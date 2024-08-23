《香港01》推出情緒教育應用程式「靜觀星球」　誠邀學校先導試用

學生精神健康近年備受關注，《香港01》作為倡議型媒體一直關心學生壓力和情緒相關議題。為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。



「靜觀星球」內容由專家認證，學生將在劇情引導下，透過每日花15分鐘閱讀文章、練習靜觀、記錄心情等來累積點數，為自己的「無人星球」增添各類角色和建築物。讓學生透過遊戲認識各類情緒、學習如何處理情緒和壓力、處理人際關係，並建立每日靜觀的良好習慣。



作為全新推出的教育科技項目，「靜觀星球」於8月23日至26日在會展舉行的香港電腦通訊節2024首度亮相，並同時宣布推行先導計劃，邀請20所學校參與免費試用。對計劃有興趣的中小學校長和教師可親臨灣仔會展Hall 1D，HKTag U01展位了解更多「靜觀星球」的計劃詳情。

「靜觀星球」現正招募學校參加先導計劃，歡迎學校電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『靜觀星球先導計劃查詢』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

「學習」與「遊戲」結合 專家教情緒管理

「靜觀星球」是一個遊戲化的情緒教育及靜觀練習計劃。在故事的開始，玩家將會降落至一顆「無人星球」，展開平靜而夢幻的心靈探索之旅，並在劇情引導下解開不同任務。所有程式中的情緒健康理論知識均由專家主理，並經過編輯整理成簡單易明的內容，供學生輕鬆地從中了解情緒健康、正向教育相關的觀念和靜觀練習竅門。

活用「每日一篇」概念 養成靜觀減壓習慣

在「靜觀星球」中，每位玩家都會化身為星球的主人，透過每天進行15分鐘的靜觀練習、閱讀情緒相關文章等，就能獲得「星球能量」以換取不同的小精靈，及發展星球上的建築，協助學生培養日常靜觀習慣。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。玩家完成不同任務後，可解鎖代表各種情緒的小精靈。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。玩家完成不同任務後，可解鎖代表各種情緒的小精靈。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。玩家完成不同任務後，可解鎖代表各種情緒的小精靈，以及為自己的星球增添建築物。

可愛設計風格 吸引學生參與學習

為吸引學生每日使用「靜觀星球」，遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，期望遊戲能以「治癒系」作品定位迎合學生喜好，鼓勵更多學生學習靜觀。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

跨平台應用 浸沉式靜觀體驗

「靜觀星球」可結合手機、iPad 及 AR / VR 等跨平台體驗，將靜觀練習結合學生及家長的日常生活，以及校內不同活動、配套當中。為配合本地學校現時的「自攜裝置（BYOD）」政策，遊戲除了支援 Android 及 iOS 手機外，亦會同時支援 iPad 等不同的平板電腦設備，務求讓每位學生無須添購額外裝置亦能體驗遊戲。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，可結合手機、iPad 及 AR / VR 等跨平台體驗，遊戲除了支援 Android 及 iOS 手機外，亦會同時支援 iPad 等不同的平板電腦設備

助學校了解學生情緒 適切回應實際需要

推動情緒教育其中一項重點，在於因應學生不同時期的情況和需要，作出適切回應和輔導。「靜觀星球」將收集學生在心情日誌中提供的情緒指數作整體班際或級際分析之用，學校教師或社工可在網頁後台上看到相關的數據統計圖表，並配合現實觀察進行焦點跟進。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

全方位支援學校 推動情緒教育

「靜觀星球」會為學校提供全方位支援，除適當技術支援確保參與學校順利使用應用程式，並解決任何技術問題外，亦會提供教師專業培訓，以協助他們有效地支援學生的情緒教育需求。

有興趣參與先導計劃共同推動學生情緒教育的學校，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『靜觀星球先導計劃查詢』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。