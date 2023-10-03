沽空機構香櫞11年前曾預測「恒大結局己注定」　列五宗罪和七危機

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隨著許家印被捕，美國空頭機構香櫞做空恒大的報告再度火了。

香櫞創始人安德魯·萊福特，曾在2012年6月發佈過一份長達57頁的做空報告，警告投資者恒大日益增長的財務風險，報告中有這樣一句話：「恒大結局己經註定，不能確定的只是時間而已。」

如今，恒大創始人被採取強制措施，而曾經做空恒大的香櫞在官方社交媒體置頂條目中再次提到恒大。其表示2016年被裁定散佈虛假信息做空恒大地產，遭罰5年禁入香港市場，還要承擔巨額罰款。

恒大創始人許家印。（資料圖片）

香櫞列恒大「五宗罪」

事情要回溯至2012年，當年3月，「春風得意」的許家印在兩會期間留下了一張照片，遠在美國的空頭機構香櫞也開始調查恒大財務狀況。

2012年6月21日，香椽發佈了一份長達57頁的恒大做空報告，該報告向投資者列出了恒大的「五宗罪」，包括：

1、恒大地產的財務報表存在不少錯報，通過欺騙性的會計處理粉飾報表，掩飾資不抵債的事實。

2、報告認為，恒大地產以明顯低於市場的價格獲得原材料土地是向當地官員行賄的結果，根據中國的法律會被指控為非法獲取土地，恒大地產會被處以巨額罰金並收回土地。

3、恒大造出一個複雜的龐氏風格的融資計劃，存在一系列潛在的財務與經營風險，包括過度負債、現金流不足、高風險的信託融資。

4、香櫞稱許家印的文憑係偽造，並且暗中通過資產交易為公司融資。

5、許家印大量投資在足球俱樂部、排球和影視文化項目上。

值得注意的是，香櫞提到恒大通過6種方式誇大資產，並降低負債。在對恒大財報進行調整後，香櫞認為恒大當時擁有高達710億元的資金需要在帳目進行減值，因此，其備考股權價值應該為負360億元。

同時，報告還列出了恒大面臨的七大危機，包括：現金流入急劇下滑、高息債務、持續的預售量下滑、低價銷售關鍵資產予關聯方、為了維持預售量開展不具經濟性的項目、合約銷售量大降及大量折價等。

債權人稱境外債可恢復交易

伴隨公司實控人被依法採取強制措施，當前外界對恒大關注的焦點之一，集中在其境外債務重組是否能繼續推進。

部分債權人向財聯社記者表達了自身的擔憂，即恒大最新披露出來的一系列事件，將使其境外債務重組走向何種境遇。

恒大境外相關債權人向財聯社記者表示，目前其所在機構持有恒大美元債，但相關債務重組事宜主要委託給受託人進行處理。協議安排會議取消後，其一直在關注債務重組進展。

「之前，參加重組的債都不能交易了，但今天收到通知已經可以恢復交易。」上述恒大境外相關債權人今日晚間告訴記者。而境外債可恢復正常交易，是否意味著之前談的重組方案已失效需要重新談，還是存在其他調整的可能性，仍不得而知。

此前，在9月22日，恒大發佈公告稱，取消原定於9月25日（天基和景程）和9月26日（公司）有關建議重組的相關協議安排會議。

9月24日，恒大再次公告表示，由於附屬公司恒大地產正被立案調查，因此公司目前的情況無法滿足新票據的發行資格。而該公告提及的新票據，即早前恒大提出的償債「組合拳」中的一部分，也是其與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款。

根據恒大今年3月發佈的公告，恒大將通過發行新債券，對原債券進行置換，新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

重組方案中一個重要前提條件無法達成，意味著恒大對方案進行表決前，需對境外重組方案進行調整，而如何調整，又是否能調整成功，存在較大挑戰。

值得一提的是，恒大今晚發佈公告前，9月25日，即本週一，其內部仍在正常召開周度例會。

財聯社記者獲悉，上述例會以視頻連線方式召開，恒大各項目總參與了會議，會議組織者為恒大行政總裁肖恩。上述例會中，肖恩主要提及了保交樓及國慶黃金周銷售事宜。

據悉，目前恒大內部已召開的「金九銀十」內部銷售會議，制定了相關考核，具體銷售折扣由項目自己決定，並報由各地區董事長審批。