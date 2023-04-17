有打有拉冷暖分明 中國冷淡歐盟卻大力擁抱法德

隨着北京「兩會」結束，國內政治議程全部落定，習近平開啟其歷史性的第三個任期，一波以中國為中心的外交高潮正迅速展開。一段時間來，李顯龍、馬英九、馬克龍、馮德萊恩、盧拉、貝爾伯克等國際政要紛紛前往北京或到中國大陸訪問，習近平也在三年疫情後首次走出國門對俄羅斯進行國事訪問。這其中，尤以馬克龍、馮德萊恩、貝爾伯克的訪問最為不同尋常，對比觀察可以看出中國區別對待德法與歐盟的外交思路，有三個「從來沒有」構成了很不錯的觀察視角。

第一個從來沒有是法國總統馬克龍訪華。

從4月5日到7日，馬克龍對中國進行國事訪問，習近平先是在北京舉行正式歡迎儀式，與馬克龍進行正式會談，後又在相距兩千公里之遙的南方城市廣州與之進行「非正式會晤」。中國最高領導人與一位國家領導人在北京正式會談後，又飛到另一個千里之遙的城市進行「非正式會晤」，這在之前從未有過外交先例，足見中國對馬克龍訪問的重視。

4月7日在廣州舉行的非正式會晤，場面充滿了中國人熟悉的歷史韻味。在別緻精美的園林內，賓主歡聚一堂，一起欣賞一把有一千多年曆史的古琴演奏的中國古典音樂「高山流水」——一首寓意為兩個知音因音樂而結交為摯友的中國經典曲目。在欣賞這首曲目時，習近平臨場客串主持向馬克龍介紹了古琴來源與曲目意涵，期間反覆強調「知音」二字。馬克龍心領神會，立刻作出積極回應，交代記下了曲目名稱，表示回去後要好好研究。

中國國家主席習近平4月7日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在廣州非正式會晤（Reuters）

馬克龍訪華期間，中法達成了兩筆大買賣：中國採購了空客160架飛機，價值逾200億美元，法方承諾將在中國建第二條空客總裝線；同時法國向中國下了16艘集裝箱貨船訂單，價值超過210億元人民幣。雙方還發表了聯合聲明。51條聲明內容涉及了雙邊、地區、多邊及全球多個層面，如《紐約時報》所言涵蓋「從外層空間樣本到巴黎聖母院重修等一切話題」。

馬克龍回國後有沒有認真研究「高山流水」不得而知，不過他在回程飛機上接受媒體訪問的那一番言論，早已語驚四座，在跨大西洋兩岸的歐洲和美國引發強烈反彈。

馬克龍說歐盟應避免因為台灣問題捲入中美之間的衝突，必須維持戰略自主，成為中美之外的「第三極」、減少對美國的依賴。他認為歐盟最大的風險，是捲入一些原本不屬於他們的危機，歐洲的首要任務不是「適應世界所有地區其他國家的議程」。

他還強調說，歐洲應聚焦發展國防工業、核能和可再生能源，並減少對美元的依賴。他認為歐洲在軍備和能源上愈來愈依賴美國，如果中美衝突升温，歐洲將難以有時間和資源維持戰略自主。

儘管在歐美媒體與政客批評壓力下馬克龍後來又調整了說法，表示法國仍視美國為強大而可靠的盟友，法國對台灣議題的立場並未改變，仍然支持台灣維持現狀，支持「一個中國」政策，並尋求和平解決局勢的辦法，但是對中國而言，通過次訪想要實現的目的已經達到。

第二個從來沒有是歐盟委員會主席馮德萊恩。

馮德萊恩和馬克龍同一天到北京訪問，不過和馬克龍受到的超常規接待相比，馮德萊恩的到訪氛圍完全不同。

馮德萊恩也受到了非同一般的接待，不過是跌破常規的接待。有傳說馮德萊恩本來想趕到巴黎機場和馬克龍一起來的，但是馬克龍的飛機刻意提前起飛了幾個小時，所以這位德國籍的歐盟委員會主席、這位在政治外交上主張和美國協調對華立場的政要只能搭商業航班前往。

飛機到北京後，機場上沒有歡迎的人群，沒有兒童獻上鮮花，只有一位空姐送了一束花。離開時更慘，一般外國政要訪問離境時的超常規待遇馮德萊恩一概沒有。中國國內媒體也沒怎麼報道，國際媒體用「消失式訪問」來形容這次到訪。

習近平4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

習近平在與馮德萊恩女士會談時表示，「中方始終將歐盟視為國際格局中一支戰略性力量，一直把發展中歐關係視為中國外交優先方向，願同歐方延續良好傳統，保持密切溝通，增進戰略互信，聚焦互利共贏合作，共同克服干擾和挑戰，實現中歐關係高水平運行。」這表達了中方對中歐關係的發展期望與重視。

不過媒體及國際政治觀察人士更關注習近平說的那些硬話「中方堅決維護自身主權、安全、發展利益，絕不答應任何勢力剝奪中國人民追求幸福的權利。」「中國同任何國家發展雙邊關係都不針對、不依附、也不受制於第三方。」「誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」

這些坦率到近乎不留情面的表述，每一句話都讓人感到了中國對歐盟的態度。尤其痴心妄想、搬石頭砸腳這樣的說法，以往都是中國和其它國家發生矛盾時，由媒體或外交部發言人表述，這次不僅由習近平親自甩出，而且是在雙方正式會談時甩出，相信馮德萊恩不會沒有任何感觸。

第三個從來沒有是德國女外長貝爾伯克。

德國外長貝爾伯克. （Reuters）

和馮德萊恩一樣，貝爾伯克也是德國人，是一位主張對華強硬的德國外長。就德中關係和德國外交，貝爾伯克經常和德國總理舒爾茨橫嗆着來，說過很多要對中國強硬的話。但是，對貝爾伯克，中國的處理與對馮德萊恩完全不同！

有中國媒體梳理了北京款待貝爾伯克的全部過程，筆者在此搬過來借用一下：

出國回來的秦剛，沒有先回到北京，而是特意去了天津，從天津陪同貝爾伯克，一道乘坐高鐵前往北京。副國級（國務委員）的中國外長，親自高鐵陪同，這顯然是非同一般的待遇。

在北京記者會上，秦剛也是苦口婆心。儘管貝爾伯克一些話不是很不中聽，但秦剛還是微笑着告訴這位德國女同行：中德是夥伴不是對手，中德要合作不要對抗，無論零和對抗還是集團對抗都要不得。

他並且對貝爾伯克談起了歷史，說：當今世界越來越喧鬧，越來越狂熱，越來越容易走極端，但是，中華民族和德意志民族都以冷靜理性著稱，都產生過偉大的先賢和哲人。中國有老子、孔子，德國有康德、黑格爾。在這個動盪不安的世界，中國和德國能夠為世界的和平安寧與人類發展進步作出什麼貢獻呢？

然後是王毅，王毅向貝爾伯克詳細介紹了中國獨立自主的外交政策，隨後說中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，為動盪不定的世界釋放積極、正面信號。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2023年4月15日在北京會見德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（外交部）

最值得關注的是在台灣問題上，王毅表示：中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。

然後是中國國家副主席韓正。在會見貝爾伯克時，韓正說，中德作為負責任大國，肩負着維護世界和平、促進共同發展的時代重任，應密切對話、妥處分歧、深化合作、攜手並進。

最後，未知是貝爾伯克主動要求，還是北京可以安排，貝爾伯克還參訪了北京雍和宮。

雍和宮是清朝雍正皇帝登基前的府邸，也是一座系出藏傳佛教的喇嘛廟。而德國是印度之外，海外藏人聚集最多的國家，西藏問題也是德國政府與媒體最關注的中國議題之一，中德在過去幾年經常圍繞西藏宗教自由與達賴喇嘛等問題發生齟齬，所以貝爾伯克參訪雍和宮的意義人們不難感知。

一個外長訪華，接連由中方的一位副國級（國務委員）領導人陪同，再與另一位以政治局級委員身份兼任外事辦主任的副國級領導人會談，之後又由正國級的政治局常委級領導人接見，貝爾伯克也創造了中國外交歷史，難怪有媒體感嘆：「做德國女外長的工作，中國人真是夠努力了！」