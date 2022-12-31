秦剛出任外交部長　中國重視與美關係

中國全國人大常委會會議星期五（12月30日）決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命駐美大使秦剛為外交部部長；任命中組部副部長王曉萍為人力資源和社會保障部部長。

分析人士認為，秦剛出任外長，使他成為繼李肇星、楊潔篪之後，又一位中國駐美國大使升任外長，凸顯中國高層對中美關係的重視。秦剛預計將在2023年3月國務院換屆後，出任國務委員，成為副國級大員。

秦剛今年56歲，畢業於國際關係學院，曾任外交部西歐司副處長、處長，2005年出任外交部新聞司副司長、外交部發言人，2010年任中國駐英國大使館公使，2011年任外交部新聞司司長、外交部發言人，2014年任外交部禮賓司司長，2017年升任外交部部長助理，2018年任外交部副部長，2021年出任中國駐美國大使。

分析人士認為，秦剛出任外長，使他成為繼李肇星、楊潔篪之後，又一位中國駐美國大使升任外長，凸顯中國高層對中美關係的重視。（中國駐美國大使館）

今年10月召開的中共二十大，秦剛入選二十屆中央委員，被視為接替王毅出任外長的熱門人選。69歲的王毅在二十大後入選新一屆政治局委員，料將接替楊潔篪出任中央外事工作委員會辦公室主任。

在擔任中國駐美國大使期間，秦剛經常到美國各地參加活動，努力和美國各界保持良好關係。

12月26日，秦剛在美國《國家利益》雜志發表題為《中國的世界觀》的署名文章，強調中國的發展是世界和平力量的增長，不是所謂「打破現狀」力量的擴張。

秦剛在文章中說，台海局勢緊張，不是中方打破現狀，而是「台獨」勢力不斷挑戰「一個中國」現狀；10年前的東海，是日本企圖將釣魚島「國有化」，打破中日擱置爭議的「現狀」；當前南中國海局勢現狀，是域內國家正加快「南海行為準則」磋商，努力達成有實際意義、有效的地區規則；中印邊界當前現狀，是雙方均願采取措施緩和局勢，共同維護邊境和平安寧。

秦剛還表示，再過100年，中美仍然會是歷史文化、社會制度、發展道路不同的兩個大國。但雙方同處同一個世界，需要也完全有可能通過相互傾聽，拉近對當今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。

58歲的王曉萍曾長期在國務院僑辦工作，歷任國務院僑辦政策研究司司長、政策法規司司長。（吉林省人力資源和社會保障廳網站）

王曉萍任人社部部長 顯示重視提拔女高官

58歲的王曉萍曾長期在國務院僑辦工作，歷任國務院僑辦政策研究司司長、政策法規司司長，2015年升任國務院僑辦副主任，2017年調任吉林省委常委，先後任吉林省委宣傳部長、組織部長，2020年調任中組部副部長。中共二十大上，王曉萍入選中央紀委委員。

有關人士指出，王曉萍雖然沒有入選二十屆中央委員，仍出任人社部部長，顯示高層仍重視提拔女性高官。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載