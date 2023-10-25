史上最貴一泡尿！青島啤酒「小便門」風波：撒尿犯法與攝影同罪？

近日，一個據稱是工人翻牆在青島啤酒原料倉撒尿的影片突然竄紅網絡，離譜畫面在網路上廣傳，消息曝光後，青島啤酒股價開盤後一度暴跌7.5%，市值蒸發83.07億人民幣，被陸媒形容為「史上最貴一泡尿」。



而後不久，根據官方消息，撒尿者和影片拍攝者均已被控制。據有關媒體援引未經驗證的消息報道，撒尿者並不是在原料倉撒尿，而是在原料運輸車上撒。然而，輿論場聲浪已經形成，對影片拍攝者進行「控制」也引起了網民討論。



一般認為，如果查明這位影片拍攝者是造謠傳謠，那麼對他進行「控制」並展開調查理所當然。但是，如果他拍攝上傳的是事實，只是在語言表述的時候不夠精確嚴謹，那麼對他進行「控制」就非常值得商榷，因為不能要求一個普通人以經過深入調查的專業視角，用嚴謹精準的語言去表述一個突然發生在眼前、令他感到吃驚的事情，何為造謠傳謠、何為事實之間的模糊地帶很難完全廓清。

再進一步，如果對影片拍攝者的處理，單單是因為他曝光了這件事令廠家產生了經濟損失，並讓有關地方陷入被動，因而覺得有必要讓他為此付出「代價」，那麼這樣的處理方式絕對是一大錯誤！在互聯網這個人人握有麥克風的時代，這樣的處理只能起到反作用，會讓大家不僅對拍攝者感到同情，而且會把這種同情轉化為對廠家和調查部門憤怒，會令廠家和地方部門更加被動，甚至還會傷害到社會大眾對公平與法治的信任與信心。

這件事的肇事者一定是那位被拍攝到穿著工服的撒尿者，不管他是撒撒到原料倉上，還是撒到原料運輸車車廂裡，都特別令人噁心，都必須為此付出代價，他被警方控制並調查應當應分，對於影片拍攝者，則要視以上三種均有可能存在的情況處理，要看當地警方的認定了。

山东青岛，第26届青岛国际啤酒节黄岛主会场，吸引了众多市民和游客前来尽情畅饮狂欢。

梳理這件事的前後脈絡，比較奇怪的是影片一曝光，立刻有媒體根據對當事廠家的採訪聲稱這是外包工所為，而且反過來對影片拍攝者的動機進行質疑。

不是說不能質疑這位影片拍攝者的動機，影片拍攝者動機當然可以懷疑，出於查明事實真相也應該對拍攝者進行調查。只是在事情被曝光的第一時間，有關媒體不是針對撒尿肇事者的行為進行質疑，也不是針對廠家可能存在的管理漏洞進行質疑，而是一上來就對影片拍攝者進行質疑，這樣的「腦回路」一般人委實想不出來。是大家都太幼稚了嗎？肯定不是。因為不知道這裡面是否有故意引導或廠家公關的因素，人們當然有理由對此種傾向性報道提出疑問。事實上網上有不少評論，就在對此提出疑問。

正在進行的調查把影片拍攝者與撒尿者一併「控制」也是同樣的邏輯。一般人看到這個結果可能都會提出質疑，曝光一個企業存在的安全生產漏洞應該是被鼓勵的行為，為什麼反過來反而把影片拍攝者給「控制」了呢？這樣做是否有充分的法律和事實依據呢？是不是帶有另一重所謂的幫廠家遮醜的「動機」呢？

青島啤酒位列內地啤酒企業前三，2023年上半年，青島啤酒創造營業收入215.9億元人民幣。（青島啤酒官網）

所以這件事的最終真相是什麼，有關部門應該從地方利益的層間跳出來，儘快給出一個可靠的調查結論。令人擔心的是，即便地方部門給出一個完全基於事實的調查結論，只要影片拍攝者在這個結論中帶有被「問罪」的成分，都可能難令輿論信服。原因無它，大眾心理如此，地方上這種事以往也太多了，青島啤酒必須抓住變化中的輿論中心。

不管怎樣，這件事都暴露了青島啤酒廠家存在的安全生產漏洞，必須得到重視。沒有人希望這件事毀掉青島啤酒的品牌和市場地位，人們都希望青島啤酒能正視存在的問題，堵住安全生產漏洞，更希望地方有關部門給出一個事實求是的、令人信服的調查結論。不放過一個壞人，也不能為替廠家遮醜傷害一個無辜的人，有關地方能做到嗎？