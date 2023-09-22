為了香港未來　必須把注意力轉移到發展上來

什麼是香港最重要的事情？是安全還是發展？答案一定是發展。香港的安全問題用不着太擔心，不僅現在不用，以後也不用。香港和內地陸地相鄰，有解放軍駐紮，前幾年還成立了國安公署，不管外部勢力還是本土勢力，想在這個城市再鬧出大動靜是不可能的了。歷史的那一篇在香港已經翻過去了，安全問題上（或者現在更準確的說是在國家認同上），香港以後應小火慢燉堵塞漏洞，久久為功，從小朋友和年輕人做起，爭取用十年或更長時間，把國家認同建立起來。



全民國家安全教育日｜灣仔區各界協會4月15日在維園舉行國安教育活動，以及國安教育足球邀請賽。（歐嘉樂攝）

在此期間，一個要注意的關鍵問題是不能把安全問題泛化了，在社會回歸常態後，應儘快把重心真正轉移到發展問題上。安全很重要，任何時候都不能放鬆，但是不能因為對安全過於片面的強調形成一種安全壓倒一切的氛圍，影響到社會心理與投資者信心，進而影響到城市發展。這一點不僅適用於香港，也適應於其它處於和平狀態下的任何地方。

香港最重要的問題還是在經濟，經濟才是這個城市的根本，是這個城市安身立命之本，是過去幾年社會矛盾和騷亂爆發的根本原因，也是市民的期待，是國家對它的要求和期待。大騷亂結束後，有一段時間，以經濟重建和民生為主軸，大家都在談香港的發展問題，對香港長期存在的安居困境、貧富差距、產業空心化、房地產畸形發展等進行了系統反思，也出台了一些很有魄力的規劃，比如出台了北部都市區建設規劃，把臨近深圳的大片空曠地帶利用起來，建立北部新城，降低房價水平，緩解港島居住壓力併為城市發展發掘新增長點，當時大家為此都深感振奮，覺得這些老大難問題終於開始被重視了。

然而遺憾的是，在興奮了一陣之後，隨着走出騷亂和疫情困境，這些規劃好像也都銷聲匿跡了，至少沒有像原來人們預期的那樣大刀闊斧推行下去。現在關注香港日常新聞，已經很少看到這樣的討論了。港府在推進落實這些重大事情上有什麼進展也看不到了。

民建聯「北部都會區」青年機遇調查，結果指逾7成青年受訪者支持北部都會區發展。（鄧穎欣攝）

與此同時，令人不安的消息卻接二連三傳出。香港原本位列世界三大金融中心之一，現在它雖然依舊有競爭力，新加坡卻卻已至少部分取而代之了它的傳統中心地位，過去幾年，有不少跨國金融機構在削減香港部門的同時，已經在新加坡設立辦公室或增加人手。今年上半年，港股IPO募資總額僅為178億港元，數額之低不僅少於內地，甚至低於大馬雅加達市場。原本高度活躍的港股在過去兩年也成交慘淡，創業板更是幾乎已經跌到沒法看。對於一個金融中心來說，這些數據變化意味着什麼？

金融只是其中一個縮影，其它經濟領域的情況也讓人相當揪心。比如產業的規劃發展，這幾年內地在進行產業升級換代，新能源等產業蓬勃發展，大灣區是一個重要的創新驅動中心，新加坡的產業也在蜕變升級，香港的產業結構這幾年有亮眼的東西嗎？似乎並沒有。 如果說危機，這是真正的危機，是香港必須立刻認真重視起來的事情。

香港的競爭優勢是經歷了幾代人，在過去一百多年慢慢積累發展起來的，尤其是它的國際金融中心地位，它所以能在激烈競爭的全球市場成為最有競爭力的城市之一，成為一顆璀璨奪目的閃耀明珠，除了地理位置與歷史機遇，一定還有很有促成其成就的獨特因素，這些因素，應該認真總結，繼續鞏固，讓它們繼續存在成為支撐這個城市競爭力的內在要素。

香港與許多歐美發達經濟體一樣，長期忽視深層次結構矛盾，對社會民生議題承擔不足，沒有解決既得利益群體與弱勢群體之間的衝突，從而為政治激進主義埋下種子。（羅國輝攝）

此外，還應該直面香港存在的各種結構性深層次問題，通過解決這些問題，消除其存在的內部矛盾衝突，為城市發展挖掘新增長點，讓城市發展惠及普通民生，讓它能持續保持發展活力。我們還應該促進陸港兩地的有機融合，在融合發展中強化香港的競爭優勢，增進香港的國家認同，同時為城市未來為大灣區創造市場機會。

概而言之，香港想要維持其城市地位，想在激烈的全球城市競爭中更進一步，必須保持其一國兩制的獨有魅力，必須着力解決其內在問題，必須尋找新機會創造新機遇，必須把注意力真正轉移到發展上來，這些工作一分鐘都不能再耽誤。