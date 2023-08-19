一個社會，如果大家相互不信任，尤其是對那些通常意義上的精英——在現代社會，往往也是專業人士，如醫生、教師，公務員——失去了信任，肯定是沒有效率的。



因為，所有人做事，首先考慮的是如何保護自己，不被人誤解，事情做得好不好，倒是其次的。

公務員履職，首先考慮的是如果避責，做到形式上無瑕疵，在「萬一」出事的情況下經得起倒查。因此，要處處留痕，時時注意。面對群眾的事務，再好的事情，如果有風險，最好不做。可做可不做的事，最好不做。因為，多做多犯錯，不做不犯錯。

老師教書，首先考慮的是保證自己的安全，而不是教學效果。比如，明明有個調皮搗蛋的學生需要懲戒，但這個尺度不要把握，萬一被學生和家長舉報，總說不清，乾脆不管算了。明明是出於「好心」嚴格要求學生，佈置作業多了一點，改作業也認真了些，萬一被個別學生舉報增加學生負擔，那也不行。

醫生也是，給病人看病往往也是慎重又慎重。哪怕是很簡單的病，稍微有點風險，基層醫院的醫生也要請病人去大醫院看看。衛生室不讓掛瓶（因為有風險），鄉鎮衛生院，稍微有點情況，就讓病人趕緊到縣醫院。很多醫生拿著檢查單，和病人商量治療方案，從來不給個定準，似乎病人可以自己給自己決策，就怕有個「萬一」有個無盡麻煩。

公務員不敢對群眾負責，老師不敢對學生負責，醫生不敢對病人負責，這是我們社會的悲哀。

都說社會很卷，形式主義嚴重。平心而論，那些做實事的人，又有多少人願意搞形式主義？

一部分形式主義是邀功型的，比如，有些基層領導想要政績，要出風頭，耗費各種人力物力去包裝各種事情。一分成績，可以吹成十分成績。這些領導是自己願意這麼幹的，有好處嘛。

但更多的形式主義其實是避責型的。

暑假了，很多老師天天忙著防孩子溺水，每天要家長打卡，這是他們願意的麼？老師搞教學，課程設計精確到每一節課、每幾分鐘，講什麼內容，舉什麼例子，都要明確，否則就是不規範。給學生做課外活動砌長城，灰磚都不讓用，非要用紅的，都不知道是哪來的道理。

某地有一個信訪的暑假高潮，原因是群眾的農活基本上幹完了，有時間去上訪了，幹部忙得不行，這是他們願意的麼？

醫生看個病，各種檔案和資料，繁瑣不已，記錄得非常到位，否則就吃不了兜著走。做檔案的時間比看病的時間還多，這是他們願意的？

我們這個社會，似乎經不起任何意外了。任何一個小概率事件，都如臨大敵。某地出了一個安全事故，遙遠的他處也得全面排查。 「一人生病，全家吃藥」。某地為了防「意外」，發展出了極其精細而臃腫的體系。在村裏，有專職的防火員、安全員、網格員等等，五花八門；在鄉鎮，政府組建了幾十上百號人的應急消防隊伍。

為了防止意外，被上級追責，基層都有多一事不如少一事的習慣了。為了減少交通事故，乾脆禁止各種電動車，全然不顧這些車是農民上街和到地裏幹活的交通工具。為了保持整潔，乾脆要農民圈養各種家禽，全然不顧跑步雞也是農民所需。為了環保，秸稈禁燒，全然不了解大多數地方，秸稈不燒就沒去路的事實。同樣為了環保，很多地方把豬捨一拆了之，全然不管農民生計。為了非糧化，把池塘填了，果樹和茶樹拔了，全然不顧這也是農民的血汗。為了防止村幹部腐敗，很多地方都規定村裏零招待，連一包茶葉、一瓶礦泉水的開支都沒地方出，逼著各村制度性違規，想著辦法解決必要的招待費用。

確保安全，確保一點意外都不發生，本來是一個願景，卻成了一個工作要求。只要有事故，有意外，必定要有人負責。連群眾都有一個心理，路上摔一跤，還得找政府麻煩，說是路沒修好。

小心謹慎，如臨大敵，已經成了一些地方「正常」的社會氛圍。

筆者在某市出差住酒店，保安要我開包檢查，有客人來訪談事，也得刷臉刷身份證。且不說這樣做有什麼意義，保安有沒有這個權力，就純粹從社會運行效率看，合適麼？

有些地方為了接待領導，尤其是重要領導，都要反覆踩點、彩排，確保領導視察不出意外。這種形式，不僅矇騙了領導，糊弄了群眾，還浪費社會資源。

一禁了之，一拆了之，一管了之，一包了之，幾乎到了「不管不顧」的程度。什麼事都可以上升到無比之高的高度，都拿無比正確的話來壓服基層，壓服群眾。很多部門，「一刀切」政策成了習慣，成了顯示自己權威的不二法門。基層但凡是出了一點意外，就有無盡的麻煩。所以，基層為了防那個「萬一」，「一萬」的群眾不滿意，那也不管。

在多數情況下，群眾就是沉默的大多數。但是，沉默並不意味著心裡沒意見。筆者在基層調查多年，很多基層領導幹部都感嘆，現如今，群眾工作是越來越難做了。其實，群眾又不是傻子，政府做了那麼多浪費資源，做無用功，甚至還與民爭利的事，怎麼可能沒想法？

第一次，群眾可以這麼想，這麼做和自己無關。第二次，群眾可能會在心裡喟嘆一下，怎麼這麼瞎搞啊？第三次，群眾可能就無感了——無感的意思不是事不關己，而是無可奈何，徹底漠視。

前些年，筆者在調研時，群眾看著地方政府如此折騰，花那麼多錢做那麼多無意義的事，都會解釋一句，「國家有錢」、「“國家真有錢」。這兩年，很多地方債務暴雷了，群眾都不知道怎麼解釋了。

今天，幹群之間，上下級之間，看上去都很和氣，確實沒什麼大糾紛，大矛盾了。但，人人心裏都裝著小心謹慎，盡量不要讓對方抓住把柄，盡量不出意外。

社會衝突的反面往往不是和諧，而是冷漠，以及連帶而來的不信任。人人都防著對方，大家就會有很多做無用功，社會也就失去了活力。

【作者為武漢大學社會學院教授呂德文，《香港01》獲授權轉載】