疫情海嘯式爆發、被質疑政策急轉彎：內地要反思教訓亦要向前看

最近，隨着內地防疫措施的全面放開，新冠疫情幾乎呈現海嘯式爆發。從東北到西南，從東南到西北，從北山廣深到老少邊窮，普遍都已出現大規模感染潮。這一結果是超乎絕大多數人的想象。要知道，在一個多月前，即2022年11月下旬，內地社會還是盛行過度防疫，到處都是嚴防死守，豈料，突然之間，政策大轉彎，12月全面放開，大量民眾都被感染，退燒止痛藥和新冠治療藥一藥難求，持續至今。

從內地網絡輿論來看，許多人對於政策急轉彎頗有意見。他們當中不少人雖然是開放政策的支持者，但希望的是有準備情況下的平穩有序開放，而非目前的突然開放。

他們會援引復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生在2022年3月的建議：「我們要藉助此次一定會到來的社會面清零所帶來的難得的機遇期與窗口期，準備好更為完備、智慧、可持續的應對策略，這些策略包括：老年人普遍的第三針接種，以及更好的疫苗與疫苗接種策略，可以廣泛供給的口服藥物，可以負擔得起的廣泛提供的居家檢測試劑，得到有效訓練和預演的分級診療策略，未來居家隔離的流程，下一次更大規模輸入與本土疫情疊加時所需的完整防控體系和充足醫療資源的準備等。」他們還會列舉最近一些天內地醫療資源嚴重匱乏、經濟落後、集中大量老弱人群的農村地區在缺乏準備的情況下與新冠病毒貼身肉搏。

2022年4月25日，北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點，工作人員在進行核酸檢測的相關準備。（視覺中國）

應該說，這樣的批評可以理解，防疫政策的急轉彎確實讓相當數量的民眾缺乏準備，尤其是農村居民和中下階層民眾。退燒止痛藥和新冠治療藥一藥難求，醫院人滿為患，涉疫謠言滿天飛，殯葬服務供不應求，在相當程度上說明內地放開過程的管理有些不足，治理體系和治理能力與民眾對於美好生活和良政善治的嚮往存在落差。對於內地來說，當務之急除了總結放開過程中的經驗教訓之外，關鍵是儘快增加治療藥物供應，關心農村居民和中下階層的就醫需求，保護好脆弱人群。

不能忽略的是，內地防疫政策急轉彎既有現實壓力，又是一種「快速過峰」的策略。現實壓力是指疫情三年對於經濟民生的衝擊已經到了不得不改變防疫模式的地步，許多企業裁員或者倒閉，許多家庭收入急劇下降。在12月放開之前，相當比例民眾對於過度防疫的負面情緒已接近臨界點。「快速過峰」的策略是為了儘可能縮短走出疫情的時間，讓社會早日回歸正常，振興經濟。目前來看，北京等不少大城市基本扛過第一波，開始恢復往日的車水馬龍，復甦趨勢明顯。但「快速過峰」策略的副作用同樣明顯，短時間內感染人數的急劇增加讓許多民眾猝不及防。

2022年4月9日，國家會展中心（上海）3號館方艙醫院交付使用，中午12時20分迎來首批新冠肺炎患者。（視覺中國）

事已至此，內地社會只能一邊採取補救措施，儘可能保護好脆弱人群，重點關注落後的農村地區，另一邊總結經驗教訓，向前看。中國是個疆域廣袤、人口規模龐大的超大型國家，不同群體、不同階層、不同地區、城鄉之間的情況各不相同，任何政策的制定除了考慮統一性之外，還應考慮差異性，學會因地因人制宜，具體情況具體分析，不能一概而論。三年防疫的一個最深刻教訓是層層加碼、一刀切。前事不忘，後事之師。只有總結三年防疫的經驗教訓，才可能避免今後重蹈覆轍。

從目前趨勢來看，除非新冠病毒出現新的危險毒株，內地走出疫情已成定局。與海外許多國家和地區在經歷大規模感染後回歸正常一樣，內地終究會挺過去，重新回歸正常生活。從2023年1月8日起，內地不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施，重新與世界互聯已經不可逆。此時此刻，內地社會除了要採取補救措施，讓走出疫情過程少留遺憾，亦要向前看，早日全力拼經濟，改善民生。