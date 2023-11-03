從濫菜充數到00後教師自殺　為何「忙的全是形式主義」？

近日，內地輿論場有兩起社會新聞引發關注，且都跟積重難返的形式主義相關。其一是北京一垃圾站為達垃圾清運指標，用新鮮白菜切碎當廚餘垃圾；其二是河南某小學一00後女教師呂某因不堪教學工作之外的重負自殺。

對於第一起事件，事發所在地海淀區中關村街道發布情況說明稱，經核查，涉事員工陳某，因月底尚未完成當月廚餘垃圾分揀任務，遂將公司內部食堂的白菜充當廚餘垃圾進行處理，央廣網就此評論道，「這是典型的弄虛作假、形式主義」，「如果濫『菜』充數，不僅與垃圾分類的環保理念相違背，帶來的其他惡劣影響，也實在不淺」，「需要汲取教訓和排查的，不只是食物浪費行為，還有不合理的『垃圾分類任務』考核指標」。

對於第二起事件，輿論普遍關注其自殺前留下的遺書。呂某在遺書中寫道，「我從來沒想過，作為一個小學老師會這麼的難，面對學生很想真的做到教書育人，但是學校的工作，學校的活動，領導的檢查，讓我們這些沒有培訓過就直接當班主任的畢業生像入了牢籠，牢籠一點點縮小，我們每天都提着最後一口氣上班。」呂某進而質問道，「什麼時候老師才能只做教書育人的工作？不幸福的老師怎麼能教出來積極樂觀的孩子呢？」

河南小學教師呂某遺書。（網絡圖片）

這兩起事件並非孤例，而是瀰漫於社會中的形式主義的最新例子。早在今年6月，《環球時報》前總編胡錫進就直言「忙的全是形式主義」。「前兩天過節，和一位不同行業的退休幹部聚會。他向我抱怨，他原單位裏如今瀰漫着官僚主義、形式主義。他說：老胡，這是怎麼搞的，他們現在基本全躺平了，唯一想的就是別出事，別攤上責任，忙的全是些形式主義的東西。」「這位退休公務員的感受令人深思。國家正在開展針對形式主義的堅決整治，期待取得真實效果。現在人們對一些地方可能會用形式主義對付反對形式主義很擔心，希望這個問題受到高度重視。形式主義的病根是官僚主義，要同時拆除官僚主義對形式主義的屏障保護。」

一邊是官方大力度的反對形式主義、官僚主義，一邊卻是各地氾濫的形式主義、官僚主義，問題究竟出在哪裏？北京垃圾站工作人員將白菜充當廚餘垃圾，顯然是為應付本就不合理的考核指標，需要追問的是，為何會有這樣脱離實際的「垃圾分類任務」？河南自殺教師遺書中指出的壓倒教學任務的「學校的活動」、「領導的檢查」，究竟是學校的問題，還是更高層級的問題？

今年兩會之後，中辦印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，該方案提到要防止嫌貧愛富式調研，避免扎堆調研、好倉調研、重複調研，不增加基層負擔。要力戒形式主義、官僚主義，不搞作秀式、盆景式和蜻蜓點水式調研，防止走過場、不深入，要在調查的基礎上深化研究，防止調查多研究少、情況多分析少，提出的對策建議不解決實際問題。該方案同時提到，「對錶現在基層、根子在上面的問題，對涉及多個地區或部門單位的問題，上下協同、整體推動解決」。其後，從中央到地方均成立了規模不一的調研小組展開相關調研，至今過去半年時間，人們實際感受到的卻是「忙的全是形式主義」。這令人不得不追問：是否大興調查研究本身，也已經淪為走過場和形式主義？

十八大之後，中共開始整頓官場，其中以八項規定為開始。（資料圖片）

武漢大學社會學院教授、博士生導師呂德文在一篇反思基層官僚主義的文章中寫道，「反官僚主義是對的，也是必須的。只不過，反的重點不在基層。基層在官僚體系的『命令—服從』系統中，只有服從的份，他們在工作中已經受夠了，完了還要受另一套超越官僚系統的政治話語的壓迫，這就很不合適。如果非要反基層的官僚主義，那麼，就改變他們在『命令—服從』系統中的地位，讓他們對政策制定也有點參與權，也可以反向操作，給各個實權部門打分考核。最合適的，還是讓他們有點自主性——給他們自主權，他們有權不用，那叫做『不作為』；他們有權任性，那叫做『亂作為』。」

也因為這樣的「命令—服從」系統，所以鄧小平才一針見血地指出，「官僚主義是一種長期存在的、複雜的歷史現象。我們現在的官僚主義現象，除了同歷史上的官僚主義有共同點以外，還有自己的特點，既不同於舊中國的官僚主義，也不同於資本主義國家中的官僚主義。它同我們長期認為社會主義制度和計劃管理制度必須對經濟、政治、文化、社會都實行中央高度集權的管理體制有密切關係。我們的各級領導機關，都管了很多不該管、管不好、管不了的事……我們的黨政機構以及各種企業、事業領導機構中，長期缺少嚴格的從上而下的行政法規和個人負責制，缺少對於每個機關乃至每個人的職責權限的嚴格明確的規定……幹部缺少正常的錄用、獎懲、退休、退職、淘汰辦法……權力過分集中於個人或少數人手裏，多數辦事的人無權決定，少數有權的人負擔過重，必然造成官僚主義，必然要犯各種錯誤。」