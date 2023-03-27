中國國務院的角色悄然變化

最近，新一屆中國國務院公布了新修訂的《國務院工作規則》。對比2018年版本的《國務院工作規則》，今次修訂的《國務院工作規則》出現了不少重大變化，從中可以看出中國國務院角色的變化和近年來中國領導體制、政治秩序變化的縮影。

在第一章「總則」部分，2018年版本的《國務院工作規則》第二條規定：「國務院工作的指導思想是，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持和加強黨的全面領導，嚴格遵守憲法和法律，全面正確履行政府職能，建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府。」2018年版本的《國務院工作規則》第三條規定：「國務院工作的準則是，執政為民，依法行政，實事求是，民主公開，務實清廉。」

今次修訂的《國務院工作規則》第二條則改為：「國務院工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，嚴格遵守憲法和法律法規，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，努力建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

相比於2018年版本，今次修訂的《國務院工作規則》刪除了「馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀」，將重點落在了習近平新時代中國特色社會主義思想和二十大精神。這說明新一屆國務院工作將更加側重在新一屆中共中央集中統一領導下開展工作。

近些年來，中國日益強化「黨的領導」。圖為2021年6月28日，在北京舉行的中國共產黨成立100周年慶典之前，扮演救援人員角色的表演者聚集在共產黨旗幟周圍。（AP）

除此之外，今次修訂的《國務院工作規則》第三條則刪除了原先全部內容，改為：「國務院工作人員要旗幟鮮明講政治，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，胸懷『兩個大局』、牢記『國之大者』，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，把黨的領導貫徹落實到政府工作全過程各領域。」這同樣是對近年來中國政治秩序變化的再次強化。

上述兩條「總則」部分的變化，是今次《國務院工作規則》修訂的兩個重心。一是大幅強化落實「以習近平同志為核心的黨中央」的決策部署，空前突出「黨中央」的集中統一領導地位。二是不再以專門章節規定推進政務公開、廉政和作風建設。

2021年6月20日，在一個宣傳中國共產黨從1921年到2021年的成就的展覽上，遊客們觀看習近平講話的屏幕。（AP）

關於第一個重點，貫穿今次修訂的《國務院工作規則》所有相關章節。比如，今次修訂的《國務院工作規則》將2018年版本的第三章「全面正確履行政府職能」刪改為「工作原則」，刪除原有大量內容，突出「堅決在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下開展工作」和「健全和落實請示報告制度，重大決策、重大事項、重要情況及時向黨中央請示報告」。

再如，今次修訂的《國務院工作規則》第五章「會議制度」部分提出建立學習制度，「學習主題由總理確定，重點圍繞貫徹落實習近平總書記重要講話、指示要求和黨中央、國務院決策部署」。今次修訂的《國務院工作規則》第七章「工作落實」部分規定「國務院要自覺對標對錶，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和習近平總書記重要指示批示」，「國務院領導同志要親力親為抓落實」，「加強協調推進，確保黨中央政令暢通、令行禁止」。

關於第二個重點，今次修訂的《國務院工作規則》不再保留2018年版本的第四章「堅持依法行政」、第五章「實行科學民主決策」、第六章「推進政務公開」、第十一章「廉政和作風建設」，把相關內容進行大幅壓縮後併入到新修訂版本之中。

以上兩個重點中，第一個重點具有主導性，再次折射出近些年來中國領導體制、政治秩序的變化。關於這一點，新任中國總理李強在兩個不同場合有說明。一次是他首次出席記者會時便已說過：「新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。」另一次是他在新一屆國務院第一次全體會議上強調：「本屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家。」這說明在中國新的領導體制和政治秩序下，國務院的角色已經發生明顯變化，今後將更加側重執行和落實。