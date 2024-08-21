STEAM｜庇利羅士女子中學改良處理漏油事故方法　抽石油重用減廢

第57屆聯校科學展覽於今日（20日）至下周一（26日）假中央圖書館展覽廳舉行，現場有22隊中學生展出科學發明。庇利羅士女子中學學生團隊推出「Aqua.Reclaim」方案，將現時常用於吸收海上漏油的頭髮氈改造成圓筒形並加上摩打，自動化處清理漏油節省人手。另外，她們研發以化學物質提取被頭髮氈吸收的石油，讓石油及頭髮氈均可重用，減少廢物。



庇利羅士女子中學的學生團隊推出「Aqua.Reclaim」以改良現時處理海洋漏油事故的方法，團隊成員包括洪子琦（左）、唐悦淇（中）、金蕎蓁（右）及莊菁怡。（盧勁揚攝）

針對現有漏油事故處理方法 改良版省人手兼減廢

庇利羅士女子中學學生團隊表示，現時處理海上漏油事故主要靠人手在海面鋪上頭髮氈，利用頭髮的特性吸收油污，然後將吸滿油污的頭髮氈丟到堆填區。她們認為做法只是將污染由海洋搬去陸地，沒有真正解決問題，而「Aqua Reclaim」就是針對上述問題而設。

被問及提取石油重用的過程會否不環保，她們解釋只需將吸滿漏油的頭髮氈加熱至攝氏70至80度，即可將石油重用，所使用的能源不多。另外，處理過程中添加的化學物有害，但只需要在密閉空間進行即可以避免化學物進入大氣層，遇冷凝結後更可重用。加上頭髮氈於提取石油後亦可重用，只是其吸油效率會隨使用次數降低。

比賽主題與可持續發展相關 展覽期間爭奪全場總冠軍

今屆展覽以「延續」（Continuity）為主題，作品需要運用科學知識，以延續大自然的生物多樣性、協助海洋研究以發掘新機遇、促進教育為切入點，以設計創新發明，推動可持續發展。聯校科學展覽由本地多間中學遞交作品計劃書，並由教授團隊從中甄選出優秀作品入圍。入圍團隊隨後需根據計劃書內容製作參展作品，於展覽上公開展示，並由多名來自大學的教授級評委評分，以選出全場總冠軍。