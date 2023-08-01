火箭軍司令員換人　軍隊反腐大動作有跡可循

解放軍「八一」建軍節前一天，中共中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，這次晉升上將軍銜的軍官是：火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。據官媒報道，中央軍委主席習近平出席晉銜儀式，中央軍委副主席張又俠宣讀了中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令，中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。

公開資料顯示，王厚斌1961年生，1979年參加中國人民解放軍，曾任總參謀部辦公廳綜合研究室主任、東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令員。2014年12月晉升海軍少將軍銜，隨後先後擔任海軍南海艦隊參謀長、海軍總部副參謀長、海軍副司令員，並於2019年12月12日晉升海軍中將軍銜。徐西盛1964年生，曾任中國人民解放軍空軍福州指揮所政委、北京軍區空軍政治部主任、中部戰區空軍政治工作部主任，2018年7月晉升中將軍銜。在今次晉升上將並執掌火箭軍前，王厚斌、徐西盛並無火箭軍服役經歷。

隨着王厚斌、徐西盛的新職落定，也意味着比王厚斌還小一歲的李玉超已非火箭軍司令員，62歲的徐忠波也不再是火箭軍政委。不同於王厚斌，李玉超在升任火箭軍司令員前，已經擔任過火箭軍第55基地司令員、第63基地司令員、火箭軍參謀長。

2018年火箭軍「常規導彈第一旅」部隊官兵演練導彈發射。（新華社）

晉升上將儀式前夕，香港《南華早報》引述知情人士報道稱，火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前副司令員張振中，已被中共中央軍委反腐機構調查人員帶走，報道指出三人都是進京後在裝備採購中涉嫌腐敗。報道援引一名知情人士說，「（火箭軍）幾乎大多數的高級將領在獲得晉升之前都有良好聲譽，他們是在調到北京總部工作時，有更多機會接觸到與國防相關的企業後，才開始腐化。」該報道同時提到，這次調查是在魏鳳和今年3月卸任國防部長之後展開的，但並未提及調查是否牽扯到魏鳳和。

截止《香港01》發稿前，官方並未宣佈李玉超、劉光斌、張振中被調查的消息，不過王厚斌、徐西盛值此之際被晉銜，相當於間接證實了李玉超等人確實已「出事」。而在媒體披露前，中共方面已經有諸多跡象顯示，軍隊反腐將有大動作。

7月20日至21日，全軍黨的建設會議在北京召開，這也是該會議時隔五年再次召開，習近平在該會議上表示，「開好這次全軍黨的建設會議，對鞏固黨的十八大以來我軍加強黨的領導和黨的建設成果、在新時代新徵程上開創我軍黨的領導和黨的建設工作新局面具有重要意義。要全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹全國組織工作會議精神，認真總結黨的十八大特別是古田全軍政治工作會議以來我軍黨的建設取得的歷史性成就和重要經驗，持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，着力解決各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的突出問題，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強政治保證。」

7月31日，國防部在人民大會堂舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍96周年。（中國國防部）

也是在這次會議上，中央軍委副主席何衛東強調，要「集聚提高備戰打仗能力強大力量，注重抓高層強基層全面固牢組織體系，堅定不移持續正風肅紀反腐，不斷提高我軍黨的領導和黨的建設工作質量。」

全軍黨的建設會議召開前一天，《解放軍報》在頭版刊發中央軍委辦公廳印發《關於建立軍隊廉政風險防範預警機制的意見》的消息。該《意見》「以嚴防權力運行脱軌越軌為主要目標，以強化對廉政風險先知先察、預研預判為着力重點，着眼發揮前瞻預判、前端監測、前期防範功能，對建立軍隊廉政風險防範預警機制作出部署，為前移防範關口、從源頭上精準有效防治腐敗提供指導依據，是貫徹習主席重大決策部署，健全軍隊全面從嚴治黨體系的重要舉措。」《意見》的印發施行，「對於持續深化標本兼治、提高治理腐敗效能，對於一體推進不敢腐不能腐不想腐、堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，具有重要意義。」

緊接着，中共中央政治局7月24日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習，習近平在軍事科學院軍事法制研究院院長趙東斌講解後發表講話，「全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設的方方面面。」「要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理，以重點突破帶動整體推進。」「要把軍事治理同改革和法治有機結合起來，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，深化軍事立法工作，強化法規制度實施和執行監督，發揮好改革的推動作用，用好法治這個基本方式，更好推進軍事治理各項工作。」「要持續優化體制機制，完善組織體系，健全政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。」

軍隊反腐或將有更多大動作。（新華社）

7月26日，軍委裝備發展部發布《關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告》，《公告》明確，徵集2017年10月以來裝備採購招標評審活動中專家違規違紀問題線索。具體範圍包括：為關係企業提供幫助，根據採購人暗示幫助指定企業中標，「打高分」，通過評審活動撈好處；該扣的分不扣、該廢的標不廢，明顯的圍標串標視而不見，導致評審活動走過場；在評分標準評審中設置傾向性、排他性條款，甚至成為違規操作的幫手，評審現場發表引導性、傾向性言論；招標評審專家庫入口把關不嚴、審核入庫流於形式，缺乏系統建設監管措施，動態更新專家庫不到位，違規違紀專家處理不力，以及其他影響公平公正招標、採購質量效益的相關問題，等等。

緊接着，便是習近平到西部戰區空軍視察。習近平在視察中指出，要認真貫徹落實全軍黨的建設會議精神，確保黨從思想上政治上組織上牢牢掌握部隊。要扭住高層黨委，堅持以上率下、從嚴要求，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子自身建設搞過硬。要高度重視加強基層黨組織建設，把每個基層黨組織都鍛造成堅強戰鬥堡壘，推動基層建設全面進步、全面過硬。要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進。

結合以上種種跡象，火箭軍司令員換人看似意外，實則也不意外，後續軍隊反腐恐將有更多大動作。因為「黨內不能有腐敗分子的藏身之地，軍隊是拿槍桿子的，更不能有腐敗分子的藏身之地。」