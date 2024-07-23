恒基地產辦暑期運動課程　多名曾出戰奧運運動員入校園親自授課

恒基地產向來支持本港運動發展，今年推出「Breaking New Ground突破恒常界限」推廣活動，其中一個項目是與青途發展社區發展協會及凝動香港體育基金合作，在6月至8月期間舉行暑期課程，由多名曾出戰奧運及國際大型賽事的香港運動員包括張小倫、蘇慧音、葉姵延等 ，親自教授劍擊、乒乓球、羽毛球等運動的技巧及分享心得。



恒基地產執行董事黃浩明表示，活動希望啟發年青人，發掘他們對體育的興趣。另外，集團和運動團隊攜手，並得到青年體育慈善機構的支持，綜合三方力量進一步推廣運動至不同階層的年青人，普及化本港運動。



張小倫與年青人分享運動心得和技巧。（恒基地產提供圖片）

活動首個暑假課程已在6月中展開，由剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫與年青人分享運動心得和技巧。張小倫表示，非常樂見本港運動愈來愈受重視，並可以透過跨界別合作，將運動帶入校園，培養年青一代的運動精神。他認為，是次進入學校舉辦課程是一項身教的活動，極具意義。

張小倫稱非常樂見本港運動愈來愈受重視。（恒基地產提供圖片）

張小倫又說，過去本港運動發展的支援較少，並非每個小朋友都有機會接觸劍擊這類較高端運動，資源和資金都不可或缺，「以前單純是獲獎時候有新聞報導，是一次性的。但和機構合作加入商業元素，推廣運動的力度自然更大」。

巴黎奧運即將舉行，作為大師兄的張小倫有信心中國香港隊再奪佳績。他說，運動員可以出戰奧運，已具備一切的能力，希望他們放鬆心情迎戰奧運，爭取佳績。