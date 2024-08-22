IB跨時區作弊｜11月考試調整開考時間　考生受監督兩小時防再發生

今年IB國際文憑考試（Internarional Baccalaureate）揭有試題外洩，有試題一在網上社交媒體曝光，不同科目試卷錄共超過5.2萬次下載次數。國際文憑組織今（22日）宣布，11月考試會調整某些學校開考時間，最大限度減少因跨時區而出現作弊可能性，考生須接受至少兩小時監督，且學校在完成每次考試後刪除電腦內的檔案等。



國際文憑組織今（22日）宣布，11月考試會調整某些校開考時間，最大限度減少因跨時區而出現作弊可能性。（IB網站）

國際文憑組織今（22日）宣布，11月考試會調整某些校開考時間，最大限度減少因跨時區而出現作弊可能性，考生須接受至少兩小時監督。（IB網站）

IB組織在官網發新聞稿公布，在今年11月實施新考試規定，包括要求所有考試要有至少兩小時監督時間，如果學生單次考試時間為1小時，他仍需要接受兩小時的監督。

IB也會調整某些學校考試開始時間，最大限度減少因跨時間而導致的作弊可能性，阻止較早時區的考生在較晚時區考生考試前互通試卷。另外，所有學校會被要求在考試結束後，清除電腦記憶體，以維繫考試公平性。

國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）爆出洩露試題事件。（資料圖片／GettyImages）

IB早前出現試題外洩事件，包括香港考生在內的世界多地考生，在網上集結證據指，因各地開考時間有前有後，有試題一早在網上社交媒體曝光，不同科目試卷共逾5.2萬次下載次數。

IB組織網頁回應指已即時採取措施調查事件，並發現有非常小部份的學生於網上跨時區作弊，並無證據顯示作弊問題普遍，機構指如識別到作弊的考生，該考生不會獲發任何成績或文憑證書或重考。