宗。8月3日，伊寧發布出行提醒「非必要不來伊、非必要不離伊」，對各類場所實行嚴格「掃碼進入」。雖然伊寧市並未發布「封城」、「靜默」等官方文件，但當地民眾已將此視為「封城」信號。

伊寧封城期間，微博的「伊寧超話」群組成為市民求助平台。民眾分享囤貨攻略、爆料求醫無門等防疫亂象、反應物資配給不足，甚至喊話呼救、聲討政府等等。

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封城逾月，面對各種因封城引發的慘劇，9月7日伊寧市19名幹部因防疫不力被追責；9月10日深夜，伊寧市所在州——伊犁州副州長劉慶華向民眾道歉稱：「給各族群眾生活帶來的影響和不便，表示深深的歉意。」並保證推進全員核酸，若無新增則予以解封。

但直至10月末，即使感染患者僅為個位數增長，伊寧市依舊嚴格實行封控管理。11月16日，封城107日的伊寧民眾終於等來官方消息，「自今日（15日）10時起，伊寧市全面有序恢復正常生產生活秩序，全面有序復工復產、復商復市、復學復課。」

除了上述三座城市外，12月隨著「新十條」的發布，7度延長封控的廣州市海珠區恢復往日煙火氣；曾「自發靜默7日」的重慶亦重拾「火鍋之城」的熱鬧；還有被戲稱為「封控三年」的雲南瑞麗，又開始再現邊陲城市迎來送往的景象；以及許多從無疫情爆發，卻慘遭連累的農村小鎮等等，每日通報數據中的31個省市自治區，都在重啟城市的活力。