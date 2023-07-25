秦剛成新中國最短任期外長：這個紀錄，後人想超越，難了！

周二（25日），十四屆全國人大常委會第四次會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，由已經升任中共中央政治局委員的王毅兼任，而秦就此成為新中國任期最短外長。



靴子終於落地！

新的紀錄也誕生了！

這個速度是不是「絕後」不知道，我回顧了一下過去幾十年的歷史，至少已經「空前」了。

有人說宦海浮沉，意思是為官從政就如浮木一樣隨波浪上上下下。

但是今天這個，哪裡是浮沉啊，用坐過山車形容恐怕都不夠了，得用坐火箭上下，才能趕得上這個變化速度。

現在是個快節奏時代，人們幹啥都喜歡快，到餐廳點個菜，都恨不得撂下菜單菜就能端上來；治學從政，有些人也耐不住基層磨煉，恨不能一步登天。

張愛玲在《傳奇》中也鼓譟說，「出名要趁早呀，來得太晚，快樂也不那麼痛快。」——連這麼知性、知名的作家，都恨不能名利能來得更快一點。

但是今天我們看到的這個快，也實在是太快了！

對當事人來說，也實在太刺激了！到底發生了什麼呢？很多人都在問。

所以，快到底好嗎？我們看到這個案例後要在心裡質問一下自己，快，真的好嗎？

在很多情況下，快是好事。人生就這幾十年光景，往長了說，連一百年都沒有，不快行嗎？行軍打仗，兵貴神速，和敵人拼的就是個速度，不快行嗎？競技場上，你追我趕，稍一放慢腳步，就會被對手甩在身後，不快行嗎？所以奧運會把「更快」放到了Slogan第一位，老人家也說，一萬年太久，只爭朝夕，在很多情況下，快是很有必要的，是競爭力與能力的體現。

但是，在另一些情況下，快，尤其是非同尋常的快，恐怕就不是什麼好事了。開的最快的曇花，是謝得最快的；高速路上，十個車禍九個快，快是導致追尾翻車的首要因素；那些賺快錢暴富的，錢來得快，往往去得也快；如果我們回顧歷史就可以發現，那些在政壇結局最慘的，往往不是爬得最慢的，經常反而是升得最快的。

連那個鼓譟在名利場出名越快越好的美女作家張愛玲，最後都孤零零病死在洛杉磯寓所，一星期之後才被人發現。

所以我們說行穩致遠，不管幹什麼，快很重要。在快的同時保證穩健、不摔倒，往往更重要。

郭德尚這個人，你不要認為他只是個說相聲的嘴皮子，作為一個從社會底層爬上來的藝人，他對生活的一些感悟還是很深刻的。他在有人問他對成名晚有什麼思考的時就說過，有些人得感謝自己成名晚一點，因為如果太早了，他也不知道自己能不能盛得住。

事實上，幾千年中國官場在這個方面最有心得體會了。對為官從政者來說，「歷練」二字無奈太重要乎！在這輕飄飄兩個字背後，是摁下浮躁的心性、是收穫經驗與教訓，是經營人脈資源與同僚感情，是等待自己的天命。

人都有妒忌之心，本來大家同儕為官，各方面都差不多，甚至資歷、能力方面有人還更強一些。有一天你突然爆紅，連升三級，原來的同僚甚至上級，都變成向你匯報工作的下屬，你說別人會是什麼心情？

更何況，現在這個社會，各種利益交錯，誘惑那麼多，病毒和轉基因食品無處不在，彼此之間競爭也那麼激烈，誰能保證自己的升級之路，不會突然載個跟頭呢？

人們常說德不配位，這個德，很多人僅理解為道德。錯啦！其實它並不單單是指道德，在更多成分上，還指心性、能力、手腕、聲望，甚至指有沒有那個天命，能不能接得住突然到手的東西。