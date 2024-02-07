「科目三」造浪者（上）︱以李小龍為師　從抗拒到擁抱變化

抖音（TikTok）神曲「科目三」從內地破圈，走紅於台灣以及歐美網路世界。日前台北寧夏夜市還破天荒舉辦了「科目三」舞蹈大賽，儘管出現「敗壞風氣」等批評聲音，但卻擋不住踴躍的報名人潮。《香港01》專訪台灣「築夢者舞團」團長田晉瑜（哈利），他從街舞專業出發，利用拍攝抖音短片在台灣各地街頭教跳「科目三」，稱得上是「科目三」在台灣的「造浪者」，進一步窺探「科目三」等年輕世代網路流行素材在兩岸青年文化交流中發揮的影響與作用。本文為上篇。



來自台灣嘉義的哈利，之所以選擇從街舞的形式從事兩岸青年文化交流，他帶着興奮的口氣告訴《香港01》記者，背後的淵源來自於李小龍的啟發。哈利說，他發現早期西方人大多用「傅滿洲」的形象來看東方人，直到李小龍橫空出世，在武術中加入中華文化思想與道家哲學，讓世人看到原來功夫不只是功夫，還可以作為民族精神與理想的載體，從而把類似的做法借用到街舞之上。

利用自媒體傳播理念

哈利從16歲開始，將李小龍視為一個目標，希望藉着街舞的推廣，改變亞洲人乃至於中華民族的形象。一個出身自台灣中南部家庭的孩子，為什麼會立志找回中華民族文化的氣魄和底氣？哈利給出的答案，是一部名叫《軒轅劍》的遊戲。遊戲中一位法蘭克王國的騎士，奉命到東方尋找戰爭不敗之法，當他千里跋涉來到大唐，僧人告訴他中國只有「不戰而屈人之兵」的王道和兵法，百姓歌舞昇平、夜不閉戶、生活幸福，這才是騎士應該帶回法蘭克王國的精神。

「築夢者舞團」團長哈利，是「科目三」風靡台灣的推手。（張鈞凱攝）

從中國歷史的長河中，哈利在大秦看到了創業，在三國看到了競爭，又在清末看到了翻身。自認為只是史書中一個渺小的沙粒，哈利好奇數千年後的歷史又會如何看待今日的發展，他希望自己能為這段洪流發一點力。

與記者見面的當天，哈利身穿一襲中國傳統的布扣唐裝，在他潮流的外表下，談吐中又不斷透露出中華古典文化的底藴，包含他在抖音上拍攝的舞曲影片，也會融入《孟子》、《中庸》或道家典籍的內容。如何看待抖音帶來的網路速成舞蹈與中華文化之間的關係，哈利的思考還是回到了李小龍的啟示。

哈利表示，作為一名專業的街舞表演者，自己原先很反對網路速成舞蹈，「我練了十幾年的東西都沒那麼容易火了，拿到世界冠軍也不一定會火，為什麼跳個『騎馬舞』就會火呢？」儘管抱持着排斥的心態，但哈利想到李小龍的電影，「難道街頭搏鬥、職業格鬥跟電影裏面的武打是一回事嗎？肯定是不一樣的。」

「李小龍——經典永續」展覽中的鏡廳。（余俊亮攝）

「以前只有電影，現在有了自媒體，我就要用自媒體來做跟李小龍一樣的事情。不管是『科目三』還是『騎馬舞』，任何現在流行的東西，我都可以順道帶到我想傳播的事情，藉由簡單的東西而推廣出去。」

讓兩岸段子得以同步

利用自媒體做兩岸交流，也經常帶台灣年輕團員到大陸交流的哈利說，兩岸人民雖然同文同種，但思考方式很不一樣，與其在網路上面用鍵盤唇槍舌戰，不如用跳舞這類開心的事情起到友善交流的效果。「例如可以拍一些段子，讓兩岸的哏同步，然後就會有共同的話題，應該會很有趣。」

不過台灣有些聲音，始終非常抗拒來自中國大陸的舞步，但哈利的看法很不一樣。他覺得兩岸之間不用分得那麼清楚，比如現在大陸流行的「不要再打了」，其實源自於台灣的偶像劇；又如抖音舞蹈的BGM（背景音樂）之一《魯冰花》，也是台灣的歌曲。哈利說，「科目三」來自於大陸又如何，全球華人能夠擁有共同的娛樂語言，不需要去計較出處，只要當作共同的興趣來推廣就可以了。

在「科目三」爆紅之後，抖音上最新瘋傳的舞曲的「鉢鉢雞」（源自於四川小吃攤販的叫賣聲），哈利便思考如何讓兩岸的哏既可以同步，又可以加入台灣的元素，例如「鉢鉢雞」能不能跟台灣嘉義的雞肉飯一起玩起來。

2023年12月30日，新疆哈密，伊州區柳樹溝哈薩克斯坦族冬宰文化節上，各族群眾跳起「科目三」舞蹈助力文化旅遊。（VCG）

抖音等短影音平台，讓流行文化的迭代更新變得極為快速。儘管如此，哈利還是能夠從中看到新舊交融的可能。他再次以《魯冰花》舉例，這首早期流行於台灣的歌曲，現在又走紅於網路世界，讓老哏更加別具風味。

至於「速食文化」的批評，哈利回應道：「世界上唯一不變的東西就是變化」。今（2024）年32歲的哈利指出，抖音原先不是他這個年紀會接觸到的平台，一開始對此也很「不齒」，認為是「小屁孩」在玩的東西。可是他後來反思如此的心態，「是不是成為了我以前所討厭的老人呢？」

哈利強調，無論喜不喜歡，責怪也罷，但應該去擁抱變化，世界的洪流往哪個方向推，我們就順着大道去走，不需要與之抗爭。哈利告訴身邊的朋友，不用排斥流行，只要敢於踏出第一步就能得到更多，自己要懂得去擁抱變化。