戰狼外交官趙立堅去職　中國外交動態或有策略調整

官方媒體1月9日消息，原任中國外交部新聞司副司長，外交部新聞發言人的趙立堅已於近日卸任，平級調任外交部邊界與海洋司任副司長職務。



這一任命是在秦剛卸任中國駐美大使、擔任中國外交部部長之後不久即發生，同時中美關係在習近平和拜登印尼巴厘島會面後也出現局部回暖跡象，雙方正協商美國國務卿布林肯訪中事宜，中歐關係也在發生積極變化，因此這一任命被各方認為具有一定程度的符號性意義。

趙立堅主持中國外交部例行記者會（中國外交部官方網站）

中國外交部官網資料顯示，邊界與海洋事務司的主要職責包括擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作；承擔與鄰國陸地邊界劃界、勘界和聯合檢查等管理工作；處理有關邊界涉外事務及領土、地圖、地名等涉外案件；承擔海洋劃界、共同開發等相關外交談判工作。

和處於前台的新聞司相比，邊界與海洋事務司明顯邊緣化，而且在擔任三年多新聞司副司長後仍然平級調動，官方想要傳遞的信號非常清晰。新任外交部長秦剛的外交與用人理念，短期內中美關係溫度變化等，都可以從這一小小的人事調整中窺見一斑。

趙立堅為過去幾年中國著名「戰狼」外交官代表，曾任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊，還曾擔任大使館臨時代辦，在擔任外交部發言人前曾以犀利的對美鬥爭言論獲得賞識，被擢升為發言人，在中國國內網絡上有大批粉絲。不過也有人認為，趙立堅只是在特殊時期用來擺到前台的發言人，他不是中國外交的合適代表。

和一般官員家屬的低調不同，趙立堅妻子在中國網民中俗稱「堅嬸」，以「大聰和臭丫頭」的網名在網上表現非常活躍。去年下半年中國對疫情防控實施嚴厲動態清零招致社會反彈時，她在網上共享了在歐洲旅遊的經歷。疫情防控放開初期，因為藥物和醫療資源準備不足，退燒藥一票難求，她又曬出向鄰居借藥的經歷引起了輿論關注。